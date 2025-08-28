[gaika ryōgae] El yen se fortalece:

Noticias Nippon

Alivio para consumidores: un yen más fuerte podría moderar el costo de importaciones

 

📍Tōkyō, 28 de agosto de 2025

El mercado de divisas en Tokio cerró con un yen fortalecido frente al dólar y al euro.

A las 17:00 horas, el tipo de cambio se situó en 1 dólar = 147,16～147,18 yenes, lo que significó una apreciación de 59 sen respecto al día anterior.

Frente al euro, el yen también avanzó ligeramente, cotizando en 1 euro = 171,34～171,38 yenes, es decir, 10 sen más fuerte.

🔎 Factores que explican el movimiento

  1. Expectativas sobre los tipos de interés

    • Durante la mañana, el mercado reaccionó a la percepción de menor diferencia de tasas de interés entre Japón y EE.UU., lo que favoreció la compra de yenes y venta de dólares.

  2. Efecto de fin de mes

    • Varias empresas exportadoras japonesas necesitaban convertir sus ingresos en yenes, generando una presión compradora adicional.

  3. Comentario del Banco de Japón

    • Por la tarde, un miembro del directorio del BoJ señaló que la incertidumbre sobre los “aranceles Trump” se redujo.

    • Esto alimentó la idea de que podría haber más margen para nuevas subidas de tipos en Japón, reforzando la tendencia hacia un yen más fuerte.

🌍 Impacto para extranjeros en Japón

  • Remesas y pagos internacionales:

    • Un yen más fuerte significa que enviar dinero al extranjero cuesta más yenes por cada dólar/euro recibido. Esto puede afectar a residentes que envían remesas a sus países.

  • Costos de importación y consumo:

    • La apreciación del yen suele abaratar productos importados, desde alimentos hasta combustible, aunque el efecto tarda en reflejarse en los precios minoristas.

    • Puede dar cierto alivio a los extranjeros residentes que sienten la presión de la inflación en Japón.

  • Viajes y turismo:

    • Para quienes planean viajar fuera de Japón, un yen más fuerte implica mayor poder adquisitivo en el extranjero.

    • Por el contrario, los turistas que lleguen a Japón desde países con monedas más débiles frente al yen pueden sentirlo más caro.

👉 En síntesis

El yen cerró la jornada con un tono firme, beneficiado por factores de mercado, operaciones de fin de mes y expectativas sobre la política monetaria japonesa.

 

 

