[sumaho hokenshō] estará disponible en todo el país

📱 Japón lanza el “smartphone-seguro médico” a nivel nacional

📍Tōkyō | 28 de Agosto de 2025

El Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar anunció la implementación del sumaho hokenshō – スマホ保険証 en todo el archipiélago nipón.

Kōseirōdōshō precisa que a partir del 19 de septiembre de 2025 se podrá usar el teléfono móvil como tarjeta sanitaria digital en hospitales, clínicas y farmacias.

🔑 ¿Cómo funcionará?

Los pacientes podrán añadir los datos de su tarjeta My Number (マイナンバーカード) al smartphone.

En los centros médicos y farmacias, el personal leerá esa información mediante un “card reader” (lector de tarjetas) especialmente instalado para este servicio.

Los lugares compatibles mostrarán un sticker oficial en la entrada.

🏥 Preparativos en los hospitales y farmacias

Para poder ofrecer este servicio, los centros médicos deberán adquirir un lector adicional. El ministerio cubrirá parte de los gastos de instalación a partir del 29 de agosto, para acelerar la adopción.

Además, publicará en su página web una lista actualizada de los hospitales y farmacias que estarán listos para recibir pacientes con este sistema.

Sitio oficial: https://www.mhlw.go.jp/

⚠️ Retos y precauciones

En pruebas realizadas entre julio y agosto en algunas instituciones:

Se detectó que muchos pacientes se demoraban en configurar la aplicación en sus teléfonos al momento de la consulta.

Por eso, el ministerio recomienda registrar con antelación la tarjeta My Number en el smartphone, antes de acudir a la clínica.

🌐 Contexto e impacto

Este avance forma parte de la estrategia japonesa para digitalizar el sistema de salud y reducir la dependencia de las tarjetas físicas. También busca:

Agilizar el proceso en recepción de pacientes.

Evitar pérdidas o fraudes asociados con las tarjetas plásticas.

Unificar trámites médicos y farmacéuticos bajo una sola plataforma segura.

Sin embargo, todavía existen preocupaciones:

La brecha digital : personas mayores o quienes no manejan smartphones pueden quedar rezagados.

Confianza en la seguridad de datos: aunque el ministerio asegura que la información está protegida, algunos ciudadanos mantienen dudas sobre el manejo de datos personales.

📌 En resumen: Desde el 19 de septiembre, los japoneses podrán usar su smartphone como seguro médico en hospitales y farmacias con lector compatible. El reto será garantizar que la tecnología sea accesible y que los pacientes la tengan configurada antes de sus visitas.

