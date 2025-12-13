[infurenza keihō] La Gripe no Cede

Alerta Sanitaria: 96% de la Cepa H3 de Gripe en Japón Corresponde a la Nueva Mutación «Subclade K”

📍Tōkyō | 13 de diciembre

La temporada de influenza en Japón continúa exhibiendo una intensidad sin precedentes en la última década. A pesar de registrar una disminución por segunda semana consecutiva, el número de pacientes sigue siendo el más alto para este período del año en los últimos diez ejercicios.

Según los datos revelados por el Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar (MHLW), el promedio de pacientes de gripe por institución médica centinela (定点医療機関) fue de 38.51 personas durante la semana que concluyó el 7 de diciembre, una caída respecto a las 44.99 de la semana anterior.

No obstante, la cifra mantiene al país en estado de alarma. Cuarenta y un prefecturas superaron el umbral de 30 pacientes por institución, la cifra establecida como criterio para la emisión de una alerta de epidemia a nivel regional. Las autoridades sanitarias instan a la población a no relajar las medidas preventivas, dado que la presión sobre el sistema de salud sigue siendo históricamente alta.

La Nueva Mutación «Subclade K» Domina la Circulación

La preocupación se intensifica con la identificación de una nueva variante viral. El Instituto Nacional de Gestión de Crisis Sanitarias (NIID) ha realizado un estudio que revela la predominancia de una nueva cepa dentro del virus de la gripe H3.

El informe indica que el 96% de los virus H3 circulantes en el territorio nacional corresponden a una nueva mutación denominada «Subclade K». Esta alta prevalencia de una variante con cambios genéticos exige una vigilancia estrecha sobre su potencial impacto en la efectividad de las vacunas y tratamientos antivirales actuales.

Las autoridades de salud hacen un llamado urgente a la población, especialmente a los grupos de riesgo (ancianos, niños pequeños y personas con enfermedades crónicas), para que refuercen la higiene y consideren la vacunación en las áreas donde aún sea posible, reconociendo que el pico de la temporada podría no haber terminado.

Marco Legal

Esta información en Japón suele estar regido por las siguientes normativas:

• Ley sobre Prevención de Enfermedades Infecciosas (Infectious Diseases Control Law – 感染症法): Esta ley establece el sistema de vigilancia epidemiológica a través de «instituciones médicas centinela» (定点医療機関). El Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar (MHLW) recopila y publica periódicamente los datos bajo este marco para informar a la ciudadanía y a las autoridades sanitarias.

• Principios de Transparencia y Deber de Información Pública: El Ministerio y el Instituto Nacional de Gestión de Crisis Sanitarias (NIID) tienen la obligación de compartir información precisa y oportuna sobre amenazas a la salud pública.

• Protección de Datos Personales: Los informes se presentan de forma agregada (por número de pacientes por institución) para garantizar la privacidad de los individuos.

🦠 Medidas de Prevención y Detalles de la Cepa Subclade K

1. 😷 Recomendación

El Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar (MHLW) promueve activamente varias medidas para mitigar la propagación de la influenza. Estas recomendaciones son vitales dada la alta incidencia actual:



2. 🧬 Detalles sobre la Cepa H3 «Subclade K»

La información periodística señalaba que el 96% de la influenza de tipo H3 circulante en Japón es la variante «Subclade K».

• ¿Qué significa «Subclade K»?

• H3: Se refiere a la proteína Hemaglutinina (H) de tipo 3. Es un subtipo común de virus de la gripe A que causa brotes estacionales.

• Subclade: Indica una subdivisión o un linaje específico dentro de una cepa viral más grande (en este caso, dentro de la cepa H3). Las mutaciones genéticas constantes llevan a la aparición de nuevos subclades.

• Relevancia: La aparición de un subclade dominante como la «K» es crucial. Si las mutaciones en este subclade son significativas, puede implicar que:

• La efectividad de la vacuna utilizada en la temporada actual (desarrollada a partir de cepas anteriores) podría ser menor.

• La cepa podría tener diferentes propiedades de transmisibilidad o virulencia (gravedad de la enfermedad) en comparación con las cepas anteriores.

• Implicaciones para la Vigilancia Sanitaria:

• El MHLW y el NIID están monitoreando de cerca el Subclade K para determinar si las vacunas y los medicamentos antivirales (como el Tamiflu) siguen siendo efectivos contra esta variante.

• Esta información es esencial para la selección de las cepas virales para la vacuna de la temporada de gripe del próximo año (hemisferio norte), un proceso que se realiza anualmente a nivel global por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

©NoticiasNippon