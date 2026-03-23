[ toirettopēpā ] calma ante el desabastecimiento

El Ministerio de Economía insta a la calma ante el desabastecimiento preventivo de papel higiénico

📍Tōkyō | 23 de marzo

En medio de la creciente tensión geopolítica en Oriente Medio, el Ministerio de Economía, Comercio e Industria (METI) de Japón emitió un comunicado oficial el 19 de marzo de 2026 para frenar la ola de compras de pánico de papel higiénico que ha comenzado a vaciar los estantes en diversos puntos del país.

«Sin dependencia de Oriente Medio»

A través de su cuenta oficial en X (antes Twitter), el organismo gubernamental enfatizó que el suministro nacional de productos de papel doméstico no corre peligro tras el bloqueo del Estrecho de Ormuz por parte de Irán.

«La mayor parte del papel higiénico se produce localmente en Japón», explicó el ministerio. «Sus materias primas son papel reciclado doméstico y pulpa de madera; no existe prácticamente ninguna dependencia de las importaciones de Oriente Medio, por lo que no hay un impacto directo en la producción».

El METI aseguró que las fábricas mantienen una capacidad de producción excedente suficiente y pidió a los ciudadanos «tomar decisiones calmadas basadas en información precisa».

Redes sociales: Entre el desabastecimiento y la desconfianza

La reacción oficial surge tras la proliferación de imágenes y testimonios en redes sociales donde usuarios reportaban estantes vacíos. «Fui a comprar papel y me sorprendió ver que casi no quedaba nada», comentaba un usuario en una publicación viral, reflejando el trauma colectivo de crisis de suministro pasadas.

Sin embargo, el debate ha tomado un giro crítico. Muchos ciudadanos señalan que el desabastecimiento no se debe únicamente al miedo por el conflicto internacional, sino a la falta de confianza en el manejo de la información por parte de los medios de comunicación, a quienes acusan de «fomentar la ansiedad».

El factor determinante: El alza de precios de abril

A pesar del llamado a la calma del Gobierno, existe un factor económico real que está impulsando la demanda: el aumento de precios programado para el 1 de abril.

Fabricantes: Gigantes como Daio Paper anunciaron desde febrero incrementos significativos.

Motivos: Persistencia de altos costos de energía, la debilidad continua del yen y el aumento de costes logísticos y de personal.

Ajuste: Se espera que los productos de papel (higiénico, pañuelos y toallas de cocina) suban más de un 10%respecto a su precio actual.

«¡Compramos ahora porque en abril sube todo!», expresaban varios consumidores en respuesta al METI, sugiriendo que el acopio actual responde más a una estrategia de ahorro familiar que a una confusión sobre el origen de las materias primas.

Situación actual del mercado

La Asociación de la Industria del Papel de Japón ha respaldado la postura oficial, confirmando que las cadenas logísticas internas están operativas. No obstante, mientras persista la incertidumbre sobre la inflación y el costo de vida, es probable que la presión sobre el inventario minorista continúe hasta finales de mes.

Nota del Ministerio: «Por favor, evite las compras excesivas que puedan privar a otros ciudadanos de productos esenciales».

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