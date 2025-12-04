[mayaku torihiki]  frustran millonario contrabando

Droga envuelta en alimentos deshidratados: así intentaron burlar la seguridad en Kansai

📍Osaka | 4 de diciembre

En un operativo que vuelve a colocar bajo foco el creciente uso de aeropuertos japoneses para el contrabando de drogas, la Oficina de Aduanas de Osaka en el Aeropuerto Internacional de Kansai denunció ante la fiscalía a dos ciudadanos vietnamitas que intentaron introducir al país 31,138.5 gramos de cannabis camuflados en su equipaje.

El incidente ocurrió el pasado 12 de octubre, cuando los sospechosos arribaron en un vuelo procedente de Tailandia. Durante la inspección, los agentes aduaneros detectaron anomalías en cuatro maletas que los pasajeros transportaban. Dentro de ellas, encontraron paquetes envueltos cuidadosamente entre alimentos secos, sellados al vacío para evitar olores y confundir los equipos de detección.

La maniobra, sin embargo, fue identificada por personal experto de aduanas, quienes interceptaron el cargamento antes de que pudiera ingresar al territorio japonés.

El 20 de noviembre, ambos individuos fueron formalmente denunciados ante la Fiscalía del Distrito de Osaka por violaciones a la Ley de Aduanas.

El decomiso, de más de 31 kilogramos, representa uno de los mayores incautes de cannabis en el aeropuerto durante 2025, y consolida la tendencia al alza de intentos de contrabando vía vuelos del Sudeste Asiático.

Fuentes policiales señalan que las organizaciones criminales buscan nuevos métodos para introducir droga aprovechando el flujo creciente de turismo.

⚖️ Marco legal | ¿Qué delitos enfrentan?

Los hechos se enmarcan en dos normativas principales:

1. Ley de Aduanas de Japón（関税法）

Contrabando de mercancías prohibidas o restringidas (art. 109, 111).

Penalizaciones: Prisión de hasta 10 años , Multas significativas , O ambas, dependiendo de la cantidad y modus operandi.



2. Ley de Control de Narcóticos（麻薬及び向精神薬取締法）

Importación, posesión y transporte de cannabis con fines ilícitos.

Esta ley considera el cannabis como narcótico, pese a que algunos países lo han despenalizado.

3. Proceso penal

Denuncia formal ante fiscalía (大阪地方検察庁).

Posible detención preventiva y posterior acusación.

Juicio penal con fuerte énfasis en la intención, la cantidad y la estructura del delito.

Debido al volumen incautado y a la sofisticación del ocultamiento, expertos legales anticipan penas severas, especialmente si se comprueba vinculación con redes internacionales.

