Desafiaron el cierre del Monte Fuji y terminaron en tragedia con rescate dramático

📍 Tōkyō | 10 de marzo

En una operación de rescate marcada por el frío, la oscuridad y el deterioro del clima, equipos de emergencia japoneses localizaron durante la noche a dos montañistas extranjeros que habían sufrido una grave caída mientras escalaban el Monte Fuji, pese a que la montaña se encuentra actualmente en periodo oficial de cierre.

El incidente ocurrió el 9 de marzo alrededor de las 15:00 horas, cuando una mujer extranjera que formaba parte del grupo alertó a las autoridades a través de un amigo, informando que dos de sus compañeros habían resbalado y desaparecido cerca del Shin-Shichigōme (nuevo séptimo nivel), en el lado de la prefectura de Shizuoka.

Tras recibir la llamada de emergencia, la policía y los bomberos desplegaron un operativo de búsqueda de 25 rescatistas, quienes ascendieron durante horas por la ladera volcánica del Fuji en condiciones cada vez más adversas. La misión se complicó debido al mal tiempo, fuertes vientos y baja visibilidad, factores habituales en la montaña fuera de la temporada oficial de ascenso.

Finalmente, a las 22:40 de la noche, los equipos de rescate lograron localizar a los dos montañistas accidentados cerca del cráter Hōei (Hōei-kakō), una gran depresión volcánica situada en la vertiente sureste del Fuji.

Según la información preliminar de las autoridades:

Una mujer sueca de 23 años fue encontrada en estado crítico .

Un hombre neozelandés de 51 años sufrió heridas graves.

Ambos habrían resbalado y caído por la pendiente volcánica, un terreno particularmente peligroso en invierno debido al hielo, la nieve endurecida y las rocas sueltas.

Las autoridades recordaron que el Monte Fuji se encuentra actualmente en temporada de cierre, periodo durante el cual los senderos oficiales permanecen bloqueados y sin servicios de rescate permanentes, precisamente por el elevado riesgo de accidentes en condiciones invernales.

Cada año, sin embargo, algunos montañistas experimentados —o turistas mal informados— intentan ascender el volcán fuera de temporada, exponiéndose a temperaturas bajo cero, tormentas repentinas y terrenos extremadamente resbaladizos.

Este nuevo incidente vuelve a poner en debate en Japón la seguridad en la montaña más emblemática del país, cuya belleza y simbolismo atraen a miles de visitantes, pero que fuera de verano puede convertirse en un entorno implacable incluso para escaladores experimentados.

🗻 Mapa visual del accidente en el Monte Fuji

📍 Ubicación del accidente (explicación geográfica)

El incidente ocurrió en la ladera sureste del Monte Fuji, en la vertiente que pertenece a la prefectura de Shizuoka, una zona conocida por su terreno volcánico inestable y pendientes cubiertas de nieve durante el invierno.

La secuencia geográfica aproximada es la siguiente:

1️⃣ 新七合目 — Shin-Shichigōme (Nueva Séptima Estación)

Altitud aproximada: 2,780–2,800 m

Punto intermedio de ascenso en la ruta Fujinomiya.

Zona donde el grupo habría estado caminando cuando ocurrió el deslizamiento.

⬇️ caída o deslizamiento por pendiente volcánica

2️⃣ 宝永火口 — Hōei Kakō (Cráter Hōei)

Altitud aproximada: 2,400–2,500 m

Gran cráter formado durante la erupción Hōei de 1707 , la última gran erupción del Fuji.

Zona donde los rescatistas localizaron a las víctimas durante la noche.

🌋 Características del terreno

La zona entre estos dos puntos tiene condiciones especialmente peligrosas fuera de temporada:

pendientes volcánicas empinadas

rocas sueltas (volcanic scree)

hielo y nieve compacta en invierno

ausencia de refugios operativos

viento fuerte que reduce visibilidad.

Estas características hacen que un resbalón pueda provocar deslizamientos largos, especialmente si el montañista no lleva crampones o equipo técnico.

📊 Diferencia de altitud estimada

Punto Altitud aproximada Shin-7ª estación ~2,800 m Cráter Hōei ~2,500 m

➡️ Caída potencial: cerca de 300 metros de desnivel.

🧭 Contexto volcánico

El cráter Hōei es una enorme cicatriz en la ladera del Fuji causada por la erupción de 1707 (宝永噴火 — Hōei funka), que arrojó ceniza incluso sobre Edo (actual Tokio).

Hoy forma una gran depresión visible desde lejos y es uno de los puntos geográficos más reconocibles de la montaña.

⚠️ ¿Por qué escalar el Monte Fuji en invierno es extremadamente peligroso?

Las razones por las que la montaña permanece cerrada fuera de temporada

En invierno el Monte Fuji se convierte en un entorno de condiciones alpinas extremas, por lo que los senderos oficiales permanecen cerrados.

⚠️ Principales riesgos

1️⃣ Frío extremo y congelación

🌡️ Temperaturas que pueden descender hasta −20 °C en la zona alta.

Riesgos principales:

hipotermia severa

congelación de manos y pies

hielo que hace resbaladizas las pendientes

dificultad para caminar incluso con equipo.

2️⃣ Vientos violentos y mala visibilidad

💨 En la cima del Fuji los vientos pueden superar 30 m/s.

Consecuencias:

pérdida de equilibrio

imposibilidad de avanzar

tormentas de nieve repentinas

visibilidad casi nula.

3️⃣ Peligro de caídas y deslizamientos

Las laderas volcánicas del Fuji en invierno se cubren de hielo duro y nieve compacta.

Esto provoca:

deslizamientos largos por la pendiente

caídas difíciles de detener

terreno rocoso extremadamente inestable.

4️⃣ Rescate extremadamente difícil

🚁 Las operaciones de rescate son muy complicadas debido a:

fuertes vientos

nieve y hielo

oscuridad temprana

dificultad para aterrizar helicópteros.

En algunos casos los rescatistas deben ascender durante horas para encontrar a los accidentados.

🚫 Aviso importante

“Escalar el Fuji en invierno bajo el principio de responsabilidad personal (自己責任登山) es extremadamente peligroso”.

Por esta razón:

🗓️ La temporada oficial de ascenso al Monte Fuji es solamente de julio a septiembre.

Fuera de ese periodo:

senderos cerrados

refugios sin personal

servicios limitados de rescate.

⚖️ ¿Quién paga un rescate en montaña en Japón?

En Japón no existe una única ley nacional que obligue automáticamente al montañista a pagar un rescate, pero existen varios principios y regulaciones:

1️⃣ Rescate público básico

Las operaciones realizadas por:

Policía

Bomberos

Equipos de rescate públicos

generalmente no se cobran directamente al accidentado, ya que forman parte del servicio público de emergencia.

2️⃣ Costos cuando intervienen helicópteros o equipos privados

En ciertos casos pueden generarse costos elevados si se utilizan:

helicópteros privados

equipos de rescate especializados

rescates prolongados o negligencia evidente

Los gastos pueden superar:

500,000 a 2,000,000 yenes

(aprox. 3,000–13,000 USD).

Por esta razón muchos escaladores japoneses contratan:

山岳保険 (Sangaku hoken)

seguro de rescate en montaña.

3️⃣ Responsabilidad por ignorar restricciones

Si un accidente ocurre:

en zonas cerradas (閉山期間)

ignorando restricciones de acceso (入山規制)

sin presentar plan de escalada (登山届)

las autoridades pueden considerar el caso como negligencia grave, lo que puede implicar:

pago de rescate privado

sanciones administrativas

críticas públicas en medios.

🗻 Contexto específico del Monte Fuji

En el Monte Fuji:

temporada oficial de ascenso: julio a septiembre

fuera de temporada: senderos cerrados refugios sin personal clima extremadamente peligroso



Por ello, accidentes durante el invierno suelen generar debates sobre “responsabilidad del escalador” (自己責任).

📊 Datos relevantes

Cada año en Japón se registran aproximadamente:

2,000 – 3,000 accidentes de montaña

más de 3,000 personas involucradas

Las principales causas:

caídas o resbalones extravío en rutas agotamiento o hipotermia.

⚖️ Cuadro legal japonés — rescates de montaña y responsabilidad del escalador

Kanji Rōmaji Desglose Significado / Aplicación legal 山岳遭難 Sangaku sōnan 山岳 (montaña) + 遭難 (accidente/extravío) Accidente o incidente ocurrido durante actividades de montaña como escalada o senderismo. 救助活動 Kyūjo katsudō 救助 (rescate) + 活動 (operación) Operaciones de rescate realizadas por policía, bomberos o equipos especializados de montaña. 登山届 Tozan todoke 登山 (ascenso) + 届 (notificación) Formulario que los montañistas deben presentar antes de escalar para informar su ruta y plan de descenso. 登山計画書 Tozan keikakusho 登山 (ascenso) + 計画 (plan) + 書 (documento) Documento detallado con itinerario, equipo y miembros del grupo; facilita operaciones de rescate en caso de emergencia. 自己責任 Jiko sekinin 自己 (uno mismo) + 責任 (responsabilidad) Principio frecuente en montañismo japonés: el escalador asume riesgos personales de la actividad. 救助費用 Kyūjo hiyō 救助 (rescate) + 費用 (costos) Costos de operaciones de rescate; en algunos casos pueden ser reclamados al montañista. 山岳救助条例 Sangaku kyūjo jōrei 山岳 (montaña) + 救助 (rescate) + 条例 (ordenanza local) Ordenanzas de prefecturas que regulan rescates y seguridad en montañas. 入山規制 Nyūzan kisei 入山 (entrada a la montaña) + 規制 (restricción) Restricciones o prohibiciones de acceso a ciertas montañas o rutas. 閉山期間 Heizan kikan 閉山 (cierre de montaña) + 期間 (periodo) Periodo oficial en que una montaña permanece cerrada por seguridad. 山岳警備隊 Sangaku keibitai 山岳 (montaña) + 警備隊 (unidad policial) Unidades especiales de la policía dedicadas a rescates en montaña.

📊 Términos clave de la noticia

Kanji Rōmaji Desglose Significado 富士山 Fujisan 富士 (Fuji) + 山 (montaña) Monte Fuji, la montaña más alta y símbolo de Japón 閉山 Heizan 閉 (cerrar) + 山 (montaña) Cierre oficial de la montaña fuera de temporada 登山 Tozan 登 (ascender) + 山 (montaña) Escalada o ascenso de una montaña 新七合目 Shin-shichigōme 新 (nuevo) + 七 (siete) + 合目 (estación de altura) Nueva séptima estación del Fuji 滑落 Kairaku / Katsu-raku 滑 (resbalar) + 落 (caer) Caída o deslizamiento en una pendiente 救助活動 Kyūjo katsudō 救助 (rescate) + 活動 (operación/actividad) Operación de rescate 遭難 Sōnan 遭 (encontrarse con) + 難 (desastre/peligro) Accidente o extravío en montaña 宝永火口 Hōei kakō 宝永 (era Hōei) + 火口 (cráter volcánico) Cráter Hōei del Monte Fuji 重体 Jūtai 重 (grave) + 体 (estado corporal) Estado crítico 重傷 Jūshō 重 (grave) + 傷 (herida) Herida grave

©2026 NoticiasNippon