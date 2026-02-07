[tenki yohō] domingo 8 de febrero

El contraste climático define la jornada dominical: sol frío en las grandes ciudades del centro y persistencia del invierno en regiones septentrionales
📍Tōkyō | 7 de febrero
Japón vivirá este domingo una jornada marcada por fuertes contrastes regionales. Mientras el norte y la costa del mar de Japón continúan bajo dominio del frío invernal, con nieve intermitente y temperaturas bajo cero, el sur y Okinawa mantienen un clima mucho más templado, con lluvias aisladas y ambiente casi primaveral. En la región de Kantō, el día se presenta frío pero estable, con amplios periodos de sol.
🧭 PREVISIÓN POR REGIONES Y CIUDADES
❄️ Hokkaidō
- Sapporo: -3 / -10 °C — Nieve ocasional, frío intenso persistente
- Kitami: -6 / -15 °C — Heladas severas, riesgo de congelación
- Kushiro: -2 / -10 °C — Nubes y nieve ligera
📌 Ambiente plenamente invernal. Riesgo de carreteras congeladas.
❄️ Tōhoku
- Aomori: -2 / -6 °C — Nieve intermitente
- Sendai: 0 / -2 °C — Cielo cubierto, frío constante
- Fukushima: 1 / -1 °C — Nubes dominantes, sin lluvias relevantes
📌 Sensación térmica baja durante todo el día.
🌥️ Hokuriku / Costa del Mar de Japón
- Niigata: 0 / -1 °C — Nieve débil ocasional
- Kanazawa: 1 / -3 °C — Nuboso, posibles copos aislados
📌 Persisten condiciones inestables típicas del invierno
☀️❄️ Chūbu
- Nagano: -1 / -5 °C — Muy frío, restos de nieve
- Nagoya: 5 / 1 °C — Intervalos soleados
- Shizuoka: 8 / 1 °C — Posible lluvia débil por la mañana
- Tsu: 2 / -1 °C — Estable pero frío
☀️ Kantō • Koshin
- Tokio: 2 / -2 °C — Soleado, aire seco y frío
- Yokohama: 2 / -1 °C — Cielos despejados
- Mito: 3 / 1 °C — Buen tiempo, frío matinal
- Nagano:
📌 Día ideal para actividades al aire libre, con abrigo.
☀️🌥️ Kansai
- Osaka: 3 / 1 °C — Frío moderado, sol
- Hiroshima: 5 / -2 °C — Estable, sensación invernal
☀️ Shikoku
- Takamatsu: 5 / -1 °C — Despejado
- Kōchi: 5 / -2 °C — Clima estable
☀️ Kyūshū
- Fukuoka: 2 / -1 °C — Frío seco
- Kumamoto: 5 / 0 °C — Soleado
- Kagoshima: 5 / 0 °C — Estable, fresco
🌧️🌴 Okinawa
- Naha: 18 / 17 °C — Nublado, posible lluvia
- Yonaguni: 18 / 17 °C — Lluvia intermitente
📌 Ambiente húmedo y templado, contraste total con el resto del país.
⚠️ CONSEJOS CLAVE PARA HOY
- 🧥 Norte y zonas montañosas: Abrigo térmico completo, guantes y calzado antideslizante.
- 🚗 Hokkaidō / Tōhoku: Precaución extrema al conducir por hielo negro.
- ☀️ Kantō y Kansai: Aunque haya sol, el aire es seco → hidrátate y protege la piel.
- 🌧️ Okinawa: Paraguas ligero y atención a resbalones por humedad.
- 🏠 En casa: Revisa calefacción y evita cambios bruscos de temperatura.
📦 Términos clave
|Término japonés
|Rōmaji
|Significado en español
|全国の天気
|zenkoku no tenki
|Clima a nivel nacional
|降雪
|kōsetsu
|Nevada / caída de nieve
|晴れ
|hare
|Cielo despejado
|曇り
|kumori
|Cielo nublado
|降水確率
|kōsui kakuritsu
|Probabilidad de precipitación
|最高気温
|saikō kion
|Temperatura máxima
|最低気温
|saitei kion
|Temperatura mínima
|日本海側
|Nihonkai-gawa
|Costa del mar del Japón
|太平洋側
|Taiheiyō-gawa
|Costa del Pacífico
|気象庁
|Kishōchō
|Agencia Meteorológica de Japón
