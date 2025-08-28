[sumaho hokenshō] estará disponible en todo el país

📱 Japón lanza el “smartphone-seguro médico” a nivel nacional
📍Tōkyō | 28 de Agosto de 2025
El Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar anunció la implementación del sumaho hokenshō – スマホ保険証 en todo el archipiélago nipón.
Kōseirōdōshō precisa que a partir del 19 de septiembre de 2025 se podrá usar el teléfono móvil como tarjeta sanitaria digital en hospitales, clínicas y farmacias.
🔑 ¿Cómo funcionará?
-
Los pacientes podrán añadir los datos de su tarjeta My Number (マイナンバーカード) al smartphone.
-
En los centros médicos y farmacias, el personal leerá esa información mediante un “card reader” (lector de tarjetas) especialmente instalado para este servicio.
-
Los lugares compatibles mostrarán un sticker oficial en la entrada.
🏥 Preparativos en los hospitales y farmacias
Para poder ofrecer este servicio, los centros médicos deberán adquirir un lector adicional. El ministerio cubrirá parte de los gastos de instalación a partir del 29 de agosto, para acelerar la adopción.
Además, publicará en su página web una lista actualizada de los hospitales y farmacias que estarán listos para recibir pacientes con este sistema.
Sitio oficial: https://www.mhlw.go.jp/
⚠️ Retos y precauciones
En pruebas realizadas entre julio y agosto en algunas instituciones:
-
Se detectó que muchos pacientes se demoraban en configurar la aplicación en sus teléfonos al momento de la consulta.
-
Por eso, el ministerio recomienda registrar con antelación la tarjeta My Number en el smartphone, antes de acudir a la clínica.
🌐 Contexto e impacto
Este avance forma parte de la estrategia japonesa para digitalizar el sistema de salud y reducir la dependencia de las tarjetas físicas. También busca:
-
Agilizar el proceso en recepción de pacientes.
-
Evitar pérdidas o fraudes asociados con las tarjetas plásticas.
-
Unificar trámites médicos y farmacéuticos bajo una sola plataforma segura.
Sin embargo, todavía existen preocupaciones:
-
La brecha digital: personas mayores o quienes no manejan smartphones pueden quedar rezagados.
-
Confianza en la seguridad de datos: aunque el ministerio asegura que la información está protegida, algunos ciudadanos mantienen dudas sobre el manejo de datos personales.
📌 En resumen: Desde el 19 de septiembre, los japoneses podrán usar su smartphone como seguro médico en hospitales y farmacias con lector compatible. El reto será garantizar que la tecnología sea accesible y que los pacientes la tengan configurada antes de sus visitas.
