[kankō kōgai]    Golpe fiscal al turismo de lujo

Kioto eleva drásticamente el impuesto hotelero para proteger su patrimonio y redistribuir el costo del turismo masivo

📍Tōkyō | 27 de febrero

En una de las decisiones fiscales más contundentes de los últimos años en materia turística, la ciudad de Kioto anunció que a partir del 1 de marzo elevará el impuesto de alojamiento que pagan los huéspedes de hoteles y ryokan. El ajuste multiplica por diez el techo máximo actual: lo que hasta ahora era un límite de 1.000 yenes por persona y noche, pasará a ser de hasta 10.000 yenes en los casos de hospedajes de alto costo.

El sistema seguirá siendo progresivo según el precio de la habitación. Desde marzo, quienes se alojen en establecimientos con tarifas inferiores a 6.000 yenes pagarán 200 yenes por noche. En los tramos intermedios (entre 6.000 y 20.000 yenes), la carga aumentará gradualmente. Sin embargo, el cambio más impactante se concentra en los hoteles de lujo, donde el nuevo máximo alcanzará los 10.000 yenes por persona y noche, una cifra sin precedentes en Japón.

📊 Impacto fiscal: 132 mil millones de yenes proyectados

La municipalidad prevé que la recaudación por este concepto alcance los 13.200 millones de yenes en el año fiscal 2026, lo que representa un incremento de 7.300 millones respecto al ejercicio anterior. Es decir, casi el doble de ingresos derivados exclusivamente del turismo.

🌏 ¿Por qué ahora?

Kioto enfrenta desde hace años un fenómeno de saturación turística. Calles históricas como Gion o Higashiyama han visto cómo la masificación altera la vida cotidiana de residentes, genera presión sobre el transporte público y provoca tensiones culturales.

El gobierno local argumenta que el aumento permitirá:

Modernizar infraestructura turística.

Reforzar limpieza y gestión de residuos.

Mejorar transporte y señalización multilingüe.

Implementar medidas contra el llamado “overtourism” (contaminación y saturación turística).

⚖️ Entre desarrollo y equilibrio

La medida abre un debate nacional: ¿hasta qué punto el turismo debe financiar directamente los costos sociales que genera? Mientras el sector hotelero de lujo podría absorber el impacto sin mayores problemas, algunos operadores medianos temen efectos en la competitividad frente a otras ciudades japonesas.

Sin embargo, para una ciudad que recibe millones de visitantes anuales y cuyo patrimonio histórico es Patrimonio de la Humanidad, la administración local considera que el modelo actual ya no es sostenible.

Kioto apuesta así por un mensaje claro: el turismo es bienvenido, pero debe contribuir de manera proporcional al costo de preservar la ciudad que lo hace posible.ç

🏯 Marco legal

Kanji Rōmaji Traducción al español 宿泊税 Shukuhakuzei Impuesto de alojamiento 京都市宿泊税条例 Kyōto-shi Shukuhakuzei Jōrei Ordenanza municipal del impuesto de alojamiento de Kioto 条例 Jōrei Ordenanza local 地方税法 Chihō Zeihō Ley de Impuestos Locales de Japón 税率 Zeiritsu Tasa impositiva 課税対象 Kazei Taishō Sujeto u objeto de imposición 観光公害 Kankō Kōgai Contaminación o impacto negativo del turismo 財源確保 Zaimoto Kakuho Aseguramiento de recursos financieros 受益者負担 Jueki-sha Futan Principio de quien se beneficia paga 観光振興 Kankō Shinkō Promoción del turismo 税収 Zeishū Recaudación fiscal

🧾 Desglose y significado de términos clave

Kanji Rōmaji Desglose Significado contextual 宿泊税 Shukuhaku + zei 宿泊 (alojamiento) + 税 (impuesto) Tributo municipal aplicado por persona y noche 条例改正 Jōrei Kaisei 条例 (ordenanza) + 改正 (reforma) Modificación normativa aprobada por la asamblea local 税額上限 Zeigaku Jōgen 税額 (monto del impuesto) + 上限 (límite máximo) Tope máximo que puede cobrarse (ahora hasta 10.000 yenes) 財政基盤 Zaisei Kiban 財政 (finanzas públicas) + 基盤 (base) Base financiera que sostiene políticas públicas 過度観光 Kado Kankō 過度 (excesivo) + 観光 (turismo) Turismo excesivo, equivalente a “overtourism” インフラ整備 Infura Seibi Infraestructura + mejora Desarrollo y mantenimiento de infraestructura urbana

