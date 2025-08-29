📍Tokyo, 29 de agosto de 2025
En la madrugada de hoy viernes, a las 04:54 a.m., se registró un sismo de magnitud 4.4 frente a la costa de Ibaraki (Ibaraki-ken oki), con una profundidad estimada de 90 kilómetros.
El movimiento alcanzó una intensidad máxima de shindo 3 en varias zonas de Fukushima e Ibaraki.
👉 No hubo alerta de tsunami.
🗾 Lugares donde se sintió más fuerte (shindo 3)
•Fukushima
•Tamakawa-mura
•Naraha-machi
•Ibaraki
•Mito-shi
•Hitachi-shi
•Tsuchiura-shi
•Kasama-shi
•Tokai-mura
🗾 Otras zonas afectadas
•Shindo 2: amplias áreas de Fukushima, Ibaraki, norte de Tochigi, parte de Saitama y Chiba.
•Shindo 1: se percibió de forma ligera en Miyagi, Yamagata, Gunma y también en Tokio 23-ku.
🔎 Contexto
•Los sismos en la costa de Ibaraki son comunes porque la placa del Pacífico se hunde debajo de la placa de Okhotsk, lo que afecta a la región de Kanto y Tohoku.
•Al ser profundo (90 km) y de magnitud moderada, se sintió en muchas prefecturas, incluso en Tokio, pero no causó daños graves.
•Un temblor de shindo 3 provoca que se muevan lámparas o cortinas y que algunas personas se alarmen, pero no suele dañar edificios.
⚠️ Consejos para residentes y extranjeros
•Seguir la información oficial de la JMA (Kishochō) o la aplicación NHK News Bōsai.
•Tener lista una bōsai baggu (mochila de emergencia).
•Recordar rutas de evacuación y puntos de encuentro.
✅ En resumen: fue un terremoto moderado, sin tsunami, perceptible sobre todo en Fukushima e Ibaraki, y con sacudidas leves hasta en Tokio.
Todos son movimientos de la Tierra, pero la intensidad y el contexto cambian el nombre que usamos. Un “temblor” puede ser un “sismo leve”, pero si causa muchos daños, la gente lo llamará “terremoto”.
NOTA: Teniendo en cuenta que Japón se ubica en el cinturón de fuego del Pacifico, reportaremos los sismos con Shindo (intensidad) 3 o superior.
