[denkiryōkin] nuevo golpe al bolsillo

Aumentan las tarifas eléctricas y los hogares japoneses se preparan para más sacrificios

📍Tōkyō | 18 de marzo

A partir de abril, los usuarios domésticos de electricidad en Japón verán un incremento en las tarifas, un cambio que afectará a todos los hogares bajo la cobertura de las 10 principales empresas eléctricas del país. Esta alza se produce después de que el gobierno decidiera poner fin, a finales de marzo, a los subsidios temporales que había implementado para aliviar los costos del invierno.

Durante los primeros meses del año, el gobierno japonés reintrodujo subsidios para contrarrestar el aumento en el consumo de energía debido al frío, especialmente en enero. Para marzo, el subsidio aplicado era de 1.5 yenes por kilovatio-hora. Sin embargo, con la eliminación de esta ayuda en marzo, los consumidores deberán afrontar un aumento en las tarifas de la electricidad desde abril.

Un ejemplo claro de este ajuste es Tokyo Electric Power Company (TEPCO), donde se espera que las tarifas para una familia con consumo estándar aumenten en aproximadamente 406 yenes, alcanzando un total de 8725 yenes por mes.

La situación no se detiene ahí. En un contexto de creciente tensión en el Medio Oriente, el mercado del gas natural licuado (LNG), fuente primaria para la generación de electricidad mediante plantas termoeléctricas, ha experimentado una subida significativa en sus precios. Esto ha impactado directamente en el costo de la electricidad, que ya ha registrado un aumento.

Además, el sistema de precios de electricidad en Japón está estructurado para reflejar gradualmente los costos de importación de combustible. Esto significa que si los precios del LNG continúan aumentando, es probable que las tarifas de electricidad experimenten un segundo incremento, alrededor de agosto, lo que llevaría a un aumento aún más pronunciado en los costos de electricidad para los hogares japoneses.

Con la eliminación de los subsidios y la persistente subida de los precios del combustible, las familias japonesas se enfrentan a un panorama financiero desafiante. Aunque el gobierno ha intentado mitigar el impacto en los meses más fríos, los efectos de esta subida de precios parecen prolongarse, con posibles consecuencias aún más graves en el futuro cercano si la crisis energética global no se resuelve.

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