[ Kosodate Ōen Purasu ] ¿Solución o alivio temporal?

Tokio amplía su red de apoyo infantil ante el golpe de la inflación

📍Tokyo 10 de abril

En una decisión que refleja la creciente presión económica sobre los hogares en Japón, el Gobierno Metropolitano de Tokio anunció un nuevo respaldo financiero dirigido a las familias con menores. La gobernadora Koike Yuriko confirmó que, a partir del 13 de abril, se iniciará la entrega progresiva de 11,000 yenes por cada residente menor de 14 años, como parte del programa denominado “Apoyo a la Crianza Plus” (子育て応援プラス).

La medida surge como respuesta directa al impacto sostenido del aumento de precios (物価高騰 / bukka kōtō), que ha golpeado especialmente a los hogares con hijos. Según el Departamento de Bienestar de Tokio, el nuevo subsidio busca cubrir un vacío en las políticas actuales: los menores de 14 años que no calificaban para el sistema de puntos digitales otorgado a mayores de 15 años mediante la aplicación oficial del gobierno metropolitano.

El beneficio se otorgará a aquellos niños que cumplan con el criterio de edad dentro del período comprendido entre el 2 de febrero de 2026 y el 1 de abril de 2027, excluyendo a quienes cumplan 15 años dentro de ese intervalo. La distribución del dinero se realizará aprovechando la estructura existente del programa “018 Support” (ゼロイチハチサポート), que actualmente ya entrega 5,000 yenes mensuales a menores de hasta 18 años, permitiendo así una implementación más ágil y sin fricciones administrativas.

Este nuevo apoyo no solo busca aliviar el gasto inmediato en alimentación, educación o cuidado infantil, sino también enviar una señal política clara: en una ciudad donde el costo de vida sigue escalando, la sostenibilidad de las familias jóvenes se ha convertido en un eje prioritario de gobernanza.

En medio de un Japón que enfrenta desafíos demográficos profundos —baja natalidad y envejecimiento acelerado—, Tokio apuesta por reforzar su modelo de apoyo familiar. Sin embargo, el alcance real de estas medidas sigue bajo observación: para muchas familias, el alivio es bienvenido, pero aún insuficiente frente a una inflación que no da tregua.

📊 Términos clave

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