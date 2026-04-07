[seikatsu hogo] aumentan jóvenes beneficiarios

Crecimiento alarmante de los jóvenes que reciben asistencia social en Japón: Un panorama de precariedad que refleja la crisis social

📍Tōkyō | 7 de abril

El número de jóvenes que dependen de la asistencia social en Japón ha aumentado de forma alarmante en los últimos 25 años. Un reciente informe del Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar reveló que, en 2026, los hogares que reciben asistencia social alcanzaron un récord de 1.65 millones, siendo la cifra más alta desde que se tiene registro. Mientras que los hogares con titulares mayores de 65 años representan más de la mitad de los beneficiarios, el segmento de jóvenes adultos en situación de pobreza ha aumentado considerablemente.

Auge de los jóvenes solitarios en asistencia social

El grupo de personas en sus 20s que reciben asistencia social, aunque representa una pequeña fracción (solo el 2% del total), ha crecido exponencialmente, multiplicándose por siete en comparación con los datos de 1999. En 2026, aproximadamente 38,000 hogares son liderados por personas de entre 20 y 29 años, con más de 60,000 individuos en esa franja etaria recibiendo asistencia. Lo más preocupante es la proporción de jóvenes que viven de forma independiente; de los 6,1596 beneficiarios en total, casi 29,000 son solitarios, lo que marca un aumento drástico en la solitud de los jóvenes que dependen del sistema.

Causas de la precariedad juvenil

En muchas de estas situaciones, los jóvenes enfrentan enfermedades o discapacidades que les impiden trabajar. Un caso representativo es el de un joven de 20 años que, después de abandonar la universidad y sufrir una serie de empleos inestables, se vio forzado a depender de la asistencia social tras no poder mantenerse debido a un accidente en el trabajo. Este joven describe su experiencia de sentirse abandonado, con la familia distante y sin recursos. La asistencia le permitió encontrar estabilidad temporal mientras lucha contra una condición de salud mental que le impide reinsertarse laboralmente.

El papel de los grupos de apoyo y las instituciones

Organizaciones como la NPO POSSE, que han estado apoyando a jóvenes en situación de vulnerabilidad durante más de dos décadas, alertan sobre el creciente número de jóvenes que no pueden recurrir a sus familias debido a la difícil situación económica de sus padres, muchos de los cuales pertenecen a la generación del «hielo laboral». Estos jóvenes están atrapados en un ciclo de pobreza, sin acceso a redes de apoyo, y el temor a un futuro incierto se agrava con la creciente presión de la salud mental y el desempleo.

Crisis de salud mental entre los jóvenes vulnerables

El aumento en el número de jóvenes con la «tarjeta de bienestar para personas con discapacidad mental» es otro indicador de esta crisis. Entre 2011 y 2022, el número de jóvenes que poseen este tipo de tarjeta se multiplicó por tres, alcanzando las 117,000 personas en 2022. Los expertos señalan que la incapacidad de las familias para ofrecer el apoyo emocional y financiero necesario está exacerbando los problemas de salud mental entre los más jóvenes. Muchos no pueden acceder a la atención médica adecuada, lo que agrava su situación.

Un llamado urgente a la acción

Este creciente número de jóvenes dependientes del sistema de asistencia social en Japón no solo refleja la crisis económica, sino también un cambio profundo en la estructura social, donde las redes de apoyo familiar se están desmoronando debido a las presiones económicas. La situación exige una reflexión sobre cómo el país debe abordar la creciente precariedad laboral y los problemas de salud mental entre los más jóvenes, para que el sistema de bienestar social evolucione y no deje a estas personas vulnerables al borde de la desesperación.

© 2026 NoticiasNippon