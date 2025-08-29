[gaika ryōgae] El yen se mantiene estable

💹 Yen estable frente al dólar, movimientos de ajuste más que de tendencia

📍Tōkyō, 29 de agosto de 2025

La jornada del viernes en el mercado cambiario en Tokio se movió en un rango estrecho, con el dólar-yen (USD/JPY)fluctuando entre compras especulativas y rápidas tomas de beneficios.

A las 17:00 horas, el cruce se ubicaba en 147.01 yenes por dólar, exactamente en el mismo nivel que a las 15:00 horas.

Aunque en la mañana el dólar llegó a 147.20 yenes, impulsado por intentos técnicos de superar la resistencia de 147.11 yenes, la fuerza no se sostuvo y el par retrocedió a la zona psicológica de 147.00.

🔎 Factores detrás del movimiento

📉 Bonos de EE.UU. : El rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años cayó momentáneamente al 4.20% , lo que normalmente presiona al dólar a la baja. Sin embargo, no hubo catalizadores claros para justificar un fortalecimiento sostenido.

🔄 Rebote técnico : Lo que se observó fue más bien un ajuste tras la caída previa y movimientos de operadores que probaron superar resistencias en la mañana.

🕰️ Ausencia de dirección: En general, la sesión careció de noticias económicas fuertes que marcaran un rumbo definido.

💶 Movimiento del euro

Euro-yen (EUR/JPY) : El cruce también mostró firmeza temporal. Llegó hasta 171.76 yenes , superando el máximo de la mañana, aunque luego recortó al nivel de 171.63 yenes a las 17:00 (8 sen más fuerte que a las 15:00).

Euro-dólar (EUR/USD): Ligeramente al alza en 1.1675 dólares, frente a 1.1670 dos horas antes. El soporte vino de la reducción de desempleo en Alemania, aunque la dirección fue difusa, con oscilaciones leves entre euro-debilidad y dólar-fortaleza.

Rango de referencia del día

USD/JPY : 146.77 – 147.20

EUR/USD : 1.1656 – 1.1683

EUR/JPY: 171.24 – 171.76

Consecuencias para los extranjeros residentes

💸 1. Costo de remesas y envíos al extranjero

Con el dólar en 147 yenes y el euro en 171 yenes , enviar dinero desde Japón a países dolarizados o europeos es más caro para los residentes extranjeros .

Ejemplo: una remesa de 1000 USD requiere alrededor de 147,000 yenes , cuando hace apenas unos meses (con el yen en 140) costaba 140,000 yenes . Esa diferencia de 7,000 yenes equivale a casi una semana de supermercado para una familia pequeña.

Para quienes envían a países latinoamericanos con monedas ligadas al dólar (como Perú, Ecuador o países centroamericanos), el impacto se siente directamente en la billetera.

🛒 2. Precios en la vida cotidiana

El yen débil encarece las importaciones , lo que ya se refleja en alimentos importados, combustibles y productos del día a día .

Aunque algunos salarios se ajustan lentamente, el poder adquisitivo real de muchos extranjeros (especialmente quienes trabajan en fábricas, construcción o servicios con sueldos fijos en yenes) se reduce.

✈️ 3. Viajes y boletos de avión

Para quienes planean viajar al extranjero, comprar pasajes en dólares o euros resulta más costoso en yenes .

Un boleto de 1000 USD que antes equivalía a 140,000 yenes, hoy implica 147,000 yenes o más, lo que puede postergar viajes familiares o visitas a sus países de origen.

🏦 4. Beneficio para quienes reciben dinero del exterior

En el lado positivo, los extranjeros que reciben dinero de familiares desde el extranjero (por ejemplo, estudiantes becados o dependientes) reciben más yenes por cada dólar o euro enviado .

Un envío de 1000 USD desde fuera se convierte en 147,000 yenes, cuando hace unos meses solo eran 140,000 yenes.

🌍 5. Impacto psicológico y de planificación

Muchos extranjeros viven con ingresos fijos en yenes, por lo que ver la divisa tan débil frente al dólar/euro genera inseguridad financiera y obliga a replantear presupuestos mensuales .

Esto influye en decisiones como: cuánto ahorrar, si enviar menos dinero a sus países, o si retrasar compras importantes (ej. electrodomésticos importados).



👉 En síntesis:

Perjudicados → quienes envían remesas o pagan en divisas extranjeras.

Beneficiados → quienes reciben apoyo económico desde el exterior.

Efecto general → vida cotidiana más cara, poder adquisitivo del salario en yenes debilitado, y necesidad de ajustar gastos familiares.

🗣️ Explicación didáctica

En palabras simples: el mercado no tuvo un rumbo claro. Lo que vimos fue más un “tira y afloja” entre operadores que intentaron romper resistencias técnicas y la presión del retroceso de los bonos de EE.UU.

El yen se mantiene estable, el euro ligeramente más fuerte, pero sin tendencia definida.

