Las facturas de luz y gas subirán en todas las compañías a partir de abril
📍Tōkyō | 27 de marzo
Las 10 principales empresas eléctricas y las 4 mayores compañías de gas urbano de Japón anunciaron este viernes que las tarifas correspondientes al consumo de abril (que se verán reflejadas en las facturas de mayo) experimentarán un aumento generalizado en todo el país.
Este incremento responde principalmente al fin de los subsidios gubernamentales destinados a mitigar el impacto de la inflación energética y al alza en el canon de promoción de energías renovables que se añade a la factura eléctrica.
Los factores del incremento
Según los datos presentados, la factura de luz para un hogar promedio aumentará entre 393 y 463 yenes, dependiendo de la región. En el sector del gas, el alza oscilará entre 148 y 195 yenes.
Además del fin de las ayudas estatales, el panorama a futuro es incierto debido a la tensión en Oriente Medio, que ha elevado los precios del crudo. Dado que el costo del Gas Natural Licuado (GNL) —esencial para la generación térmica— suele ajustarse con unos meses de retraso respecto al precio del petróleo, se prevé que los precios sigan subiendo hacia la temporada de verano.
Tabla de tarifas y variaciones por región
Cifras en yenes (¥) basadas en un consumo promedio por hogar.
Nota: Los montos representan el consumo de un «hogar promedio» bajo las tarifas reguladas que requieren aprobación gubernamental. La base del cálculo de consumo puede variar ligeramente entre empresas.
Anexo
¿Cómo afectará el alza a la inflación general en Japón?
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