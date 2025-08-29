📍Tokyo, 29 de agosto de 2025

En la madrugada de hoy viernes, a las 04:54 a.m., se registró un sismo de magnitud 4.4 frente a la costa de Ibaraki (Ibaraki-ken oki), con una profundidad estimada de 90 kilómetros.

El movimiento alcanzó una intensidad máxima de shindo 3 en varias zonas de Fukushima e Ibaraki.

👉 No hubo alerta de tsunami.

🗾 Lugares donde se sintió más fuerte (shindo 3)

•Fukushima

•Tamakawa-mura

•Naraha-machi

•Ibaraki

•Mito-shi

•Hitachi-shi

•Tsuchiura-shi

•Kasama-shi

•Tokai-mura

🗾 Otras zonas afectadas

•Shindo 2: amplias áreas de Fukushima, Ibaraki, norte de Tochigi, parte de Saitama y Chiba.

•Shindo 1: se percibió de forma ligera en Miyagi, Yamagata, Gunma y también en Tokio 23-ku.

🔎 Contexto

•Los sismos en la costa de Ibaraki son comunes porque la placa del Pacífico se hunde debajo de la placa de Okhotsk, lo que afecta a la región de Kanto y Tohoku.

•Al ser profundo (90 km) y de magnitud moderada, se sintió en muchas prefecturas, incluso en Tokio, pero no causó daños graves.

•Un temblor de shindo 3 provoca que se muevan lámparas o cortinas y que algunas personas se alarmen, pero no suele dañar edificios.

⚠️ Consejos para residentes y extranjeros

•Seguir la información oficial de la JMA (Kishochō) o la aplicación NHK News Bōsai.

•Tener lista una bōsai baggu (mochila de emergencia).

•Recordar rutas de evacuación y puntos de encuentro.

✅ En resumen: fue un terremoto moderado, sin tsunami, perceptible sobre todo en Fukushima e Ibaraki, y con sacudidas leves hasta en Tokio.

De interés…

Todos son movimientos de la Tierra, pero la intensidad y el contexto cambian el nombre que usamos. Un “temblor” puede ser un “sismo leve”, pero si causa muchos daños, la gente lo llamará “terremoto”.

NOTA: Teniendo en cuenta que Japón se ubica en el cinturón de fuego del Pacifico, reportaremos los sismos con Shindo (intensidad) 3 o superior.

©NoticiasNippon