[nhk nodojiman ] en vivo desde Sanyō Onoda

📰 Música, tradición y comunidad en vivo desde la región de Chūgoku

📍 Tōkyō, 31 de agosto de 2025

Hoy domingo, Japón vivirá una nueva edición de “NHK NodoJiman (NHK のど自慢) el programa de canto popular más emblemático de la televisión nacional.

En esta ocasión transmitirá en directo desde la ciudad de Sanyō-Onoda, prefectura de Yamaguchi (山口県山陽小野田市)

🎤 Invitados especiales

La gala contará con la presencia de dos figuras muy queridas del enka y la música popular:

Nagayama Yōko (長山洋子) – cantante de larga trayectoria, famosa por su capacidad de unir el canto con el sonido nostálgico del shamisen. Para muchos japoneses representa la conexión entre la tradición y la modernidad en el enka.

– cantante de larga trayectoria, famosa por su capacidad de unir el canto con el sonido nostálgico del shamisen. Para muchos japoneses representa la conexión entre la tradición y la modernidad en el enka. Niihama Leon (新浜レオン) – joven promesa de la canción japonesa, que combina frescura con respeto a la tradición. Su participación busca acercar a las nuevas generaciones a este género musical.

La conducción estará a cargo de Hirose Tomomi (廣瀬智美), rostro conocido de NHK por su cercanía y naturalidad en la presentación. La característica campana de evaluación estará en manos de Nagarei Satomi (永礼さとみ) integrante de la Orquesta Filarmónica de Seto (瀬戸フィルハーモニー交響楽団) que dará el toque solemne al veredicto de cada actuación.

🌟 Más que un concurso de canto

Aunque “NodoJiman” se presenta como una competencia donde personas comunes muestran su talento, en la práctica se ha convertido en una fiesta comunitaria itinerante. Cada ciudad anfitriona recibe a cientos de postulantes, familias enteras y público entusiasta que ven en el programa una oportunidad única de ser parte de la televisión nacional.

En Yamaguchi, el evento promete reforzar el sentido de identidad local:

🏘️ Los participantes suelen ser vecinos de la región, desde estudiantes hasta adultos mayores, que interpretan desde enka clásico hasta canciones de J-Pop o baladas occidentales.

👨‍👩‍👧 Las familias acompañan a los concursantes, llenando el auditorio de aplausos y emoción.

🎶 La comunidad se convierte en protagonista, mostrando al resto del país su energía, cultura y hospitalidad.

🎶 ¿Qué hace especial a Nodo Jiman?

Más que una competencia, es un espacio donde la gente común canta lo extraordinario de su vida. Oficinistas, granjeros, estudiantes, amas de casa, personas mayores… cada participante se presenta con una sonrisa, una anécdota y su canción favorita.

El formato es directo, pero lleno de tensión:

Cada persona canta aprox. 90 segundos.

Una campana: sigue adelante.

Dos campanas: termina su participación, pero se va con los aplausos del público.

Al final, los artistas invitados cierran el show con interpretaciones en vivo, y se premia al mejor participante, pero también se entrega un “premio al esfuerzo”, un reconocimiento que a menudo arranca lágrimas.

🌐 Nodo Jiman: también para el mundo

Gracias a NHK World Premium, el programa también llega a hogares en América Latina, Europa, EE.UU. y Asia. Muchos nikkei, japoneses en el extranjero o simplemente amantes de la cultura japonesa lo ven como un puente emocional con sus raíces.

🧡 Una tradición con alma

Nacido en 1946 como programa de radio, y emitido por TV desde 1951, Nodo Jiman no ha dejado de renovarse sin perder su esencia: cantar como forma de compartir la vida. Cada nota trae consigo emociones, vínculos familiares, memorias de juventud o sueños aún por cumplir.

En tiempos modernos, donde el entretenimiento tiende a lo fugaz y viral, Nodo Jiman resiste con autenticidad: aquí no hay autotune, ni coreografías calculadas, solo voces reales con historias reales.

🎶 Si hoy tienes un momento libre, regálate 90 minutos de humanidad en clave musical. Nodo Jiman no solo entretiene: reconcilia, emociona y nos recuerda que la gente común tiene mucho que cantar.

📍Transmisión en vivo desde Sanyō-Onoda en Yamaguchi – hoy 31 de agosto, 12:15 p.m. por NHK G. Disponible también internacionalmente en NHK World Premium.

©NoticiasNippon