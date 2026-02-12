Noticias Nippon

[gaikokujin] Golpe récord en Haneda

Feb 12, 2026

Más de 47 kilos de ketamina incautados en el mayor decomiso de la historia aduanera japonesa

📍Tōkyō| 12 de febrero

En una operación que marca un precedente en la lucha contra el narcotráfico internacional, la Aduana de Tokio —a través de su oficina en el aeropuerto de Haneda— anunció la incautación de más de 47 kilos de ketamina, la mayor cantidad jamás decomisada por autoridades aduaneras en Japón. El caso expone la dimensión creciente del tráfico sintético y el uso de rutas europeas hacia el archipiélago.

El acusado es un ciudadano rumano de 32 años, identificado como Razvan Marian Paraschivoiu, sin domicilio fijo ni empleo declarado. Según la acusación formal presentada ante la Fiscalía del Distrito de Tokio, el sospechoso habría intentado introducir la droga en territorio japonés entre el 22 y 23 de enero, ocultándola en dos maletas procedentes de Alemania.

 

Una señal que lo delató

El operativo se activó en el control de equipajes del aeropuerto de Haneda. Funcionarios de aduanas notaron que el pasajero mostraba un comportamiento inusual: manos visiblemente temblorosas y actitud nerviosa. La inspección detallada reveló paquetes ocultos en el interior de las maletas. El contenido: ketamina en polvo, una sustancia catalogada como estupefaciente bajo la legislación japonesa.

El hombre fue arrestado en flagrancia bajo sospecha de violar la Ley de Control de Narcóticos y la Ley de Aduanas por intento de importación de artículos prohibidos. Posteriormente fue entregado a la Policía Metropolitana de Tokio, que lo remitió a la fiscalía para su procesamiento formal.

 

La dimensión del cargamento

Las autoridades confirmaron que los más de 47 kilogramos incautados constituyen el mayor volumen de ketamina confiscado en la historia de las aduanas japonesas. Aunque no se ha revelado el valor estimado en el mercado ilegal, expertos señalan que un cargamento de esa magnitud podría traducirse en miles de dosis distribuidas en el circuito nocturno o recreativo.

La ketamina es un anestésico utilizado legalmente en medicina veterinaria y en ciertos procedimientos clínicos, pero su consumo indebido puede provocar alucinaciones, disociación, alteraciones sensoriales y dependencia psicológica. En Japón, su posesión y tráfico están severamente castigados.

 

Una ruta bajo vigilancia

El caso también pone foco en el uso de vuelos procedentes de Europa como posible vía de ingreso de drogas sintéticas hacia Japón. Las autoridades aduaneras han reforzado controles ante el aumento global del tráfico de sustancias químicas recreativas.

Fuentes cercanas a la investigación indican que se analizará si el detenido actuaba como “correo” individual o formaba parte de una red organizada con ramificaciones internacionales.

 

Contexto legal clave

Delitos imputados:

  • Violación de la Ley de Control de Narcóticos

  • Violación de la Ley de Aduanas (intento de importación de artículos prohibidos)

En Japón, el tráfico de estupefacientes puede conllevar penas de prisión de varios años y multas elevadas, especialmente cuando se trata de grandes volúmenes.

 

Un récord que revela presión creciente en las fronteras

Más allá del individuo procesado, el decomiso deja un mensaje claro: Japón continúa siendo un mercado objetivo para redes internacionales de narcóticos, pero también mantiene un sistema de vigilancia fronteriza altamente riguroso.

El temblor de unas manos fue suficiente para activar el engranaje institucional. Detrás de esa escena mínima, silenciosa, se encontraba el mayor cargamento de ketamina jamás interceptado en el país.

 

🔎 Contexto jurídico y estratégico

Este caso refleja tres elementos clave del sistema japonés:

  1. Tolerancia cero frente al narcotráfico.

  2. Amplias facultades de inspección aduanera en aeropuertos internacionales.

  3. Responsabilidad penal incluso en fase de tentativa.

Japón mantiene una de las legislaciones más estrictas del mundo en materia de drogas. La severidad no solo busca castigar, sino también disuadir el uso del país como punto de tránsito o destino final.

 

¿Qué es la ketamina?

Es un anestésico disociativo desarrollado en la década de 1960. En medicina se utiliza para inducir y mantener la anestesia, especialmente en cirugías cortas o en situaciones de emergencia. Actúa sobre el sistema nervioso central, bloqueando principalmente los receptores NMDA del cerebro.

🏥 Usos médicos legítimos

  1. Anestesia general (en hospitales).

  2. Sedación en urgencias.

  3. Medicina veterinaria (muy común en animales).

  4. En algunos países, se emplea en tratamientos controlados para depresión resistente bajo estricta supervisión médica.

⚠️ ¿Por qué es considerada una droga peligrosa?

Fuera del ámbito médico, la ketamina puede usarse de forma recreativa debido a sus efectos psicoactivos.

Efectos cuando se consume ilegalmente:

  • Sensación de desconexión del cuerpo (disociación).

  • Alucinaciones.

  • Alteración del sentido del tiempo.

  • Pérdida de coordinación.

  • Confusión y ansiedad.

  • En dosis altas, puede provocar pérdida de conciencia.

El consumo frecuente puede generar:

  • Dependencia psicológica.

  • Problemas urinarios graves.

  • Daño cognitivo.

⚖️ Situación legal en Japón

En Japón, la ketamina está regulada bajo la:

  • 麻薬及び向精神薬取締法
    (Mayaku oyobi Kōseishinyaku Torishimari Hō – Ley de Control de Narcóticos y Psicotrópicos)

La posesión, importación o tráfico sin autorización médica puede conllevar penas de prisión severas.

Japón mantiene una política de tolerancia cero frente al narcotráfico, especialmente en aeropuertos internacionales.

🧠 ¿Por qué genera alucinaciones?

La ketamina bloquea ciertos receptores del glutamato (un neurotransmisor clave), lo que altera la percepción sensorial y la conexión entre pensamiento y realidad. Por eso se la clasifica como disociativa, no como estimulante ni como opioide.

📌 En resumen

  • Es un medicamento legítimo cuando lo administra un profesional.

  • Es una droga ilegal y peligrosa cuando se usa fuera del control médico.

  • En Japón, su tráfico está fuertemente penalizado.

 

📌 Marco legal

🏛️ 1️⃣ Ley de Control de Narcóticos (麻薬及び向精神薬取締法)

Kanji Rōmaji Traducción / Explicación
麻薬及び向精神薬取締法 Mayaku oyobi Kōseishinyaku Torishimari Hō Ley de Control de Narcóticos y Psicotrópicos
麻薬 Mayaku Narcótico
向精神薬 Kōseishinyaku Sustancia psicotrópica
輸入 Yunyū Importación
所持 Shoji Posesión
営利目的 Eiri mokuteki Con fines de lucro
罰則 Bassoku Sanciones penales

Posibles sanciones:
Importación con fines de lucro puede implicar penas de prisión severas (hasta cadena prolongada en casos graves) y multas multimillonarias.

🏛️ 2️⃣ Ley de Aduanas (関税法)

Kanji Rōmaji Traducción / Explicación
関税法 Kanzei Hō Ley de Aduanas
禁制品 Kinseihin Artículo prohibido
輸入未遂 Yunyū misui Intento de importación
告発 Kokuhatsu Denuncia formal ante fiscalía
現行犯逮捕 Genkōhan taiho Arresto en flagrancia

Importante:
Aunque el delito no se haya consumado (la droga no ingresó al mercado), el intento ya configura responsabilidad penal.

 

📚 Términos clave del caso

Kanji Rōmaji Significado contextual
東京税関羽田税関支署 Tōkyō Zeikan Haneda Zeikan Shisho Oficina aduanera de Haneda (Aduana de Tokio)
東京地検 Tōkyō Chiken Fiscalía del Distrito de Tokio
密輸 Mitsuyu Contrabando
密輸未遂 Mitsuyu misui Intento de contrabando
押収 Ōshū Incautación
過去最多 Kako saita La mayor cantidad registrada hasta la fecha
麻薬取締法違反 Mayaku torishimari hō ihan Violación de la ley antidrogas
税関検査 Zeikan kensa Inspección aduanera
手の震え Te no furue Temblor en las manos (comportamiento sospechoso)
動物用麻酔薬 Dōbutsuyō masuiyaku Anestésico veterinario

NoticiasNippon

