[tansuyokin] Cultura del efectivo

💴 Japón guarda 60 billones de yenes en “dinero bajo el colchón”

📍Tōkyō | 29 de Agosto de 2025

En Japón, el dinero no solo se mueve en cajeros o transferencias electrónicas. Una parte enorme de la riqueza nacional duerme, literalmente, en cajones, sobres y cajas fuertes caseras.

Según un reciente análisis del Banco de Japón (BoJ), el monto del llamado tansuyokin – タンス預金 (“ahorros en el armario”) alcanzaría los 60 billones de yenes —unos 400 mil millones de dólares o más de 1,5 billones de soles peruanos—, es decir, la mitad del efectivo en circulación del país.

📊 ¿Cómo lo descubrió el Banco de Japón?

El dato surge de un estudio publicado en julio de 2025, cuando la institución revisó la circulación de los nuevos billetes introducidos el año anterior. Allí, los técnicos del BoJ aplicaron dos enfoques:

El comportamiento de los billetes según su denominación. El billete de ¥1000 suele usarse para gastos diarios: compras, transporte, restaurantes.

El billete de ¥10,000 , en cambio, funciona más como un “depósito portátil”.

Desde fines de los 90, los billetes de 10,000 yenes crecieron en circulación mucho más rápido que los de 1,000, señal de que los hogares guardaban grandes sumas en efectivo. La relación entre billetes emitidos y el PIB nacional. Normalmente, la cantidad de efectivo debería crecer en línea con la economía.

Sin embargo, desde mediados de los 90, el dinero en circulación se disparó por encima del PIB.

Ese “excedente” es el que se interpreta como efectivo fuera de las transacciones diarias, es decir, escondido en casas.

De este cruce de datos, el BoJ concluyó que aproximadamente la mitad del dinero emitido en Japón no participa en la economía cotidiana.

🕰️ Una práctica con raíces culturales y económicas

El hábito de guardar billetes en casa no es nuevo. En Japón se explica por varias razones:

Cicatrices de los 90. Tras la crisis bancaria y financiera de esa década, muchos japoneses dejaron de confiar plenamente en las instituciones financieras.

Cero rentabilidad. Durante años, las cuentas de ahorro ofrecieron intereses prácticamente nulos, lo que llevó a muchos a pensar: “¿Para qué dejar el dinero en el banco si no me da nada?”.

Seguridad social y cultural. Japón es un país de baja criminalidad, lo que refuerza la idea de que guardar efectivo en casa es seguro.

Usos tradicionales. Desde los sobres de dinero en bodas o Año Nuevo hasta herencias entregadas en billetes, el efectivo mantiene un rol social muy fuerte.

⚠️ ¿Qué significa para la economía?

Dinero inmóvil. Cada yen que se guarda en un cajón es un yen que no circula en compras, inversiones o consumo. Esto ralentiza la velocidad del dinero y resta dinamismo a la economía.

Dificultades para el Banco Central. Aunque el BoJ inyecte liquidez, buena parte no regresa al mercado porque la gente prefiere conservar billetes.

Señal de incertidumbre. Que los hogares acumulen tanto efectivo refleja una sociedad que se protege frente a un futuro incierto: inflación, crisis, desastres naturales o necesidad de liquidez rápida.

👥 Impacto en los residentes extranjeros

Para los extranjeros que viven en Japón, este fenómeno tiene varias implicaciones:

Mercado laboral y salarios. La baja circulación de dinero contribuye a un consumo interno débil, lo que frena la presión para subir sueldos. Costo de vida. Si los precios suben por factores externos (como la depreciación del yen o el encarecimiento de importaciones) mientras la gente guarda efectivo, los salarios reales de extranjeros también pierden poder adquisitivo. Transferencias al exterior. Tener grandes sumas en efectivo puede generar sospechas al intentar enviarlas fuera de Japón, dado que las leyes contra lavado de dinero son estrictas. Barrera cultural. Para muchos expatriados acostumbrados a pagos electrónicos, choca ver que Japón aún es una sociedad de billetes, con parte de ellos literalmente “congelados” en casas.

🌍 Japón frente al mundo

Mientras en países como EE. UU. o Europa la mayoría del dinero fluye digitalmente, Japón sigue siendo un país de alta dependencia del efectivo. El hecho de que la mitad de sus billetes estén guardados y no circulando coloca al país en una situación única entre las economías desarrolladas.

