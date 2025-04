[jishu kaishū] mantequilla de Yotsuba

TOKIO.- La empresa japonesa Yotsuba Milk Products (Yotsuba Nyūgyō), con sede en la ciudad de Sapporo, anunció el retiro voluntario de más de 6.280.000 unidades de mantequilla.

La medida fue tomada tras detectarse la posibilidad de que fragmentos metálicos se hayan mezclado con algunos productos durante su fabricación.





🔧 ¿Qué sucedió?

Según informó la compañía, durante el funcionamiento de una de sus líneas de producción en la planta de Tokachi (Tokachi kōjō), se rompió un componente metálico del cinturón de una máquina transportadora. Esta rotura provocó que hilos de acero inoxidable (suterenresu no kinzoku sen) pudieran haber caído dentro de algunos bloques de mantequilla.

La situación fue alertada inicialmente por un consumidor, quien notó una anomalía en el producto. Esto llevó a la empresa a investigar de inmediato y tomar la decisión de retirar los productos por precaución, aunque hasta la fecha no se han registrado daños a la salud.





📦 Productos afectados

El retiro incluye un total de 13 tipos de mantequilla en bloques de 150 gramos, con diferentes niveles de sal: con sal (kashio), sin sal (shokuen fushiyō) y reducida en sal (genshio). También se incluyen productos de marcas privadas vendidas en supermercados japoneses como CGC, COOP, VALUE PLUS y Seven Puremiamu.

Los productos afectados pueden identificarse fácilmente revisando el código de fabricación (rōto bangō) impreso junto a la fecha de vencimiento.

▶️ Si el código comienza con “CC”, el producto debe devolverse.

▶️ Los códigos “CA”, “CB”, “FB” y “FC” no están afectados.

🗓 Las fechas de vencimiento comprometidas van desde el 30 de abril hasta el 8 de octubre de 2025.





🧾 Lista de productos retirados

Yotsuba batā kashio Yotsuba batā shokuen fushiyō Yotsuba batā genshio Yotsuba Hokkaidō batā kashio Yotsuba Hokkaidō batā shokuen fushiyō CGC Hokkaidō batā CGC Hokkaidō batā shokuen fushiyō COOP (Seikyō) batā CK Hokkaidō Tokachi batā VALUE PLUS Hokkaidō batā VALUE PLUS Hokkaidō batā (sin especificar sal) Seven Puremiamu Hokkaidō batā kashio Seven Puremiamu Hokkaidō batā shokuen fushiyō





📮 ¿Qué deben hacer los consumidores?

Yotsuba pide a quienes tengan alguno de los productos afectados que no los consuman. En su lugar, deben enviarlos —incluso si ya están abiertos— por correo refrigerado (reizou kūru-bin) y con pago contra entrega (chakubarai), lo que significa que no tendrán que pagar el envío.

Los consumidores deben incluir su nombre, dirección, número telefónico y código postal.

📬 Dirección de envío:

〒080-0104

Hokkaidō Kato-gun Otofuke-chō Shindō 20-jō 3-ban chi

Yotsuba Milk Products – Tokachi kōjō

📞 Tel: 0120-428841

La empresa devolverá el costo del producto por correo después de recibirlo.





🙇 Declaraciones de la empresa

En un comunicado oficial, Yotsuba Milk Products ofreció disculpas profundas a los consumidores, distribuidores y socios comerciales por los inconvenientes. Aseguraron que están reforzando su sistema de control de calidad para garantizar la seguridad en futuras producciones.

«Estamos actuando con total responsabilidad y priorizando la seguridad del consumidor», declaró un vocero de la compañía.





💬 Reacción en redes sociales: apoyo inesperado

A diferencia de lo que suele ocurrir en casos similares, la noticia del retiro no provocó una ola de críticas. Por el contrario, muchos usuarios en redes sociales expresaron apoyo a la empresa.

Se hicieron virales hashtags como:

#Ganbare Yotsuba Batā (¡Ánimo, mantequilla Yotsuba!)

#Yotsuba ōen shimasu (Apoyamos a Yotsuba)

Algunos comentarios decían:

“Seguiré comprando Yotsuba aunque esté en la lista de retiro”.

“Prefiero apoyar a una empresa japonesa antes que dejarla caer”.

“Si encuentro el alambre, lo saco y sigo. Me encanta esta mantequilla”.





🧠 Una lección empresarial

Este caso ha sido reconocido por expertos como un ejemplo positivo de manejo de crisis en Japón. En lugar de ocultar el problema, Yotsuba:

Actuó con rapidez.

Informó claramente.

No culpó a terceros.

Puso la seguridad por encima del negocio.

Este tipo de transparencia fortalece la confianza del consumidor y reafirma el papel de Yotsuba como una empresa responsable.





✅ En síntesis

Yotsuba Milk Products ha demostrado que una respuesta honesta y responsable frente a un problema puede reforzar aún más la relación con los consumidores.

El retiro fue preventivo, no se reportaron daños a la salud, y el proceso de devolución es fácil y sin costo.

Este episodio reafirma la importancia de la confianza entre marcas y clientes en la cultura japonesa.

