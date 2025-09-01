[gaika ryōgae] día de pausa en el mercado cambiario japonés

💹 Yen se mueve con cautela: jornada de espera en el mercado cambiario

📍Tōkyō, 01 de septiembre de 2025

El mercado de divisas en Tokio mostró una dinámica de calma y movimientos limitados. Los inversionistas prefirieron no arriesgar demasiado y optaron por observar el rumbo que puedan tomar las políticas monetarias tanto de Japón como de Estados Unidos.

El yen frente al dólar se mantuvo con variaciones muy reducidas, lo que refleja un día de espera más que de acción.

Dólar/yen : ¥147.06–¥147.08 → 6 sen más débil (円安 en’yasu, depreciación del yen) frente al cierre del viernes.

Euro/yen : ¥172.42–¥172.46 → 81 sen más débil frente al euro.

Euro/dólar: 1.1724–1.1726 dólares.

Factores explicativos

Feriado en EE.UU.

El día coincidió con un cierre del mercado estadounidense por ser festivo. Eso suele reducir de manera drástica el volumen de operaciones globales, ya que Nueva York es un actor clave en las divisas. Expectativa por eventos clave 📌 Informe de empleo en EE.UU. (payrolls): suele marcar la pauta sobre la política de tasas de interés de la Reserva Federal (FRB).

📌 Discurso del vicegobernador del Banco de Japón (日銀副総裁 Nichigin fukusōsai): podría dar pistas sobre si se mantienen o no las medidas ultralaxas en Japón.

Los operadores destacaron que estos eventos podrían redefinir la tendencia del yen durante la semana.

Contexto

El yen ha tenido un 2025 marcado por la presión bajista (円安) debido al diferencial de tasas: mientras la Fed mantiene tipos altos para controlar la inflación, el Banco de Japón continúa con su política de estímulos.

La barrera de los ¥150 por dólar sigue siendo un nivel psicológico y político. En episodios previos, el Ministerio de Finanzas japonés ha intervenido cuando el yen se acercó a esa marca.

🧑‍💼 ¿Por qué importa esto a los extranjeros en Japón?

Costos de vida y remesas Si eres extranjero que gana en yenes pero envías dinero a tu país (remesas 💸), un yen débil significa que cuando conviertes yenes a dólares o euros recibes menos dinero en tu moneda local .

Ejemplo sencillo: con ¥100,000 → A ¥140 por dólar = 714 USD. A ¥147 por dólar = 680 USD.

👉 Pierdes alrededor de 34 dólares solo por el tipo de cambio.

Ahorros y planes futuros Para quienes ahorran en yenes pensando regresar a su país, la debilidad del yen reduce el valor internacional de esos ahorros .

En cambio, si planeas quedarte largo tiempo en Japón y gastar en yenes, el efecto se siente menos directamente. Importaciones y precios en Japón Japón importa muchos productos (energía, alimentos, electrónica).

Cuando el yen está débil, importar es más caro → suben los precios en el supermercado, gasolina ⛽, electricidad ⚡.

Esto afecta a todos, pero a los extranjeros con salarios bajos o contratos temporales puede ajustar más el presupuesto familiar. Turismo y viajes Para los extranjeros residentes que viajan a sus países, un yen débil encarece el pasaje y los gastos en el extranjero.

Pero al mismo tiempo, Japón se vuelve más barato para los turistas internacionales, lo que puede impulsar la economía y generar más empleos en sectores de servicios (restaurantes, hoteles, transporte).

✅ En pocas palabras

Para los extranjeros residentes en Japón:

Enviar dinero a casa será menos rentable si el yen sigue débil.

El costo de vida puede subir , sobre todo en comida, energía y transporte.

Los ingresos en yenes pierden valor internacional , lo que complica planes de ahorro fuera de Japón.

Sin embargo, sectores laborales como turismo y servicios podrían ofrecer más oportunidades de empleo, ya que Japón resulta atractivo para los visitantes extranjeros.

✅ En conclusión, el 1 de septiembre fue un día de pausa en el mercado cambiario japonés: movimientos leves, poca liquidez y la mirada puesta en los discursos y cifras de los próximos días, que podrían decidir si el yen rompe su calma o enfrenta nuevas presiones de depreciación.

©️Noticias Nippon