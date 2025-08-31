[netchūshō keikai arāto] alerta en 28 prefecturas

📍 Tōkyō, 31 de agosto de 2025

Hoy domingo, el Ministerio del Medio Ambiente y la Agencia Meteorológica de Japón han emitido Netchūshō Keikai Arāto 「熱中症警戒アラート」(Alerta de Precaución por Golpe de Calor) para 28 prefecturas.

📍 Prefecturas bajo alerta

Kantō: Ibaraki, Gunma, Saitama, Tokyo, Chiba, Kanagawa

Chūbu: Nagano, Yamanashi, Shizuoka, Aichi 愛知, Niigata, Ishikawa

Kinki (Kansai): Mie, Kyoto Osaka, Hyōgo, Nara, Wakayama

Chūgoku: Okayama, Hiroshima, Tottori

Shikoku: Tokushima, Kagawa, Ehime, Kōchi

Kyūshū: Ōita, Miyazaki, Kagoshima (excepto Amami）

🔥 Condiciones meteorológicas

El archipiélago se encuentra bajo un fuerte dominio del anticiclón del Pacífico (太平洋高気圧, Taiheiyō Kōkiatsu).

En niveles de 1,500 m de altura, masas de aire cálido de +21 °C o más están favoreciendo un ascenso adicional de temperaturas.

Se esperan máximas cercanas a los 40 °C en regiones de Tōkai y Kansai, consideradas “peligrosas para la salud” (危険, kiken).

📊 ¿Qué es el WBGT?

El WBGT (Wet Bulb Globe Temperature / 暑さ指数, Atsusa Shisū) no solo mide la temperatura, sino también:

Humedad relativa

Radiación solar y reflejos del suelo

Circulación del viento

➡️ Es un indicador más preciso del riesgo de golpe de calor que el simple termómetro.

WBGT ≥ 28 → Riesgo alto: actividad física debe reducirse.

WBGT ≥ 33 → Nivel “peligroso”: se recomienda suspender toda actividad intensa al aire libre.

🧍‍♂️ Consejos para protegerse del golpe de calor

💧 Hidratación constante: agua + bebidas con electrolitos o sales.

❄️ Usar aire acondicionado en interiores; no confiar solo en ventiladores.

🕶️ Evitar actividades al aire libre largas, especialmente entre 10:00 y 17:00.

🍲 Alimentación ligera y descanso adecuado.

👶👴 Atención especial a niños y ancianos, los más vulnerables.

⚠️ Contexto humano

Este calor fuera de temporada preocupa porque ocurre a fines de agosto, cuando tradicionalmente las temperaturas empiezan a ceder. El fenómeno pone en riesgo no solo a deportistas o trabajadores al aire libre, sino también a familias que todavía dudan en usar aire acondicionado por razones económicas.

En Japón, cada verano se reportan miles de hospitalizaciones y centenares de muertes por 熱中症 (Netchūshō / golpe de calor), por lo que estas alertas buscan salvar vidas.

©️Noticias Nippon