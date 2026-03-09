[inbaundojigyō ] La ‘presidenta eficiente’ que terminó esposada

Empresaria acusada de desviar 650 millones de yenes en subsidios del COVID-19 para lujos personales

📍Tōkyō | 9 de marzo

La imagen pública de una ejecutiva exitosa se derrumbó esta semana tras revelarse un presunto fraude millonario vinculado a los subsidios estatales creados durante la pandemia. La policía japonesa arrestó a 坂川馨 (Sakagawa Kaoru), de 56 años, presidenta de una empresa dedicada al negocio turístico dirigido a visitantes chinos, bajo sospecha de haber defraudado aproximadamente 650 millones de yenes (unos 4.3 millones de dólares) mediante solicitudes falsas de ayudas gubernamentales relacionadas con el COVID-19.

Según las autoridades, la empresaria habría inflado artificialmente el número de empleados de su compañía, declarando entre 70 y 80 trabajadores cuando en realidad solo tenía alrededor de 10, con el objetivo de recibir mayores montos de subsidios destinados a mantener el empleo durante la crisis sanitaria.

La investigación señala que el dinero recibido habría sido utilizado para financiar un estilo de vida de alto nivel, incluyendo la compra de automóviles de lujo y apartamentos en Tokio. En el mismo caso también fue detenido su esposo, de nacionalidad china, acusado de haber participado como cómplice en la operación fraudulenta.

Durante los interrogatorios, Sakagawa negó las acusaciones, afirmando ante los investigadores que “no pensaba que fuera un acto ilegal”. No obstante, la policía continúa examinando los movimientos financieros de la empresa y el destino de los fondos públicos.

El caso vuelve a poner bajo escrutinio el sistema de ayudas extraordinarias implementado durante la pandemia, que movilizó enormes cantidades de dinero para sostener empresas y trabajadores en medio del colapso económico provocado por el coronavirus. Desde entonces, múltiples investigaciones han revelado casos de abuso y fraude, lo que ha llevado a las autoridades a intensificar las auditorías.

Para muchos observadores en Japón, el episodio simboliza uno de los lados más polémicos de los programas de rescate económico del COVID-19: ayudas diseñadas para proteger empleos que, en algunos casos, terminaron financiando lujos privados y redes de fraude corporativo.

🔎 Contexto económico y legal

Durante la pandemia, Japón desplegó numerosos programas de apoyo empresarial, entre ellos subsidios para mantener empleados en plantilla pese a la caída de ingresos. En muchos casos, las ayudas se calculaban en función del número de trabajadores, lo que abrió espacio para declaraciones infladas o empresas fantasma.

El Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar ha reconocido en los últimos años varios casos de fraude multimillonario, y el gobierno ha endurecido los controles para recuperar fondos y sancionar a los responsables.

📊 Términos clave del caso

Kanji / término Rōmaji Desglose Significado en español 助成金 joseikin 助 (ayuda) + 成 (lograr) + 金 (dinero) Subsidio o ayuda financiera del gobierno 詐取 sasho 詐 (engaño) + 取 (obtener) Obtención fraudulenta de dinero 虚偽申請 kyogi shinsei 虚偽 (falsedad) + 申請 (solicitud) Solicitud fraudulenta o con datos falsos 共犯 kyōhan 共 (junto) + 犯 (delito) Cómplice en un crimen 逮捕 taiho 逮 (capturar) + 捕 (detener) Arresto インバウンド事業 inbaundo jigyō “Inbound” + 事業 (negocio) Empresa dedicada al turismo extranjero hacia Japón

