Golpe de calor

[netchūshō keikai arāto] alerta en 30 prefecturas

🌡️ Japón bajo alerta máxima por calor extremo

 

📍 Tōkyō, sábado 30 de agosto de 2025

El Ministerio de Medio Ambiente y la Agencia Meteorológica de Japón emitieron alerta por golpe de calor para 30 prefecturas, desde Kantō hasta Kyūshū, debido a un calor excepcionalmente peligroso que podría superar los 40℃ en algunas zonas.

 

 

🗾 Prefecturas bajo alerta (30 en total)

  • Región de Kantō – 関東
    Ibaraki (茨城), Tochigi (栃木), Gunma (群馬), Saitama (埼玉), Tokyo (東京), Chiba (千葉), Kanagawa (神奈川)
  • Región de Chūbu – 中部
    Yamanashi (山梨), Shizuoka (静岡), Aichi (愛知)
  • Región de Kinki (Kansai) – 近畿
    Mie (三重), Kyoto (京都), Osaka (大阪), Hyōgo (兵庫), Wakayama (和歌山)
  • Región de Chūgoku – 中国
    Okayama (岡山), Hiroshima (広島), Shimane (島根), Tottori (鳥取), Yamaguchi (山口)
  • Región de Shikoku – 四国
    Tokushima (徳島), Kagawa (香川), Ehime (愛媛), Kōchi (高知)
  • Región de Kyūshū – 九州
    Fukuoka (福岡), Saga (佐賀), Nagasaki (長崎), Kumamoto (熊本), Ōita (大分), Miyazaki (宮崎)

 

🔎 ¿Por qué tanto calor hoy?

  • El anticiclón del Pacífico (太平洋高気圧, Taiheiyō Kōkiatsu) se fortaleció y cubre gran parte del país.
  • En niveles de 1,500 m de altitud, la masa de aire registra +21℃, equivalente al punto más caluroso del verano.
  • En Kantō, Tōkai y Kansai, el aire aún más cálido se acumula y provoca un rápido ascenso de temperaturas, con riesgo de que en ciudades del interior se superen los 40℃.

 

 

📊 ¿Qué es el  WBGT (暑さ指数, Atsusa Shisū)?

El WBGT (Wet Bulb Globe Temperature) es el índice internacional de estrés térmico, que considera:

  • Temperatura 🌡️
  • Humedad 💧
  • Radiación solar ☀️
  • Viento 🍃

➡️ Cuando el WBGT ≥ 33, se considera peligroso (危険, Kiken) y se recomienda suspender toda actividad física o trabajo al aire libre.

 

 

 

🧍‍♂️ Consejos para protegerse del golpe de calor

  • 💧 Hidratación constante: agua + bebidas con electrolitos o sales.
  • ❄️ Usar aire acondicionado en interiores; no confiar solo en ventiladores.
  • 🕶️ Evitar actividades al aire libre largas, especialmente entre 10:00 y 17:00.
  • 🍲 Alimentación ligera y descanso adecuado.
  • 👶👴 Atención especial a niños y ancianos, los más vulnerables.

⚠️ Contexto humano

Este calor fuera de temporada preocupa porque ocurre a fines de agosto, cuando tradicionalmente las temperaturas empiezan a ceder. El fenómeno pone en riesgo no solo a deportistas o trabajadores al aire libre, sino también a familias que todavía dudan en usar aire acondicionado por razones económicas.

En Japón, cada verano se reportan miles de hospitalizaciones y centenares de muertes por 熱中症 (Netchūshō / golpe de calor), por lo que estas alertas buscan salvar vidas.

 

 

 

Por NoticiasNippon

