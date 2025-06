[jishin jōhō] sismo en Tōkaidō

📍Tōkyō | 12 de junio de 2025

Hoy miércoles a las 12:49 del mediodía, muchas personas sintieron un leve temblor en distintas partes de Japón, justo cuando la mayoría estaba almorzando o en horario laboral.



📌 ¿Dónde ocurrió el sismo?

El epicentro se localizó en el océano, frente a la costa sur de la región de Tōkai, a una profundidad de unos 10 kilómetros, lo cual es bastante superficial.

La magnitud fue de 4.8. Aunque este número puede parecer alto, el sismo fue muy leve en tierra firme, y no causó ningún daño.

🧘‍♀️ ¿Hubo peligro o tsunami?

No. La Agencia Meteorológica de Japón (JMA) confirmó de inmediato que no existe riesgo de tsunami, por lo que no se emitieron alertas.

Tampoco se han reportado daños materiales ni personas heridas.

📍 ¿Dónde se sintió el temblor?

Aunque fue un sismo en el mar, se sintió levemente (shindo 1) en muchas áreas del centro y oeste de Japón, desde Tokio hasta Nara.

Ejemplos de lugares donde se sintió:

Tokio (Islas Izu): Toshima y Kōzushima



Región de Chubu: Shizuoka: Kawazu, Higashiizu Aichi: Ichinomiya, Toyota, Gamagōri, Seto Gifu: Ginan Mie: Tsu, Ise, Matsusaka, Nabari, Shima, Iga



Región de Kansai: Shiga: Higashiōmi Kyoto: Ujitawara Nara: casi toda la prefectura, incluyendo ciudades como Nara capital, Yamatokoriyama, Sakurai, Takatori, Yoshino y zonas montañosas como Tenkawa



🌀 ¿Qué significa “Shindo 1”?

En Japón se usa la escala Shindo para medir cómo se siente un sismo en cada lugar.

Shindo 1 es el nivel más bajo:

Algunas personas sensibles o en edificios altos pueden sentirlo,

No se caen objetos, no hay ruido fuerte ni vibraciones notables,

Es totalmente inofensivo.

👉 Si no sentiste nada, no te preocupes. Es completamente normal.

🧳 ¿Y para los residentes extranjeros? ¿Debo hacer algo?

Este sismo es una buena oportunidad para recordar hábitos de prevención:

Revisa tu mochila de emergencia: agua, linterna, medicinas, documentos. Confirma rutas de evacuación: pregunta en tu ayuntamiento o en la página web de tu ciudad. Activa alertas sísmicas en tu teléfono: muchas apps oficiales ofrecen notificaciones en varios idiomas.

💬 Mensaje final: tranquilidad y preparación

Japón es un país sísmico, pero también uno de los más preparados del mundo. Este sismo es un ejemplo de cómo funciona bien el sistema de monitoreo y cómo la población puede mantenerse informada sin entrar en pánico.

📢 Para extranjeros que recién han llegado, es normal sentirse preocupado, pero no estás solo. Las autoridades locales y muchos voluntarios ayudan activamente a los residentes no japoneses en caso de emergencia.

De interés…

Todos son movimientos de la Tierra, pero la intensidad y el contexto cambian el nombre que usamos. Un “temblor” puede ser un “sismo leve”, pero si causa muchos daños, la gente lo llamará “terremoto”.

EL DATO

Reportaremos los sismos con intensidad 3 o superior. Magnitud 4 o superior.

