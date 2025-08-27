[tōkyō shōken torihikijo] miércoles en positivo

La bolsa sube en Tokio, pero la canasta diaria y los envíos de dinero al extranjero siguen siendo un reto.

📍Tōkyō | 27 de Agosto de 2025

Hoy miércoles el mercado bursátil de Tokio tuvo un día mixto.



El Nikkei 225 cerró en 42,520.27 yenes, con una subida de 125.87 yenes respecto a la jornada anterior mientras que el TOPIX, en cambio, retrocedió 2.25 puntos, hasta 3,069.74.

Este contraste se debe a que las acciones de semiconductores (chips, tecnología avanzada) —muy influyentes en el Nikkei— se beneficiaron de la fuerte subida de los valores tecnológicos en Wall Street.

Sin embargo, otros sectores de la economía japonesa (bancos, transporte, consumo interno) tuvieron un comportamiento flojo, lo que arrastró al TOPIX a la baja.

🔹 Explicación sencilla

El Nikkei refleja principalmente el estado de las grandes empresas exportadoras (Sony, Toyota, Tokyo Electron).

El TOPIX, en cambio, es más amplio y abarca muchas compañías medianas y pequeñas, que dependen más del consumo interno japonés.

Que el Nikkei suba pero el TOPIX baje significa que la bonanza no llega a toda la economía, sino que se concentra en las grandes multinacionales.

🔹 ¿Cómo impacta a los extranjeros residentes en Japón?

Precios de la vida diaria La caída del TOPIX muestra que las empresas ligadas al mercado interno todavía sienten presión por la inflación y la debilidad del consumo.

Para los extranjeros que compran en el supermercado, pagan renta o servicios, esto puede traducirse en precios que siguen altos, sin un alivio claro a corto plazo. Empleo y estabilidad laboral El repunte del Nikkei beneficia sobre todo a los sectores exportadores y tecnológicos.

Si trabajas en industrias conectadas a la tecnología, la automoción o la electrónica, es probable que haya más estabilidad o incluso mejores oportunidades laborales .

En contraste, quienes trabajan en retail, restaurantes o servicios internos pueden sentir que la economía no les da el mismo respiro. Remesas y tipo de cambio Cuando la bolsa japonesa sube, suele estar relacionada con un yen más débil , porque eso favorece a los exportadores.

Para los extranjeros que envían dinero a su país, un yen débil significa que reciben menos valor al cambiarlo a dólares o euros .

En otras palabras, aunque las empresas japonesas puedan estar mejor, tu bolsillo como extranjero puede no sentir el beneficio, o incluso salir perdiendo en las remesas. Inversiones personales Si tienes fondos de inversión, cuentas NISA o participaciones en productos vinculados al Nikkei, hoy probablemente ganaste algo de valor .

Pero ojo: como el TOPIX cayó, eso significa que no todo el mercado está sólido, así que la ganancia no es uniforme.

🔹 Resumen humano y didáctico

Lo positivo : las grandes tecnológicas empujan al Nikkei y eso da confianza internacional en Japón.

Lo negativo : el TOPIX bajó, lo que refleja que la economía interna (la que afecta directamente a tu vida diaria) sigue débil.

Para los extranjeros en Japón : Podrás ver estabilidad si trabajas en grandes sectores exportadores. Los precios del día a día seguirán siendo altos. Tus remesas al extranjero pueden perder poder si el yen sigue débil.





©NoticiasNippon