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Crimen

[satsujin] terror en Pokémon Center

PorNoticiasNippon

Mar 26, 2026

 

Un hombre asesina a una empleada y se suicida

📍 Tokyo | 26 de marzo

Una jornada de pánico se vivió este jueves en el complejo comercial Sunshine City, ubicado en el distrito de Toshima, tras un ataque con arma blanca que dejó un saldo de dos personas fallecidas.

 

Los hechos

Alrededor de las 19:15 horas de hoy, los servicios de emergencia recibieron múltiples llamadas al 110 informando sobre un individuo armado con un cuchillo que causaba disturbios en el establecimiento «Pokémon Center Mega Tokyo».

Según informes del Departamento de Policía Metropolitana, un hombre de aproximadamente 20 años irrumpió en el local y se dirigió directamente hacia la zona del mostrador. Sin mediar palabra, atacó a una empleada de unos 20 años, asestándole puñaladas en el cuello.

Tras la agresión, el atacante utilizó la misma arma para herirse a sí mismo en el cuello. Ambos fueron trasladados de urgencia a un hospital cercano, donde se confirmó el fallecimiento de ambos poco tiempo después.

 

Detalles de la investigación

Fuentes de la investigación señalaron que el agresor ingresó al área restringida del personal inmediatamente después de entrar a la tienda. En el lugar de los hechos, la policía recuperó un arma blanca ensangrentada, la cual está siendo analizada como evidencia principal.

Hasta el momento, las autoridades trabajan para identificar formalmente a los fallecidos y determinar si existía algún vínculo previo entre ellos o si se trató de un ataque aleatorio.

 

Testimonios del lugar

El incidente ocurrió en el segundo piso de Sunshine City, un punto neurálgico de Ikebukuro ubicado a unos 700 metros de la estación de JR, conocido por atraer a familias y turistas debido a la venta de productos de la popular franquicia «Pocket Monsters».

“Escuché un grito desgarrador y, de repente, el personal comenzó a evacuarnos a todos hacia el exterior», relató una joven de 22 años que se encontraba de compras. «Vengo siempre al Pokémon Center, es un lugar que amo. Estoy profundamente impactada de que algo así haya ocurrido aquí».

La zona permaneció acordonada durante la noche mientras los peritos realizaban las diligencias correspondientes. El Departamento de Policía Metropolitana continúa investigando los pormenores del caso bajo una estricta vigilancia.

 
 

 
 

⚖️ MARCO LEGAL

Kanji / Término

Rōmaji

Traducción al español

Explicación

殺人罪

satsujin-zai

Delito de homicidio

Regulado en el Código Penal japonés. Castiga el acto de quitar la vida a otra persona. Puede conllevar pena de prisión indefinida o incluso cadena perpetua.

刑法第199

keihō dai 199-jō

Artículo 199 del Código Penal

Establece que quien mate a otra persona será castigado con pena severa, incluyendo prisión perpetua o pena de muerte en casos extremos.

傷害致死罪

shōgai chishi-zai

Lesiones con resultado de muerte

Aplica cuando la intención inicial no era matar, pero la agresión termina causando la muerte.

銃刀法違反

jūtōhō ihan

Violación a la ley de armas y cuchillos

Regula la posesión y uso de armas blancas en Japón. Portar cuchillos sin justificación puede constituir delito.

自殺

jisatsu

Suicidio

No es penalizado en Japón, pero puede influir en la investigación penal al cerrar la persecución del agresor.

現行犯

genkōhan

Delito en flagrancia

Se refiere a un crimen cometido en el momento, lo que permite intervención inmediata policial.

 

🧩 Términos clave

Kanji

Rōmaji

Desglose

Significado

刃物

hamono

(filo) + (objeto)

Objeto con filo, arma blanca

刺す

sasu

Verbo

Apuñalar, clavar

店員

ten’in

(tienda) + (empleado)

Empleado de tienda

死亡

shibō

(muerte) + (fallecer)

Fallecimiento

通報

tsūhō

(comunicar) + (informar)

Aviso a autoridades

現場

genba

(actual) + (lugar)

Lugar de los hechos

避難

hinan

(evitar) + (peligro)

Evacuación

警視庁

keishichō

(policía) + (vigilar) + (agencia)

Policía Metropolitana de Tokio

凶器

kyōki

(violento) + (herramienta)

Arma utilizada en crimen

 

 

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