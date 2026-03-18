[gaikokujin] Error que pudo ser tragedia

“Sorry, sorry…”: ciclista extranjero irrumpe en autopista japonesa y desata sorpresa entre conductores

📍Tōkyō | 18 de marzo

Una escena tan inusual como inquietante rompió por unos minutos la calma del sistema vial japonés, famoso por su orden y disciplina. Un video que comenzó a circular en redes sociales y medios locales captó a un joven circulando en bicicleta dentro de una autopista, algo estrictamente prohibido en Japón. El incidente ocurrió alrededor de las 17:00 horas del pasado 2 de marzo en la ciudad de Sakura, prefectura de Chiba, cuando conductores que transitaban por la vía rápida observaron con incredulidad la presencia del ciclista entre los vehículos.

Testigos señalaron que la escena resultaba difícil de creer. “En este tramo nunca se ve algo así”, relató uno de los conductores que presenció el hecho. Ante el evidente peligro, el hombre detuvo su automóvil al costado del camino, tomó una luz de señalización y caminó hacia el ciclista para guiarlo fuera de la autopista y evitar un accidente.

Según el testimonio recogido por medios locales, el joven —que aparentaba tener poco más de veinte años y sería de nacionalidad extranjera— parecía no comprender que había ingresado a una vía exclusiva para vehículos motorizados de alta velocidad. Cuando el testigo le habló en inglés para advertirle del peligro, el ciclista repetía constantemente “Sorry, sorry”, intentando disculparse mientras era guiado hacia un lugar seguro.

Tras recibir el aviso, la policía llegó aproximadamente 30 minutos después y acompañó al joven fuera de la autopista. Las autoridades explicaron posteriormente que el ciclista no conocía bien la zona y habría ingresado por error, posiblemente al seguir un camino equivocado o al no interpretar correctamente las señales viales.

Aunque el episodio terminó sin heridos ni daños, la escena ha generado debate en redes sociales japonesas sobre la seguridad vial y la adaptación de residentes extranjeros a las normas de circulación del país. Japón posee reglas de tránsito especialmente estrictas, y en vías como autopistas la presencia de peatones o bicicletas está completamente prohibida debido a la alta velocidad del tráfico.

Especialistas señalan que el caso también evidencia un desafío creciente en una sociedad cada vez más internacionalizada: la necesidad de mejorar la señalización multilingüe y la educación vial para nuevos residentes, especialmente en ciudades donde cada año aumenta el número de estudiantes y trabajadores extranjeros.

El incidente, captado por una cámara y difundido ampliamente, deja una imagen que mezcla sorpresa y alivio: un joven ciclista perdido en medio de una autopista japonesa repitiendo “Sorry, sorry”, mientras conductores y autoridades actuaban rápidamente para evitar que un simple error terminara en tragedia.

©️2026 Noticias Nippon