[gaika ryōgae] El yen se mantiene estable

💹 Yen estable frente al dólar, movimientos de ajuste más que de tendencia
📍Tōkyō, 29 de agosto de 2025
La jornada del viernes en el mercado cambiario en Tokio se movió en un rango estrecho, con el dólar-yen (USD/JPY)fluctuando entre compras especulativas y rápidas tomas de beneficios.
A las 17:00 horas, el cruce se ubicaba en 147.01 yenes por dólar, exactamente en el mismo nivel que a las 15:00 horas.
Aunque en la mañana el dólar llegó a 147.20 yenes, impulsado por intentos técnicos de superar la resistencia de 147.11 yenes, la fuerza no se sostuvo y el par retrocedió a la zona psicológica de 147.00.
🔎 Factores detrás del movimiento
-
📉 Bonos de EE.UU.: El rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años cayó momentáneamente al 4.20%, lo que normalmente presiona al dólar a la baja. Sin embargo, no hubo catalizadores claros para justificar un fortalecimiento sostenido.
-
🔄 Rebote técnico: Lo que se observó fue más bien un ajuste tras la caída previa y movimientos de operadores que probaron superar resistencias en la mañana.
-
🕰️ Ausencia de dirección: En general, la sesión careció de noticias económicas fuertes que marcaran un rumbo definido.
💶 Movimiento del euro
-
Euro-yen (EUR/JPY): El cruce también mostró firmeza temporal. Llegó hasta 171.76 yenes, superando el máximo de la mañana, aunque luego recortó al nivel de 171.63 yenes a las 17:00 (8 sen más fuerte que a las 15:00).
-
Euro-dólar (EUR/USD): Ligeramente al alza en 1.1675 dólares, frente a 1.1670 dos horas antes. El soporte vino de la reducción de desempleo en Alemania, aunque la dirección fue difusa, con oscilaciones leves entre euro-debilidad y dólar-fortaleza.
Rango de referencia del día
-
USD/JPY: 146.77 – 147.20
-
EUR/USD: 1.1656 – 1.1683
-
EUR/JPY: 171.24 – 171.76
Consecuencias para los extranjeros residentes
💸 1. Costo de remesas y envíos al extranjero
-
Con el dólar en 147 yenes y el euro en 171 yenes, enviar dinero desde Japón a países dolarizados o europeos es más caro para los residentes extranjeros.
-
Ejemplo: una remesa de 1000 USD requiere alrededor de 147,000 yenes, cuando hace apenas unos meses (con el yen en 140) costaba 140,000 yenes. Esa diferencia de 7,000 yenes equivale a casi una semana de supermercado para una familia pequeña.
-
Para quienes envían a países latinoamericanos con monedas ligadas al dólar (como Perú, Ecuador o países centroamericanos), el impacto se siente directamente en la billetera.
🛒 2. Precios en la vida cotidiana
-
El yen débil encarece las importaciones, lo que ya se refleja en alimentos importados, combustibles y productos del día a día.
-
Aunque algunos salarios se ajustan lentamente, el poder adquisitivo real de muchos extranjeros (especialmente quienes trabajan en fábricas, construcción o servicios con sueldos fijos en yenes) se reduce.
✈️ 3. Viajes y boletos de avión
-
Para quienes planean viajar al extranjero, comprar pasajes en dólares o euros resulta más costoso en yenes.
-
Un boleto de 1000 USD que antes equivalía a 140,000 yenes, hoy implica 147,000 yenes o más, lo que puede postergar viajes familiares o visitas a sus países de origen.
🏦 4. Beneficio para quienes reciben dinero del exterior
-
En el lado positivo, los extranjeros que reciben dinero de familiares desde el extranjero (por ejemplo, estudiantes becados o dependientes) reciben más yenes por cada dólar o euro enviado.
-
Un envío de 1000 USD desde fuera se convierte en 147,000 yenes, cuando hace unos meses solo eran 140,000 yenes.
🌍 5. Impacto psicológico y de planificación
-
Muchos extranjeros viven con ingresos fijos en yenes, por lo que ver la divisa tan débil frente al dólar/euro genera inseguridad financiera y obliga a replantear presupuestos mensuales.
-
Esto influye en decisiones como:
-
cuánto ahorrar,
-
si enviar menos dinero a sus países,
-
o si retrasar compras importantes (ej. electrodomésticos importados).
-
👉 En síntesis:
-
Perjudicados → quienes envían remesas o pagan en divisas extranjeras.
-
Beneficiados → quienes reciben apoyo económico desde el exterior.
-
Efecto general → vida cotidiana más cara, poder adquisitivo del salario en yenes debilitado, y necesidad de ajustar gastos familiares.
🗣️ Explicación didáctica
En palabras simples: el mercado no tuvo un rumbo claro. Lo que vimos fue más un “tira y afloja” entre operadores que intentaron romper resistencias técnicas y la presión del retroceso de los bonos de EE.UU.
El yen se mantiene estable, el euro ligeramente más fuerte, pero sin tendencia definida.
