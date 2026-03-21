Calor primaveral en Kanto, invierno persistente en Hokkaid

📍Tōkyō | 21 de marzo

En una jornada marcada por marcadas diferencias térmicas a lo largo del archipiélago, el centro y oeste de Japón han dado hoy la bienvenida oficial a la primavera, mientras que las regiones septentrionales continúan bajo el dominio de una masa de aire frío.

Este sábado 21 de marzo, el desplazamiento de un sistema de altas presiones trajo cielos despejados y una notable subida de las temperaturas desde la región de Kanto hacia el oeste. A pesar de un inicio de jornada frío debido al enfriamiento por radiación en las zonas del interior, el termómetro ascendió rápidamente durante la tarde.

El «Salto Térmico» de la Capital

En el centro de Tokio, la máxima alcanzó los 17.1°C a las 13:53 horas. Esta cifra representa un incremento de 5.9°C respecto al día de ayer. Sin embargo, el contraste real se sintió en la sensación térmica: dado que la máxima del viernes se registró durante la madrugada, la diferencia de temperatura comparando las horas de luz solar superó los 8°C, ofreciendo un alivio cálido a los residentes de la metrópoli.

Mientras en Kyushu algunas localidades superaron los 20°C, el panorama en el norte fue radicalmente distinto:

• Sapporo: Registró una máxima de apenas 3.9°C pasado el mediodía, un descenso de 4.6°C comparado con el viernes.

• Norte de Japón: La influencia de una fuerte masa de aire frío ha mantenido la sensación de invierno, con reportes de usuarios confirmando un ambiente considerablemente más gélido que en días previos.

Pronóstico: Domingo de alivio generalizado

Para mañana domingo 22, se espera que el buen tiempo se mantenga en el centro y oeste del país, garantizando una jornada agradable para actividades al aire libre. La buena noticia se extiende al norte de Japón, donde se prevé que el aire frío comience a retirarse, permitiendo un ascenso en las temperaturas que acercará a todo el país a un ambiente más propio de la estación actual.





Anexo

🧾📊 CUADRO DE TÉRMINOS CLAVE: Clima en Japón (春の寒暖差)

Kanji Rōmaji Desglose Significado en español 気温 kion 気 (aire) + 温 (temperatura) Temperatura del aire 最高気温 saikō kion 最高 (máximo) + 気温 (temperatura) Temperatura máxima 最低気温 saitei kion 最低 (mínimo) + 気温 (temperatura) Temperatura mínima 暖気 danki 暖 (cálido) + 気 (aire) Masa de aire cálido 寒気 kanki 寒 (frío) + 気 (aire) Masa de aire frío 気温上昇 kion jōshō 気温 (temperatura) + 上昇 (ascenso) Aumento de temperatura 気温低下 kion teika 気温 (temperatura) + 低下 (descenso) Descenso de temperatura 寒暖差 kandan-sa 寒 (frío) + 暖 (calor) + 差 (diferencia) Diferencia térmica 春分の日 shunbun no hi 春分 (equinoccio de primavera) + の日 (día) Día del equinoccio de primavera 低気圧 teikiatsu 低 (bajo) + 気圧 (presión) Sistema de baja presión 前線 zensen 前 (frente) + 線 (línea) Frente meteorológico 天気回復 tenki kaifuku 天気 (clima) + 回復 (recuperación) Mejora del clima 体感温度 taikan ondo 体感 (sensación corporal) + 温度 (temperatura) Sensación térmica 桜開花 sakura kaika 桜 (sakura) + 開花 (floración) Floración del cerezo 季節変化 kisetsu henka 季節 (estación) + 変化 (cambio) Cambio estacional 🧠 Clave interpretativa 🔁 寒暖差 (kandan-sa) es el concepto central de esta noticia: describe los cambios bruscos entre calor y frío en corto tiempo.

🌬️ 暖気 vs 寒気 explican por qué sube o baja la temperatura.

🌸 桜開花 conecta el clima con la vida cotidiana en Japón.

📅 春分の日 marca el punto simbólico del cambio de estación, pero no garantiza estabilidad climática



©2026 NoticiasNippon