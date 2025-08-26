[tōkyō shōken torihikijo] martes en negativo

📉 Tokio cierra a la baja: incertidumbre en EE.UU. golpea al mercado japonés

📍Tōkyō | 26 de Agosto de 2025



La bolsa japonesa cerró este martes en terreno negativo tras tres jornadas de subidas. La caída de los índices en Nueva York el día anterior marcó la pauta bajista en los mercados asiáticos, y Tokio no fue la excepción.

A esta presión internacional se sumó la incertidumbre política en Estados Unidos, luego de que el presidente Donald Trump destituyera a la gobernadora de la Reserva Federal, Lisa Cook, lo que generó dudas sobre la independencia del banco central más influyente del mundo.

Además, la apreciación del yen frente al dólar añadió un nuevo peso al mercado japonés, ya que encareció las exportaciones y aceleró las ventas en sectores clave como el automotriz y el tecnológico.

🔑 Cifras de la jornada

Nikkei 225: cerró en 42,394.40 yenes, con una pérdida de 413.42 yenes (-0.97%).

Apertura: 42,619.66 (09:00)

Máximo: 42,703.27 (09:02)

Mínimo: 42,137.62 (09:48)

Cierre: 42,394.40 (15:45)

TOPIX : retrocedió 33.50 puntos hasta 3,071.99 (-1.08%).

Mercado cambiario: el yen se fortaleció frente al dólar, limitando el atractivo de los exportadores japoneses.

🌍 Contexto internacional

El retroceso en Tokio reflejó el impacto directo de la situación en Estados Unidos. El presidente Donald Trump anunció la destitución de la gobernadora de la Reserva Federal, Lisa Cook, lo que alimentó la percepción de inestabilidad política y dudas sobre la independencia del banco central.

La noticia aceleró el flujo de capitales hacia el yen como moneda refugio, fortaleciendo su valor y afectando las perspectivas de las empresas exportadoras japonesas.

📊 Impacto para residentes extranjeros en Japón

El fortalecimiento del yen y la caída bursátil tienen repercusiones inmediatas y visibles para la comunidad extranjera:

Remesas y tipo de cambio : quienes envían dinero desde Japón al extranjero recibirán más dólares o euros por la misma cantidad de yenes, un alivio para las familias en países de origen.

Costos de vida : un yen fuerte abarata importaciones, lo que podría moderar los precios de energía y alimentos, aunque este efecto se dará con retraso.

Mercado laboral: los trabajadores en sectores de exportación podrían enfrentar un escenario de mayor presión empresarial, que impacte en contrataciones o condiciones laborales.

🧭 En síntesis

La jornada de hoy mostró cómo un movimiento político en Washington puede sacudir directamente la vida económica en Tokio.

Para los extranjeros residentes, más allá de las cifras bursátiles, el efecto se siente en el bolsillo: en cómo se transforman las remesas, en el precio de la compra diaria y en la estabilidad laboral.

📌 En palabras simples:

Tokio bajó porque EE.UU. mandó señales de incertidumbre. El yen se hizo más fuerte, y eso es un arma de doble filo: bueno para enviar dinero, complicado para exportadores y, a mediano plazo, para los empleos ligados a ellos.



