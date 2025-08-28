[gaika ryōgae] El yen se fortalece:

Alivio para consumidores: un yen más fuerte podría moderar el costo de importaciones

📍Tōkyō, 28 de agosto de 2025

El mercado de divisas en Tokio cerró con un yen fortalecido frente al dólar y al euro.

A las 17:00 horas, el tipo de cambio se situó en 1 dólar = 147,16～147,18 yenes, lo que significó una apreciación de 59 sen respecto al día anterior.

Frente al euro, el yen también avanzó ligeramente, cotizando en 1 euro = 171,34～171,38 yenes, es decir, 10 sen más fuerte.

🔎 Factores que explican el movimiento

Expectativas sobre los tipos de interés Durante la mañana, el mercado reaccionó a la percepción de menor diferencia de tasas de interés entre Japón y EE.UU., lo que favoreció la compra de yenes y venta de dólares. Efecto de fin de mes Varias empresas exportadoras japonesas necesitaban convertir sus ingresos en yenes, generando una presión compradora adicional. Comentario del Banco de Japón Por la tarde, un miembro del directorio del BoJ señaló que la incertidumbre sobre los “aranceles Trump” se redujo .

Esto alimentó la idea de que podría haber más margen para nuevas subidas de tipos en Japón, reforzando la tendencia hacia un yen más fuerte.

🌍 Impacto para extranjeros en Japón

Remesas y pagos internacionales : Un yen más fuerte significa que enviar dinero al extranjero cuesta más yenes por cada dólar/euro recibido . Esto puede afectar a residentes que envían remesas a sus países.

Costos de importación y consumo : La apreciación del yen suele abaratar productos importados , desde alimentos hasta combustible, aunque el efecto tarda en reflejarse en los precios minoristas. Puede dar cierto alivio a los extranjeros residentes que sienten la presión de la inflación en Japón.

Viajes y turismo : Para quienes planean viajar fuera de Japón, un yen más fuerte implica mayor poder adquisitivo en el extranjero . Por el contrario, los turistas que lleguen a Japón desde países con monedas más débiles frente al yen pueden sentirlo más caro.



👉 En síntesis

El yen cerró la jornada con un tono firme, beneficiado por factores de mercado, operaciones de fin de mes y expectativas sobre la política monetaria japonesa.

©️Noticias Nippon