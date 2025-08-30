[netchūshō keikai arāto] alerta en 30 prefecturas

🌡️ Japón bajo alerta máxima por calor extremo
📍 Tōkyō, sábado 30 de agosto de 2025
El Ministerio de Medio Ambiente y la Agencia Meteorológica de Japón emitieron alerta por golpe de calor para 30 prefecturas, desde Kantō hasta Kyūshū, debido a un calor excepcionalmente peligroso que podría superar los 40℃ en algunas zonas.
🗾 Prefecturas bajo alerta (30 en total)
- Región de Kantō – 関東
Ibaraki (茨城), Tochigi (栃木), Gunma (群馬), Saitama (埼玉), Tokyo (東京), Chiba (千葉), Kanagawa (神奈川)
- Región de Chūbu – 中部
Yamanashi (山梨), Shizuoka (静岡), Aichi (愛知)
- Región de Kinki (Kansai) – 近畿
Mie (三重), Kyoto (京都), Osaka (大阪), Hyōgo (兵庫), Wakayama (和歌山)
- Región de Chūgoku – 中国
Okayama (岡山), Hiroshima (広島), Shimane (島根), Tottori (鳥取), Yamaguchi (山口)
- Región de Shikoku – 四国
Tokushima (徳島), Kagawa (香川), Ehime (愛媛), Kōchi (高知)
- Región de Kyūshū – 九州
Fukuoka (福岡), Saga (佐賀), Nagasaki (長崎), Kumamoto (熊本), Ōita (大分), Miyazaki (宮崎)
🔎 ¿Por qué tanto calor hoy?
- El anticiclón del Pacífico (太平洋高気圧, Taiheiyō Kōkiatsu) se fortaleció y cubre gran parte del país.
- En niveles de 1,500 m de altitud, la masa de aire registra +21℃, equivalente al punto más caluroso del verano.
- En Kantō, Tōkai y Kansai, el aire aún más cálido se acumula y provoca un rápido ascenso de temperaturas, con riesgo de que en ciudades del interior se superen los 40℃.
📊 ¿Qué es el WBGT (暑さ指数, Atsusa Shisū)?
El WBGT (Wet Bulb Globe Temperature) es el índice internacional de estrés térmico, que considera:
- Temperatura 🌡️
- Humedad 💧
- Radiación solar ☀️
- Viento 🍃
➡️ Cuando el WBGT ≥ 33, se considera peligroso (危険, Kiken) y se recomienda suspender toda actividad física o trabajo al aire libre.
🧍♂️ Consejos para protegerse del golpe de calor
- 💧 Hidratación constante: agua + bebidas con electrolitos o sales.
- ❄️ Usar aire acondicionado en interiores; no confiar solo en ventiladores.
- 🕶️ Evitar actividades al aire libre largas, especialmente entre 10:00 y 17:00.
- 🍲 Alimentación ligera y descanso adecuado.
- 👶👴 Atención especial a niños y ancianos, los más vulnerables.
⚠️ Contexto humano
Este calor fuera de temporada preocupa porque ocurre a fines de agosto, cuando tradicionalmente las temperaturas empiezan a ceder. El fenómeno pone en riesgo no solo a deportistas o trabajadores al aire libre, sino también a familias que todavía dudan en usar aire acondicionado por razones económicas.
En Japón, cada verano se reportan miles de hospitalizaciones y centenares de muertes por 熱中症 (Netchūshō / golpe de calor), por lo que estas alertas buscan salvar vidas.
