[tōkyō shōken torihikijo] jueves en positivo

Mercado japonés en alza: impacto en ahorros, remesas y empleo para extranjeros

📍Tōkyō | 28 de Agosto de 2025

La Bolsa de Tokio cerró al alza por segunda jornada consecutiva. El índice Nikkei 225 ganó 308,52 yenes, hasta los 42.828,79, mientras que el TOPIX avanzó 20,04 puntos, para situarse en 3.089,78. El volumen de operaciones rondó los 1.879 millones de acciones.

El repunte se debió al entusiasmo generado por los resultados récord de la estadounidense Nvidia, que en su último trimestre registró máximos históricos en ventas y beneficios gracias a la fuerte demanda de chips para inteligencia artificial (IA).

El optimismo contagió a los inversores en Japón, que apostaron por tecnológicas como SoftBank Group y Advantest, esta última especializada en equipos de prueba para semiconductores.

Aunque en la mañana el Nikkei llegó a caer más de 200 yenes por dudas sobre la demanda china, el mercado dio un giro y cerró con ganancias sólidas.

🌍 Repercusiones para extranjeros residentes en Japón

El comportamiento del mercado bursátil japonés también tiene implicaciones para quienes viven en el país:

Ahorros e inversiones : Residentes con fondos de inversión o ETF vinculados al Nikkei y TOPIX vieron una revalorización de sus portafolios.

Tipo de cambio : El yen ronda los 147 por dólar. Para quienes envían dinero al extranjero o reciben remesas, esta relación cambiaria sigue siendo un factor clave en el presupuesto diario.

Oportunidades laborales: El auge de la inteligencia artificial refuerza la demanda de profesionales en tecnología y áreas afines, lo que abre nuevas puertas para extranjeros con experiencia en estos sectores.

📌 En síntesis

la jornada bursátil en Tokio mostró cómo los vientos de la IA y la innovación global también repercuten en Japón, ofreciendo un respiro a los mercados y oportunidades para quienes residen en el país.



©NoticiasNippon