[tenki yohō] domingo 8 de febrero

Feb 7, 2026

El contraste climático define la jornada dominical: sol frío en las grandes ciudades del centro y persistencia del invierno en regiones septentrionales

📍Tōkyō | 7 de febrero

Japón vivirá este domingo una jornada marcada por fuertes contrastes regionales. Mientras el norte y la costa del mar de Japón continúan bajo dominio del frío invernal, con nieve intermitente y temperaturas bajo cero, el sur y Okinawa mantienen un clima mucho más templado, con lluvias aisladas y ambiente casi primaveral. En la región de Kantō, el día se presenta frío pero estable, con amplios periodos de sol.

 

 

🧭 PREVISIÓN POR REGIONES Y CIUDADES

 

❄️ Hokkaidō

  • Sapporo: -3 / -10 °C — Nieve ocasional, frío intenso persistente
  • Kitami: -6 / -15 °C — Heladas severas, riesgo de congelación
  • Kushiro: -2 / -10 °C — Nubes y nieve ligera

📌 Ambiente plenamente invernal. Riesgo de carreteras congeladas.

 

❄️ Tōhoku

  • Aomori: -2 / -6 °C — Nieve intermitente
  • Sendai: 0 / -2 °C — Cielo cubierto, frío constante
  • Fukushima: 1 / -1 °C — Nubes dominantes, sin lluvias relevantes

📌 Sensación térmica baja durante todo el día.

 

🌥️ Hokuriku / Costa del Mar de Japón

  • Niigata: 0 / -1 °C — Nieve débil ocasional
  • Kanazawa: 1 / -3 °C — Nuboso, posibles copos aislados

📌 Persisten condiciones inestables típicas del invierno

 

 

☀️❄️  Chūbu

  • Nagano: -1 / -5 °C — Muy frío, restos de nieve
  • Nagoya: 5 / 1 °C — Intervalos soleados
  • Shizuoka: 8 / 1 °C — Posible lluvia débil por la mañana
  • Tsu: 2 / -1 °C — Estable pero frío

 

☀️ Kantō • Koshin

  • Tokio: 2 / -2 °C — Soleado, aire seco y frío
  • Yokohama: 2 / -1 °C — Cielos despejados
  • Mito: 3 / 1 °C — Buen tiempo, frío matinal
  • Nagano:

📌 Día ideal para actividades al aire libre, con abrigo.

 

 

☀️🌥️ Kansai

  • Osaka: 3 / 1 °C — Frío moderado, sol
  • Hiroshima: 5 / -2 °C — Estable, sensación invernal

 

☀️ Shikoku

  • Takamatsu: 5 / -1 °C — Despejado
  • Kōchi: 5 / -2 °C — Clima estable

 

☀️ Kyūshū

  • Fukuoka: 2 / -1 °C — Frío seco
  • Kumamoto: 5 / 0 °C — Soleado
  • Kagoshima: 5 / 0 °C — Estable, fresco

 

🌧️🌴 Okinawa

  • Naha: 18 / 17 °C — Nublado, posible lluvia
  • Yonaguni: 18 / 17 °C — Lluvia intermitente

📌 Ambiente húmedo y templado, contraste total con el resto del país.

 

⚠️ CONSEJOS CLAVE PARA HOY

  • 🧥 Norte y zonas montañosas: Abrigo térmico completo, guantes y calzado antideslizante.
  • 🚗 Hokkaidō / Tōhoku: Precaución extrema al conducir por hielo negro.
  • ☀️ Kantō y Kansai: Aunque haya sol, el aire es seco → hidrátate y protege la piel.
  • 🌧️ Okinawa: Paraguas ligero y atención a resbalones por humedad.
  • 🏠 En casa: Revisa calefacción y evita cambios bruscos de temperatura.

 

📦 Términos clave

Término japonés Rōmaji Significado en español
全国の天気 zenkoku no tenki Clima a nivel nacional
降雪 kōsetsu Nevada / caída de nieve
晴れ hare Cielo despejado
曇り kumori Cielo nublado
降水確率 kōsui kakuritsu Probabilidad de precipitación
最高気温 saikō kion Temperatura máxima
最低気温 saitei kion Temperatura mínima
日本海側 Nihonkai-gawa Costa del mar del Japón
太平洋側 Taiheiyō-gawa Costa del Pacífico
気象庁 Kishōchō Agencia Meteorológica de Japón

 

