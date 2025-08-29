[tōkyō shōken torihikijo] viernes en negativo

Retroceso en Tokio: el Nikkei baja y afecta a carteras de residentes extranjeros

📍Tōkyō | 29 de Agosto de 2025

La Bolsa de Tokio cerró la jornada del viernes con pérdidas debido a la venta de grandes valores que ejercieron una fuerte presión sobre el mercado.

El Nikkei 225 rompió la racha positiva previa. La baja fue de 110 yenes (0.26%), situando al índice en 42,718 puntos.

El motivo principal fue la venta de acciones de gran capitalización —empresas con fuerte influencia en el índice— lo que terminó arrastrando al mercado hacia abajo.

Es decir, aunque algunas acciones medianas y pequeñas mantuvieron cierta firmeza, la salida de capital de los gigantes bursátiles pesó más en el balance.

📊 Contexto regional y global

Los inversores mostraron cautela ante la evolución de los mercados extranjeros y la incertidumbre en torno a políticas monetarias internacionales.

El TOPIX , que refleja un panorama más amplio del mercado, también cayó 14.60 puntos , confirmando que la presión vendedora se extendió más allá del Nikkei.

El volumen de operaciones, de 18,670 millones de acciones, indica que hubo bastante movimiento, pero no necesariamente impulsado por nuevos compradores, sino por ajustes de portafolio.

🌏 Impacto para residentes y extranjeros en Japón

Para los extranjeros residentes que invierten en Japón, esta caída:

No representa un desplome fuerte, pero sí señala la sensibilidad del mercado a movimientos globales .

Empresas tecnológicas y financieras, que suelen atraer inversión extranjera, estuvieron entre las más golpeadas, lo que podría reflejarse en la rentabilidad de fondos indexados o ETF ligados al Nikkei.

El yen se mantiene relativamente estable, lo cual da un respiro a quienes envían dinero al extranjero o pagan importaciones.



