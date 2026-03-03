Tokio interior en riesgo de ligera nevada mientras el frío se intensifica

📍Tōkyō | 3 de marzo

Una baja presión avanzando por la costa sur de Honshu comienza a transformar la lluvia en nieve en el eje Kantō-Kōshin, encendiendo las alertas meteorológicas en pleno inicio de semana laboral.

La Agencia Meteorológica de Japón (JMA) advierte que desde la tarde del día 3 hasta la mañana del 4 podría registrarse nevada intensa en zonas montañosas, con posibles acumulaciones incluso en áreas llanas del interior de Tokio.

🌨️ ¿Dónde nevará más?

Según las previsiones oficiales, las acumulaciones más significativas en 24 horas podrían alcanzar:

40 cm en las montañas del norte de Kantō.

30 cm en las zonas montañosas de Nagano .

15 cm entre Hakone , la región de Tama en Tokio, Chichibu (Saitama) y áreas montañosas de Yamanashi .

8 cm en llanuras del norte de Kantō.

1 cm en zonas llanas del sur de Kantō.

En los 23 distritos centrales de Tokio, la probabilidad de acumulación es baja, aunque si la temperatura desciende más de lo previsto podría observarse una ligera capa blanca al amanecer.

🌬️ No solo nieve: viento fuerte y oleaje peligroso

El 4 de marzo se espera que el sistema se intensifique rápidamente al desplazarse hacia el este del archipiélago. En la costa del Pacífico de Kantō se anticipan vientos muy fuertes y mar agitado con oleaje elevado, lo que podría afectar operaciones marítimas y transporte costero.

Además, la costa del Pacífico de Tōhoku podría enfrentar nevadas intensas desde la noche del día 3 hasta el 5, con acumulaciones estimadas de:

40 cm hasta la mañana del día 4

50 cm adicionales entre el 4 y el 5

🚗 Riesgos clave señalados por la JMA

La autoridad meteorológica llama a la población a extremar precauciones ante:

❄️ Carreteras congeladas y alteraciones en trenes y autopistas.

🏚️ Posible colapso de invernaderos agrícolas por acumulación de nieve.

⚡ Cortes eléctricos por acumulación de nieve húmeda en cables.

⛰️ Riesgo de avalanchas en zonas montañosas.

🌊 Alto oleaje en costas del Pacífico.

🧥 Regresa el frío invernal

Las temperaturas máximas del día caerán drásticamente respecto al 2 de marzo:

Mito y Utsunomiya : 8°C

Centro de Tokio: 9°C

Se trata de un descenso cercano a 5 grados, devolviendo a la región a condiciones propias de pleno invierno. Las autoridades también recomiendan especial atención a la salud, en particular en niños y adultos mayores.

📌 Panorama general

Lo que comenzó como una lluvia amplia desde el oeste de Japón podría convertirse en un episodio invernal significativo en el este del país. Para residentes extranjeros en el área metropolitana de Tokio —especialmente en Tama, Chichibu o zonas cercanas a montañas— es momento de revisar neumáticos, prever retrasos y monitorear actualizaciones oficiales.

La transición brusca entre lluvia y nieve en marzo no es inusual en Japón, pero cuando coincide con bajas temperaturas y viento fuerte, el impacto logístico puede sentirse en cuestión de horas.

🔎 Cuadro de términos clave de la noticia

Kanji Rōmaji Desglose Significado en español 関東甲信 Kantō Kōshin 関東 (Kantō) + 甲信 (Kōshin: Yamanashi + Nagano) Región que abarca Kanto y zonas montañosas de Yamanashi y Nagano 山沿い Yamazoi 山 (montaña) + 沿い (a lo largo de) Zonas cercanas o a lo largo de montañas 大雪 Ōyuki 大 (gran) + 雪 (nieve) Fuerte nevada / gran acumulación de nieve 低気圧 Teikiatsu 低 (bajo) + 気圧 (presión atmosférica) Sistema de baja presión 積雪 Sekisetsu 積 (acumular) + 雪 (nieve) Acumulación de nieve en el suelo 路面凍結 Romen tōketsu 路面 (superficie de la vía) + 凍結 (congelación) Congelamiento del pavimento 交通影響 Kōtsū eikyō 交通 (transporte) + 影響 (impacto) Afectación al transporte 着雪 Chakusetsu 着 (adherirse) + 雪 (nieve) Nieve adherida a cables o estructuras 停電 Teiden 停 (detener) + 電 (electricidad) Corte de energía eléctrica 雪崩 Nadare — Avalancha 高波 Takanami 高 (alto) + 波 (ola) Oleaje alto 真冬並み Mafuyu nami 真冬 (pleno invierno) + 並み (nivel similar) Frío comparable al pleno invierno

