Fuerte sismo despierta a residentes de Tohoku: Miyagi, Iwate y Fukushima con sacudidas fuertes

📍Tōkyō, 30 de agosto de 2025

En la madrugada del sábado, a las 01:29, se registró un terremoto de magnitud 5.7 frente a las costas de Miyagi (宮城県沖, Miyagi-ken Oki).

El hipocentro se localizó a 40 km de profundidad, según la Agencia Meteorológica de Japón (JMA).

📢 No se emitió alerta de tsunami, lo que significa que el riesgo en la costa fue bajo.

📍 Intensidad sísmica (Shindo) observada

Máxima intensidad: Shindo 4 Miyagi norte y centro (石巻市 Ishinomaki, 東松島市 Higashimatsushima, 大崎市 Ōsaki, 松島町 Matsushima, 涌谷町 Wakuya).

Shindo 3 Miyagi sur (仙台 Sendai, 名取市 Natori, 栗原市 Kurihara, 気仙沼市 Kesennuma, 南三陸町 Minamisanriku, etc.) Aomori (階上町 Hashikami) Iwate (盛岡市 Morioka, 宮古市 Miyako, 大船渡市 Ōfunato, 奥州市 Ōshū, 一関市 Ichinoseki, 釜石市 Kamaishi など) Yamagata (中山町 Nagayama) Fukushima (相馬市 Sōma, 田村市 Tamura, 国見町 Kunimi, 双葉町 Futaba, etc.).



⚠️ Contexto y riesgos

Aunque la magnitud (M5.7) fue moderada, la intensidad máxima (Shindo 4) indica que en áreas como Ishinomaki y Sendai los residentes sintieron un movimiento fuerte, con posibilidad de caída de objetos pequeños y sobresalto nocturno.

Al no haber tsunami ni reportes iniciales de daños graves, el impacto principal fue en la percepción social y la interrupción del sueño.

La zona de Miyagi y Tohoku en general es sísmicamente activa, y este evento recuerda la importancia de mantener mochilas de emergencia listas y revisar rutas de evacuación, especialmente cerca de la costa.

🧭 Impacto por regiones

Miyagi (宮城県): epicentro y mayor sacudida. Varias ciudades costeras como Ishinomaki reviven el recuerdo de grandes sismos anteriores.

Iwate y Aomori (青森・岩手): sacudidas moderadas (Shindo 3), perceptibles especialmente en viviendas altas.

Yamagata y Fukushima (山形・福島): movimientos que despertaron a muchas personas en plena madrugada.

Kanto (関東, incl. Tokyo・Chiba・Kanagawa): se reportaron movimientos leves (Shindo 1), perceptibles en edificios altos, sin riesgo.

📝 Recomendaciones para residentes y extranjeros en Japón

📱 Revisar las aplicaciones de alerta sísmica (Yahoo防災速報, NHKニュース防災アプリ, Safety Tips). 🛏️ Como fue un sismo nocturno, recordar asegurar muebles y objetos cercanos a la cama. 🌊 Aunque no hubo tsunami, en la costa de Tohoku siempre es importante revisar rutas de evacuación hacia zonas altas. 🗣️ Para extranjeros: familiarizarse con la escala japonesa Shindo, distinta a la escala de magnitud (Mw).

✅ Conclusión:

El sismo de la madrugada del 30 de agosto en Miyagi-ken Oki (M5.7) fue un movimiento significativo con máximo Shindo 4, sin tsunami. Fue un recordatorio de la constante actividad sísmica en el noreste de Japón, pero no causó daños mayores.

De interés…

Todos son movimientos de la Tierra, pero la intensidad y el contexto cambian el nombre que usamos. Un “temblor” puede ser un “sismo leve”, pero si causa muchos daños, la gente lo llamará “terremoto”.

NOTA: Teniendo en cuenta que Japón se ubica en el cinturón de fuego del Pacifico, reportaremos los sismos con Shindo (intensidad) 3 o superior.

