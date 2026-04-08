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[kinenbi] Shiatsu no hi

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Abr 8, 2026 #efemérides, #Kinenbi, #noticias de japón, #Noticias Nippon, #Shiatsu no hi, #指圧の日, #記念日

 

  • ¡El cuerpo se cura solo! Japón impulsa terapia milenaria que despierta polémica

📍Tōkyō  | 8 de abril

En una sociedad marcada por el estrés urbano, las largas jornadas laborales y el envejecimiento poblacional, Japón vuelve la mirada a una de sus tradiciones más íntimas y silenciosas: el poder de las manos. Cada 8 de abril se conmemora el Día del Shiatsu (指圧の日), una fecha que no solo celebra una técnica terapéutica, sino también una filosofía profundamente arraigada en la cultura japonesa: sanar a través del contacto humano.

La efeméride fue establecida por la Asociación Japonesa de Shiatsu, con el objetivo de difundir el conocimiento correcto de esta práctica y promover la salud integral. La elección de la fecha no es casual. Coincide con el nacimiento de Buda (釈迦), símbolo de compasión y bienestar espiritual, valores que se reflejan en el espíritu del shiatsu. Además, el juego fonético japonés “shi (4) – atsu (8)” refuerza el vínculo simbólico entre el calendario y la técnica.

El shiatsu, considerado un método terapéutico único de Japón, consiste en aplicar presión con los dedos sobre puntos específicos del cuerpo conocidos como tsubo (ツボ). A través de esta estimulación, se busca activar la capacidad natural del organismo para autorregularse y recuperar el equilibrio físico y emocional. No se trata solo de aliviar el dolor, sino de restablecer la armonía interna.

Detrás de esta práctica hay un principio ancestral: el “teate” (手当て), que literalmente significa “poner las manos”. Es un gesto instintivo del ser humano. Cuando sentimos dolor o incomodidad, llevamos las manos hacia esa zona, frotamos, presionamos, intentamos calmar. Ese acto simple, casi automático, es el origen del shiatsu moderno.

En un Japón contemporáneo donde aumentan los problemas de fatiga crónica, tensión muscular y estrés psicológico, el shiatsu reaparece como una alternativa accesible, natural y profundamente humana. Clínicas, centros de bienestar e incluso oficinas están incorporando esta técnica como parte de programas de salud preventiva.

Más allá de lo terapéutico, el Día del Shiatsu invita a reflexionar sobre algo esencial: en una era dominada por la tecnología, el contacto humano sigue siendo una herramienta poderosa de cuidado y conexión.

 

🧠 En pocas palabras

En tiempos de incertidumbre sanitaria y desgaste emocional, Japón rescata una verdad milenaria: la sanación no siempre está en la tecnología, sino en el tacto, la empatía y el conocimiento del cuerpo humano.

🧾 Términos clave

Kanji

Rōmaji

Significado

指圧

Shiatsu

Presión con los dedos

ツボ

Tsubo

Puntos de presión del cuerpo

自然治癒力

Shizen chiyuryoku

Capacidad natural de curación

手当て

Teate

Acto de sanar con las manos

記念日

Kinenbi

Día conmemorativo

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