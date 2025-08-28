Noticias Nippon

[sumaho hokenshō] estará disponible en todo el país

Ago 28, 2025 #Ministerio de Salud Trabajo y Bienestar, #noticias de japón, #Noticias Nippon, #seguro médico en el smartphone, #sumaho hokenshō, #スマホ保険証, #厚生労働省

📱 Japón lanza el “smartphone-seguro médico” a nivel nacional

📍Tōkyō  | 28 de Agosto de 2025

El Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar  anunció  la implementación del sumaho hokenshō – スマホ保険証  en todo el archipiélago nipón.

 

Kōseirōdōshō precisa que a partir del 19 de septiembre de 2025 se podrá usar el teléfono móvil como tarjeta sanitaria digital en hospitales, clínicas y farmacias.

🔑 ¿Cómo funcionará?

  • Los pacientes podrán añadir los datos de su tarjeta My Number (マイナンバーカード) al smartphone.

  • En los centros médicos y farmacias, el personal leerá esa información mediante un “card reader” (lector de tarjetas) especialmente instalado para este servicio.

  • Los lugares compatibles mostrarán un sticker oficial en la entrada.

 

🏥 Preparativos en los hospitales y farmacias

Para poder ofrecer este servicio, los centros médicos deberán adquirir un lector adicional. El ministerio cubrirá parte de los gastos de instalación a partir del 29 de agosto, para acelerar la adopción.

Además, publicará en su página web una lista actualizada de los hospitales y farmacias que estarán listos para recibir pacientes con este sistema.

Sitio oficial: https://www.mhlw.go.jp/

 

⚠️ Retos y precauciones

En pruebas realizadas entre julio y agosto en algunas instituciones:

  • Se detectó que muchos pacientes se demoraban en configurar la aplicación en sus teléfonos al momento de la consulta.

  • Por eso, el ministerio recomienda registrar con antelación la tarjeta My Number en el smartphone, antes de acudir a la clínica.

 

🌐 Contexto e impacto

Este avance forma parte de la estrategia japonesa para digitalizar el sistema de salud y reducir la dependencia de las tarjetas físicas. También busca:

  • Agilizar el proceso en recepción de pacientes.

  • Evitar pérdidas o fraudes asociados con las tarjetas plásticas.

  • Unificar trámites médicos y farmacéuticos bajo una sola plataforma segura.

Sin embargo, todavía existen preocupaciones:

  • La brecha digital: personas mayores o quienes no manejan smartphones pueden quedar rezagados.

  • Confianza en la seguridad de datos: aunque el ministerio asegura que la información está protegida, algunos ciudadanos mantienen dudas sobre el manejo de datos personales.

 

📌 En resumen: Desde el 19 de septiembre, los japoneses podrán usar su smartphone como seguro médico en hospitales y farmacias con lector compatible. El reto será garantizar que la tecnología sea accesible y que los pacientes la tengan configurada antes de sus visitas.

