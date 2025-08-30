[iryōhi] alcanza cifra récord en 2024

🏥 Los mayores de 75 años ya representan más del 40% del total

📍 Tōkyō, 30 de agosto de 2025

El Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar (厚生労働省) anunció que el gasto médico de Japón en el año fiscal 2024 alcanzó un nuevo máximo histórico de 48.0 billones de yenes (unos 320.000 millones de dólares).

Esto supone un aumento del 1.5% respecto a 2023 y marca el cuarto año consecutivo de récord.

📈 Factores principales

Envejecimiento poblacional: Los llamados baby boomers (団塊の世代), que ahora superan los 75 años, impulsan la demanda.

Gasto de mayores de 75 años: Total: 19.6 billones de yenes (+4.1%). Por primera vez, representan más del 40% (40.8%) del gasto total. Gasto por persona: 974.000 yenes, 3.8 veces más que el de los menores de 75 años (254.000 yenes).

Niños pequeños (0–5 años): El gasto cayó a 1.3 billones de yenes (–7.6%), reflejando la baja incidencia de COVID-19 y otras enfermedades.

🔎 Evolución reciente

Desde la pandemia, las visitas médicas se habían disparado (2021–23 con alzas del 2–3% en días de consulta).

En 2024, el ritmo se moderó al 0.3%.

Promedio de crecimiento 2019–24: 1.9% anual, “similar al periodo previo al COVID”, según el ministerio.

🏛️ Cambios en sistemas de seguro

Seguro Nacional de Salud (国民健康保険): Gasto total: 10.2 billones de yenes (–3.0%). Tercer año de caída, con descenso más fuerte que en 2023.

Razones: Más personas se trasladan al sistema de Seguro de Empleados o al de Adultos Mayores. Ampliación de la cobertura obligatoria desde octubre de 2024.



🌐 Contexto social y económico

Japón enfrenta el reto del envejecimiento: más longevidad implica más consultas, tratamientos crónicos y medicamentos.

El gasto récord refuerza el debate sobre sostenibilidad fiscal y reformas en los copagos, pues la población activa que financia el sistema sigue disminuyendo.

La disminución del gasto en niños refleja tanto la baja natalidad como la reducción de enfermedades infecciosas tras el COVID.

📊 Cifras

Gasto total: 48.0 billones de yenes (récord).

Aumento anual: +1.5% (700.000 millones más).

Mayores de 75 años: 19.6 billones, 40.8% del total.

Menores de 75 años: 25.4 billones.

Niños 0–5 años: 1.3 billones (–7.6%).

Seguro Nacional de Salud: 10.2 billones (–3.0%).

©️Noticias Nippon