[gaika ryōgae] El yen se fortalece:

Alivio para consumidores: un yen más fuerte podría moderar el costo de importaciones
📍Tōkyō, 28 de agosto de 2025
El mercado de divisas en Tokio cerró con un yen fortalecido frente al dólar y al euro.
A las 17:00 horas, el tipo de cambio se situó en 1 dólar = 147,16～147,18 yenes, lo que significó una apreciación de 59 sen respecto al día anterior.
Frente al euro, el yen también avanzó ligeramente, cotizando en 1 euro = 171,34～171,38 yenes, es decir, 10 sen más fuerte.
🔎 Factores que explican el movimiento
-
Expectativas sobre los tipos de interés
-
Durante la mañana, el mercado reaccionó a la percepción de menor diferencia de tasas de interés entre Japón y EE.UU., lo que favoreció la compra de yenes y venta de dólares.
-
-
Efecto de fin de mes
-
Varias empresas exportadoras japonesas necesitaban convertir sus ingresos en yenes, generando una presión compradora adicional.
-
-
Comentario del Banco de Japón
-
Por la tarde, un miembro del directorio del BoJ señaló que la incertidumbre sobre los “aranceles Trump” se redujo.
-
Esto alimentó la idea de que podría haber más margen para nuevas subidas de tipos en Japón, reforzando la tendencia hacia un yen más fuerte.
-
🌍 Impacto para extranjeros en Japón
-
Remesas y pagos internacionales:
-
Un yen más fuerte significa que enviar dinero al extranjero cuesta más yenes por cada dólar/euro recibido. Esto puede afectar a residentes que envían remesas a sus países.
-
-
Costos de importación y consumo:
-
La apreciación del yen suele abaratar productos importados, desde alimentos hasta combustible, aunque el efecto tarda en reflejarse en los precios minoristas.
-
Puede dar cierto alivio a los extranjeros residentes que sienten la presión de la inflación en Japón.
-
-
Viajes y turismo:
-
Para quienes planean viajar fuera de Japón, un yen más fuerte implica mayor poder adquisitivo en el extranjero.
-
Por el contrario, los turistas que lleguen a Japón desde países con monedas más débiles frente al yen pueden sentirlo más caro.
-
👉 En síntesis
El yen cerró la jornada con un tono firme, beneficiado por factores de mercado, operaciones de fin de mes y expectativas sobre la política monetaria japonesa.
