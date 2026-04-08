[madani] Alerta en Kumamoto

• Primer caso mortal del año por infección transmitida por garrapatas
📍Kumamoto | 8 de abril
En medio de la tranquilidad rural del sur de Japón, una amenaza casi imperceptible volvió a cobrar una vida. Una mujer de más de 90 años falleció tras contraer una grave infección provocada por la picadura de una garrapata (madani), marcando el primer caso mortal del año en la prefectura.
Según informaron las autoridades de Amakusa, la mujer llevaba una vida activa, realizando labores cotidianas como el cultivo en su huerto y la limpieza de maleza alrededor de su vivienda. Sin embargo, a partir del 25 de marzo comenzó a presentar síntomas como fiebre y pérdida de apetito, señales iniciales de una enfermedad que avanzaría rápidamente.
El deterioro de su estado de salud obligó a su hospitalización el 2 de abril, pero apenas dos días después, la infección —identificada como SFTS (Síndrome de Fiebre Severa con Trombocitopenia)— terminó siendo fatal. Esta enfermedad viral, transmitida por garrapatas, es conocida por su alta tasa de mortalidad, especialmente en adultos mayores.
Las autoridades sanitarias de Prefectura de Kumamoto confirmaron que se trata del primer caso registrado en 2026, encendiendo nuevamente las alertas en zonas rurales y boscosas del país.
🧬 ¿Qué es el SFTS?
El SFTS（重症熱性血小板減少症候群 / Jūshō Nesshō Kesshōban Genshō Shōkōgun） es una enfermedad infecciosa emergente en Asia Oriental, transmitida principalmente por garrapatas infectadas. Puede provocar:
- Fiebre alta
- Vómitos y diarrea
- Disminución de plaquetas
- Fallo multiorgánico en casos graves
La tasa de mortalidad puede oscilar entre el 10% y el 30%, siendo especialmente peligrosa para personas mayores.
⚖️ Medidas preventivas recomendadas en Japón
Las autoridades japonesas han reiterado medidas básicas pero cruciales:
- 👕 Usar ropa de manga larga y pantalones largos
- 🧴 Aplicar repelente de insectos
- 🌿 Evitar contacto directo con hierba alta o arbustos
- 🚿 Ducharse y revisar el cuerpo tras actividades al aire libre
📊 Contexto sanitario
Japón registra cada año varios casos de SFTS, especialmente en regiones del oeste como Kyushu. El aumento de temperaturas y la interacción entre humanos y entornos naturales han contribuido a una mayor exposición al vector.
🧠 Una amenaza subestimada
Este caso vuelve a poner en evidencia una realidad preocupante: los riesgos invisibles del entorno rural japonés. Mientras el país enfrenta el envejecimiento poblacional, muchas personas mayores continúan realizando actividades agrícolas sin plena conciencia del peligro biológico que representan las garrapatas.
El desafío no solo es sanitario, sino también educativo: informar, prevenir y proteger a una población vulnerable que vive en contacto directo con la naturaleza.
