[nhk nodojiman ] en vivo desde Myōkō

🎤 “NHK のど自慢” llega a Niigata con voces legendarias y calor humano

📍 Tōkyō, 7 de septiembre de 2025

Hoy domingo, la tradicional competencia musical popular de Japón, 「NHK のど自慢」(NHK Nodo Jiman), se transmitirá en vivo desde Myōkō, prefectura de Niigata.

La elección de Myōkō (妙高市) no es casualidad: esta ciudad es conocida por sus paisajes montañosos, estaciones de esquí y aguas termales. Llevar el evento allí refuerza el papel del programa como una vitrina regional, donde el Japón rural y local también se hace visible a través de la televisión nacional.

🎶 Los invitados de lujo: tradición y pop

細川たかし (Hosokawa Takashi): referente del enka, con más de 40 años de carrera y canciones que evocan nostalgia y sentimiento profundo en los japoneses mayores. Su presencia conecta al público con la memoria colectiva y las raíces musicales del país.

渡辺真知子 (Watanabe Machiko): cantante pop que brilló en los años 70 y 80, conocida por su voz potente y expresiva. Para el público femenino, su figura evoca épocas de cambios culturales y empoderamiento.

La combinación de ambos invitados resume la diversidad del repertorio japonés: desde la tradición melódica del enka hasta la sofisticación del pop urbano.

🎙️ Equipo y dinámica

Presentador: 二宮直輝 (Ninomiya Naoki) , con un estilo cercano que alivia los nervios de los concursantes y conecta con el público en casa.

Responsable del "kane" (campana): 石川達也 ( Ishikawa Tatsuya), de la Orquesta Sinfónica de la NHK, quien marca con campanadas el veredicto de cada presentación. Ese sonido, esperado con ansiedad por concursantes y familiares, es un sello inconfundible del programa.

🎶 ¿Qué hace especial a Nodo Jiman?

Más que una competencia, es un espacio donde la gente común canta lo extraordinario de su vida. Oficinistas, granjeros, estudiantes, amas de casa, personas mayores… cada participante se presenta con una sonrisa, una anécdota y su canción favorita.

El formato es directo, pero lleno de tensión:

Cada persona canta aprox. 90 segundos.

Una campana: sigue adelante.

Dos campanas: termina su participación, pero se va con los aplausos del público.

Al final, los artistas invitados cierran el show con interpretaciones en vivo, y se premia al mejor participante, pero también se entrega un “premio al esfuerzo”, un reconocimiento que a menudo arranca lágrimas.

🌐 Nodo Jiman: también para el mundo

Gracias a NHK World Premium, el programa también llega a hogares en América Latina, Europa, EE.UU. y Asia. Muchos nikkei, japoneses en el extranjero o simplemente amantes de la cultura japonesa lo ven como un puente emocional con sus raíces.

🧡 Una tradición con alma

Nacido en 1946 como programa de radio, y emitido por TV desde 1951, Nodo Jiman no ha dejado de renovarse sin perder su esencia: cantar como forma de compartir la vida. Cada nota trae consigo emociones, vínculos familiares, memorias de juventud o sueños aún por cumplir.

En tiempos modernos, donde el entretenimiento tiende a lo fugaz y viral, Nodo Jiman resiste con autenticidad: aquí no hay autotune, ni coreografías calculadas, solo voces reales con historias reales.

🎶 Si hoy tienes un momento libre, regálate 90 minutos de humanidad en clave musical. Nodo Jiman no solo entretiene: reconcilia, emociona y nos recuerda que la gente común tiene mucho que cantar.

📍Transmisión en vivo desde Myōkō en Niigata – hoy 7 de septiembre , 12:15 p.m. por NHK G. Disponible también internacionalmente en NHK World Premium.

