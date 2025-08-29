[netchūshō keikai arāto] alerta en 22 prefecturas

🚨Ola de calor histórica en agosto: temperaturas críticas amenazan a millones

📍 Tōkyō, 29 de agosto de 2025

El Ministerio de Medio Ambiente y la Agencia Meteorológica de Japón (気象庁, Kishōchō) emitieron alertas de golpe de calor (Netchūshō Keikai Arāto 熱中症警戒アラート) para 22 prefecturas, desde Kantō hasta Kyūshū.

➡️ Esto significa 10 prefecturas más que ayer (28 de agosto), reflejando un agravamiento de las condiciones.

🗾 Prefecturas afectadas

🌏 Kantō (関東)

•Chiba (千葉県)

🌏 Tōkai (東海)

•Aichi (愛知県)

•Mie (三重県)

🌏 Hokuriku (北陸)

•Fukui (福井県)

🌏 Kinki / Kansai (近畿)

•Shiga (滋賀県)

•Kyoto (京都府)

•Hyōgo (兵庫県)

•Wakayama (和歌山県)

🌏 Chūgoku (中国)

•Okayama (岡山県)

•Hiroshima (広島県)

•Tottori (鳥取県)

🌏 Shikoku (四国)

•Tokushima (徳島県)

•Kagawa (香川県)

•Ehime (愛媛県)

•Kōchi (高知県)

🌏 Kyūshū Hokubu (九州北部)

•Fukuoka (福岡県)

•Ōita (大分県)

•Nagasaki (長崎県)

•Saga (佐賀県)

🌏 Kyūshū Nanbu (九州南部)

•Kumamoto (熊本県)

•Miyazaki (宮崎県)

•Kagoshima (鹿児島県) ※Amami

🌡️ Razones de la alerta

•Un sistema de alta presión cubre desde nishi-Nihon (oeste de Japón) hasta el sur de Tōhoku, provocando cielos despejados y sol fuerte.

•Se esperan temperaturas de 35°C o más (猛暑日, mōshobi) en muchas ciudades.

•Incluso en áreas con algo de nubosidad (Kantō・Tōhoku sur), las máximas rondarán los 35°C, elevando el riesgo de golpe de calor.

•Además del aire caliente y húmedo, el WBGT (Atsusa shisū, 暑さ指数, “Wet Bulb Globe Temperature”) se sitúa en niveles de “Kiken”「危険」 (riesgo extremo).

🔎 ¿Qué es el WBGT (Atsusa shisū)?

El Wet Bulb Globe Temperature es un índice internacional que combina:

•🌡️ Temperatura del aire

•💧 Humedad

•☀️ Radiación solar (rayos y calor reflejado)

•🌬️ Viento

👉 Es más preciso que la temperatura para predecir los casos de golpe de calor.

•33 o más = “危険” (Kiken, peligro): se recomienda suspender actividades físicas y deportivas.

•28～31 = “厳重警戒” (Genjū Keikai, alerta severa): gran aumento de pacientes por golpe de calor.

🧃 Recomendaciones de prevención

•💧 Beber agua con frecuencia, incluso sin tener sed.

•🧂 Incluir bebidas con sales minerales (suero, sports drinks).

•🏠 Usar aire acondicionado o refugiarse en lugares frescos.

•⏱️ Evitar actividades largas al aire libre, sobre todo entre 10:00 y 17:00.

•😴 Dormir bien y mantener una buena alimentación para que el cuerpo soporte mejor el calor.

📊 Contexto

•Desde 2021, este sistema reemplazó al antiguo Kōon chūi jōhō – “高温注意情報” (aviso por altas temperaturas).

•El WBGT ≥33 activa la Netchūshō Keikai Arāto – 熱中症警戒アラート, que es el nivel máximo de advertencia previa al desastre sanitario.

•El aumento de 10 prefecturas más en solo un día muestra cómo la masa de aire cálido está expandiendo su dominio.

✅ En resumen: hoy Japón vive uno de los días más riesgosos del verano 2025 en materia de calor extremo. Incluso en zonas con nubosidad, el riesgo de golpe de calor es muy alto.

