AirTag convertido en arma de stalking: nueva ley en Japón desata advertencias policiales

📍Tokyo | 10 de marzo

La lucha contra el acoso en Japón da un paso decisivo. Este 10 de marzo, el gobierno japonés activó plenamente la reforma de la Ley de Regulación del Stalking, una actualización legal impulsada por la Agencia Nacional de Policía (警察庁) para responder a nuevas formas de acoso, especialmente aquellas vinculadas con tecnología, rastreo digital y filtración de información personal.

La reforma introduce nuevas conductas prohibidas, mayores facultades policiales y un sistema ampliado de apoyo a las víctimas, en un intento por frenar casos que en los últimos años han terminado incluso en tragedias.

En Japón, el problema del ストーカー (stalker) ha evolucionado con la tecnología. Lo que antes se limitaba a seguir físicamente a una persona ahora incluye rastreo mediante dispositivos electrónicos, vigilancia digital y difusión de información personal en redes sociales.

Ante este nuevo escenario, la reforma de la Ley de Regulación del Stalking ha entrado en vigor en todo el país este 10 de marzo, ampliando el alcance de las conductas consideradas peligrosas y fortaleciendo las herramientas legales de prevención.

La modificación establece, entre otras medidas, la prohibición explícita de compartir información personal de una víctima —como su dirección o cuentas de redes sociales— con personas que puedan acosarla. Incluso terceros que faciliten estos datos podrían enfrentar consecuencias legales.

La policía también adquiere nuevas facultades para emitir advertencias oficiales o solicitudes preventivas, incluso antes de que el acoso escale a una agresión directa.

Además, la reforma reconoce una realidad creciente: el uso de dispositivos de rastreo como los llamados “tags antiextravío”. Colocar o utilizar estos dispositivos para vigilar la ubicación de una persona ahora puede ser considerado acto de stalking.

En paralelo, el sistema de apoyo a víctimas se amplía para incluir no solo a la comunidad, sino también lugares de trabajo y escuelas, que podrán participar activamente en medidas de protección.

La reforma refleja una preocupación creciente en Japón: la necesidad de intervenir antes de que el acoso se convierta en violencia.

⚖️ Principales cambios de la reforma

1️⃣ Uso indebido de dispositivos de rastreo

Queda prohibido utilizar tags de localización (como AirTag u otros dispositivos) para seguir a una persona sin su consentimiento.

También se sanciona:

colocar el dispositivo en bolsas, bicicletas o pertenencias

usar auriculares u otros equipos con funciones de rastreo

Estos actos podrán ser objeto de advertencias policiales, órdenes de prohibición y arresto en caso de reincidencia.

2️⃣ Creación de la “advertencia por autoridad” (職権警告)

Antes de la reforma, la policía solo podía emitir advertencias si la víctima lo solicitaba formalmente.

Ahora puede hacerlo de oficio, incluso si la víctima no presenta denuncia.

Esto permite intervenir más temprano en casos de riesgo.

3️⃣ Mayor apoyo a víctimas

Se amplía la red de apoyo.

Además de vecinos o familiares, ahora pueden participar:

empleadores

escuelas

instituciones educativas

Por ejemplo, se puede evitar publicar información personal de la víctima en directorios escolares o laborales.

4️⃣ Prohibición de difundir información de la víctima

Queda prohibido proporcionar a un posible acosador datos como:

dirección

número telefónico

rutas de transporte

cuentas de redes sociales

Incluso si lo hace un tercero, podría considerarse ayuda al stalking.

La policía también puede pedir formalmente que no se comparta esa información.

⚠️ Consecuencias legales

Quienes incumplan las advertencias o participen en actos de stalking pueden enfrentar:

órdenes de restricción

investigaciones penales

arresto en casos graves o reincidentes

📞 Dónde pedir ayuda en Japón

110 → emergencias policiales

#9110 → consulta policial no urgente

Las autoridades japonesas recomiendan consultar inmediatamente si se sospecha de acoso o vigilancia.

📊 Términos clave de la noticia

Kanji Rōmaji Desglose Significado ストーカー規制法 Sutōkā kiseihō ストーカー (stalker) + 規制 (regulación) + 法 (ley) Ley japonesa contra el acoso 改正 Kaisei 改 (cambiar) + 正 (corregir) Reforma legal ストーカー行為 Sutōkā kōi ストーカー (acosador) + 行為 (acto) Conducta de acoso 情報提供 Jōhō teikyō 情報 (información) + 提供 (proveer) Proporcionar información 被害者 Higaisha 被害 (daño) + 者 (persona) Víctima 職権警告 Shokken keikoku 職権 (autoridad oficial) + 警告 (advertencia) Advertencia emitida por la policía de oficio 警察庁 Keisatsuchō 警察 (policía) + 庁 (agencia) Agencia Nacional de Policía de Japón 紛失防止タグ Funshitsu bōshi tagu 紛失 (pérdida) + 防止 (prevención) + タグ (tag) Dispositivo de rastreo tipo AirTag

