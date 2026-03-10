[zairyū gaikokujin] La nueva realidad japonesa

El mayor número de residentes extranjeros de la historia

📍Tokyo | 10 de marzo

Japón acaba de cruzar un umbral histórico en su transformación demográfica.

El número de extranjeros que viven en el archipiélago alcanzó aproximadamente 4,13 millones a finales de 2025 (Reiwa 7), superando por primera vez la barrera de los 4 millones de residentes, según documentos presentados por la Agencia de Servicios de Inmigración de Japón al gabinete el 10 de marzo.

El aumento anual fue de alrededor de 360.000 personas, consolidando una tendencia de crecimiento acelerado que ya suma más de un millón de nuevos residentes extranjeros en los últimos tres años.

Las cifras reflejan un cambio estructural en la sociedad japonesa.

Mientras en 2021 (Reiwa 3) el país contaba con unos 2,76 millones de extranjeros, el número creció rápidamente:

2022: 3,07 millones

2023: 3,41 millones

2024: 3,76 millones

2025: 4,13 millones

La tendencia revela un crecimiento continuo de más de 300.000 personas por año, un ritmo que las autoridades describen gráficamente como “la incorporación anual equivalente a la población de una ciudad mediana japonesa”.

En otras palabras, cada año Japón está sumando una ciudad entera de residentes extranjeros.

📊 Lo que significa este crecimiento

El aumento del número de residentes extranjeros en Japón responde a varios factores estructurales que se han intensificado en los últimos años. El más evidente es la escasez de mano de obra, provocada por la rápida caída de la población japonesa y el acelerado envejecimiento de la sociedad. Ante la falta de trabajadores en sectores clave, el país ha tenido que ampliar gradualmente la entrada de mano de obra extranjera para sostener su actividad económica.

A este proceso se suma la expansión de los visados laborales, que ha facilitado la llegada de trabajadores a industrias con fuerte demanda de personal. Programas como Tokutei Ginō (特定技能), dirigido a trabajadores con habilidades específicas, y Ginō Jisshū (技能実習), conocido como programa de prácticas técnicas, han abierto nuevas vías para cubrir vacantes en áreas como la construcción, la agricultura, la manufactura o el cuidado de personas mayores.

Otro factor importante ha sido la recuperación tras la pandemia de COVID-19. Durante los años de restricciones sanitarias, Japón limitó severamente la entrada de extranjeros. Sin embargo, una vez reabiertas las fronteras laborales y educativas, el flujo migratorio volvió a crecer rápidamente, impulsado por la demanda de trabajadores y la reactivación de la economía.

A esto se suma el aumento del número de estudiantes internacionales. Universidades y centros educativos japoneses están recibiendo cada vez más jóvenes procedentes del extranjero, especialmente de países asiáticos. Muchos de ellos no solo llegan para estudiar, sino que posteriormente buscan integrarse en el mercado laboral japonés, contribuyendo así al crecimiento sostenido de la población extranjera en el país.

📉 Un cambio histórico en el modelo migratorio japonés

Durante décadas, Japón se caracterizó por mantener una política migratoria prudente y relativamente restrictiva. La presencia de extranjeros existía, pero permanecía en niveles moderados dentro de una sociedad que durante mucho tiempo se percibió a sí misma como culturalmente homogénea. Sin embargo, los datos más recientes muestran que el país está entrando en una nueva etapa histórica: la inmigración comienza a convertirse en un elemento estructural de su realidad demográfica y económica.

El acelerado envejecimiento de la población japonesa y la escasez de mano de obra están empujando silenciosamente esta transformación. Sectores clave como la construcción, la agricultura, la industria manufacturera, la atención médica y los servicios dependen cada vez más de trabajadores provenientes del extranjero. En muchas regiones, especialmente fuera de las grandes metrópolis, la presencia de trabajadores extranjeros ya no es excepcional, sino parte del funcionamiento cotidiano de la economía local.

Si la tendencia actual continúa, Japón podría superar los cinco millones de residentes extranjeros antes de 2030, una cifra que hace apenas una década parecía difícil de imaginar. La llegada constante de nuevos residentes refleja no solo necesidades laborales, sino también la adaptación gradual de un país que enfrenta uno de los procesos de envejecimiento poblacional más rápidos del mundo.

Los analistas demográficos suelen explicar este fenómeno con una imagen muy gráfica: cada año Japón está incorporando el equivalente a la población de una ciudad completa de extranjeros. Esta metáfora resume la magnitud del cambio, que se desarrolla de forma silenciosa pero constante en todo el archipiélago.

En la próxima década, este proceso podría transformar profundamente la sociedad japonesa. El mercado laboral, las universidades, las políticas migratorias e incluso la vida cotidiana en barrios y ciudades podrían experimentar cambios significativos. Japón, un país que envejece rápidamente, empieza a descubrir que su futuro también se construye con nuevas manos, nuevas culturas y nuevas historias que llegan desde fuera de sus fronteras.

🧾 Términos clave de la noticia

Kanji Rōmaji Desglose Significado 在留外国人 zairyū gaikokujin 在留 (residir) + 外国人 (extranjero) Residentes extranjeros 出入国在留管理庁 shutsunyūkoku zairyū kanri-chō 出入国 (entrada/salida del país) + 在留 (residencia) + 管理庁 (agencia) Agencia de Inmigración de Japón 中長期在留者 chū-chōki zairyūsha 中長期 (mediano y largo plazo) + 在留者 (residente) Residente de media o larga duración 過去最多 kako saita 過去 (pasado) + 最多 (máximo) Récord histórico 増加 zōka 増 (aumentar) + 加 (añadir) Incremento 中核市 chūkaku-shi 中核 (núcleo) + 市 (ciudad) Ciudad japonesa de tamaño medio

©2026 NoticiasNippon