[kyō no kion] septiembre inicia con un calor sofocante

🌡️ 🔥 Un arranque de mes fuera de lo común

📍Tokyo, 1 de septiembre de 2025

Hoy lunes que marca el inicio oficial del mes asociado al cambio estacional hacia el otoño, se convirtió en una jornada histórica de calor extremo.



Lejos de traer alivio, el clima mantuvo a gran parte del país bajo temperaturas propias de pleno verano:

249 localidades registraron temperaturas iguales o superiores a 35℃ (猛暑日 mōshobi).

Esto supone el mayor número en septiembre desde 2010 , cuando se empezó a recopilar con el actual método de observación.

Además, fue el tercer día consecutivo con más de 200 puntos en猛暑日, un fenómeno que no se veía desde hace 15 años.

Para millones de japoneses, el esperado “suspiro de frescura” del otoño todavía parece lejano.

📍 Ciudades bajo el horno

Líder nacional:

Hatoyama (Saitama) — 38.3 °C a las 13:56.

Cambio con la víspera : −0.3 °C.

Récord absoluto del punto: 41.4 °C (2025/08/05). Récord de septiembre previo del punto: 38.5 °C (2010/09/07).

TOP 10

Hatoyama (Saitama) — 38.3 °C (13:56) Nagoya (Aichi) — 38.2 °C (14:04) | +6.5 nuevo récord de septiembre (supera 38.0 °C del 04/09/2010). Tajimi (Gifu) — 38.1 °C (14:36) | +5.5 /

//) Kuki (Saitama) — 38.1 °C (14:53) | +7.8 → récord de septiembre (supera 37.7 °C del 02/09/2000).

//) Kiryu (Gunma) — 38.1 °C (14:24) | +8.1 → récord de septiembre (supera 37.4 °C del 05/09/2023). Toyama (Toyama) — 38.0 °C (11:49) | +8.3 Fushiki (Takaoka), Toyama — 37.9 °C (12:15) | +8.7 Anabuki (Mima), Tokushima — 37.8 °C (13:02) | +7.7 / récord de septiembre (supera 36.4 °C del 20/09/2024). Miyazu (Kioto) — 37.8 °C (13:50) | +7.6 / → récord de septiembre (supera 37.7 °C del 20/09/2024).

//) Mino (Gifu) — 37.8 °C (14:11) | +6.3

//) Toyooka (Hyogo) — 37.8 °C (13:26) | +7.1

//) Tottori (Tottori) — 37.8 °C (14:09) | +7.2

//) Gifu (Gifu) — 37.8 °C (15:03) | +6.0 → récord de septiembre (supera 37.7 °C del 04/09/2010).

Balance récords de septiembre hoy: 6 estaciones actualizaron su marca mensual (Nagoya, Kuki, Kiryu, Anabuki, Miyazu y Gifu).

Contexto

Anomalías térmicas muy altas: varias estaciones estuvieron +7 °C a +9 °C sobre su media, con picos en Fushiki/Takaoka (+8.7 °C) , Toyama (+8.3 °C) y Kiryu (+8.1 °C) .

Saltos vs. ayer: fuerte repunte en la franja del Mar de Japón/Hokuriku — Fushiki +3.5 °C, Toyama +3.0 °C, Miyazu +3.3 °C —, mientras que Tokai/Kanto moderaron levemente ( Nagoya −1.8 °C, Tajimi −0.9 °C ).

Horario de máximas: entre 11:49 y 15:03 ; Hokuriku (Toyama, Fushiki) alcanzó antes del mediodía, el resto en primeras horas de la tarde.

Contexto reciente: varias de estas estaciones batieron récords absolutos en agosto (p.ej., Hatoyama 41.4 °C, Kiryu 41.2 °C, Kuki 39.9 °C), y hoy —ya en septiembre— renovaron sus récords mensuales.

🌙 Calor que no da tregua

El calor no se limita a las horas diurnas. En Osaka y Nagoya, durante todo agosto las temperaturas mínimas nunca bajaron de 25℃, fenómeno conocido como 熱帯夜 (nettaiya, “noche tropical”).

Esto significa que, incluso de noche, el cuerpo no puede descansar bien, generando fatiga acumulada y aumentando el riesgo de golpes de calor nocturnos, un problema cada vez más reportado en hospitales.

Un dato adicional es que Osaka, que alcanzó 36.5℃, marcando así su 41º día de猛暑日 en 2025, cifra que iguala el récord absoluto del año pasado (2024).

📅 Lo que viene mañana (2 de septiembre)

Los meteorólogos prevén un ligero retroceso del anticiclón del Pacífico, lo que reducirá un poco el área más afectada por la ola de calor. Sin embargo:

Tokio y Nagoya → rondarán los 35℃, con nuevo猛暑日.

Sendai (Tohoku Pacífico sur) → 36℃, lo que marcaría su primer猛暑日 en septiembre en 15 años.

➡️ En vez de aire otoñal, la región de Tohoku enfrentará calor reforzado por vientos föhn, una situación especialmente dura para una zona poco habituada a extremos tan prolongados en septiembre.

🚨 Riesgos para la salud

El Ministerio del Medio Ambiente advierte que la situación mantiene un riesgo alto de熱中症 (netchūshō, golpes de calor).

Los médicos insisten en tres ejes:

Hidratación proactiva: beber agua antes de tener sed y añadir sales en caso de sudor abundante. Ambiente seguro en casa: uso constante del aire acondicionado, control de la temperatura interior con termómetros y ajustes tras la ventilación. Cuidado de los más vulnerables: niños, ancianos y personas con discapacidades requieren atención especial de familiares y vecinos.

La advertencia es clara: el calor en septiembre puede ser más traicionero que en agosto, porque la gente baja la guardia creyendo que “ya pasó lo peor del verano”.

🌍 Un síntoma del cambio climático

Expertos climáticos señalan que este patrón confirma una tendencia preocupante:

Los veranos japoneses son cada vez más largos y extremos , invadiendo septiembre e incluso octubre.

Esto impacta en la salud pública , con un aumento de hospitalizaciones por熱中症.

Afecta también a la economía doméstica , con mayor consumo eléctrico por aire acondicionado.

Incluso repercute en la agricultura, ya que cosechas como el arroz y las verduras sufren estrés térmico en un momento clave del calendario agrícola.

Japón, un país acostumbrado a marcar los ritmos de la vida según el ciclo estacional, está experimentando un desajuste cultural y social frente a un clima cada vez menos predecible.

©️Noticias Nippon