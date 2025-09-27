[fūshin] Japón libre de rubéola

Vacunación y prevención dan frutos: Japón obtiene certificación de eliminación de la rubéola

📍Tōkyō | 27 de septiembre

El Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar de Japón anunció con orgullo una noticia histórica: la Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoció oficialmente que el país logró la “eliminación del sarampión alemán”, conocido como rubéola (風疹 / fūshin).

🔎 ¿Qué significa “eliminación” y por qué es importante?

La OMS no habla de erradicación total, sino de que el virus ya no circula de forma sostenida dentro del país. En términos prácticos, durante tres años consecutivos no se detectó transmisión endémica en Japón. Esto cumple con el criterio internacional para considerar eliminado al virus dentro de sus fronteras.

En otras palabras: los pocos casos que aún aparecen no se generan dentro de Japón, sino que provienen de viajeros o personas que regresan del extranjero.

🦠 La amenaza de la rubéola

La rubéola suele manifestarse con fiebre, sarpullido y ganglios inflamados. Para muchas personas sanas, la enfermedad no es grave, pero se vuelve peligrosa si la contrae una mujer embarazada: existe el riesgo de que el bebé desarrolle el síndrome de rubéola congénita (CRS), que puede causar sordera, problemas cardíacos o discapacidad visual.

Por esa razón, desde hace décadas la OMS ha hecho un llamado especial a los países para proteger a las embarazadas y al futuro de los niños.

📉 De brotes a control

Japón no siempre estuvo en esta posición privilegiada.

En 2018 y 2019 se registraron brotes con más de 2.000 casos anuales.

La causa: muchos hombres adultos nunca recibieron la vacuna porque en su infancia no era obligatoria para su grupo etario.

El gobierno impulsó campañas de vacunación gratuita, especialmente dirigidas a estos adultos, y reforzó los chequeos médicos para mujeres en edad fértil.

En los últimos años, gracias a estas medidas, los casos se redujeron a menos de 10 al año, todos relacionados con contagios importados.

🌏 Un mensaje para el mundo

Este reconocimiento no es solo un logro médico, sino también un triunfo social: muestra cómo la coordinación entre autoridades sanitarias, médicos, comunidades locales y la cooperación internacional puede proteger la salud de todos.

En un país donde el envejecimiento poblacional

plantea desafíos enormes, lograr la eliminación de una enfermedad que afecta especialmente a los recién nacidos es también una señal de esperanza.

💡 Contexto

Para las familias japonesas, este anuncio representa tranquilidad para los futuros embarazos. Los pediatras, obstetras y médicos comunitarios llevan años trabajando para vacunar y educar a la población. Y para los extranjeros residentes, este es un recordatorio importante: las vacunas preventivas siguen siendo clave en la integración al sistema de salud japonés.

En palabras simples: este logro simboliza que la salud pública funciona cuando todos participan. Japón ahora se suma al grupo de países que han alcanzado la eliminación, pero el reto es mantenerla frente al movimiento global de personas y al riesgo de reintroducción.

