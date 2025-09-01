[netchūshō keikai arāto] alerta en 35 prefecturas

📍Tōkyō | 1 de septiembre de 2025

Hoy lunes, el Ministerio del Medio Ambiente y la Agencia Meteorológica de Japón han emitido Netchūshō Keikai Arāto 「熱中症警戒アラート」(Alerta de Precaución por Golpe de Calor) para 35 prefecturas.





La advertencia se activa cuando el índice WBGT (暑さ指数) supera los 33 puntos, un nivel considerado “peligroso” para la salud.

👉 Esto implica que incluso personas sanas corren riesgo de sufrir deshidratación, mareos o pérdida de conciencia si permanecen mucho tiempo al aire libre.

📍 Prefecturas en alerta

🌸 Tōhoku

山形県 (Yamagata)

福島県 (Fukushima)

🏙️ Kantō-Koshin

茨城県 (Ibaraki)

群馬県 (Gunma)

埼玉県 (Saitama)

東京都 (Tokio – área metropolitana)

千葉県 (Chiba)

神奈川県 (Kanagawa)

山梨県 (Yamanashi)

🏔️ Hokuriku

新潟県 (Niigata)

富山県 (Toyama)

石川県 (Ishikawa)

福井県 (Fukui)

🗻 Tōkai

静岡県 (Shizuoka)

愛知県 (Aichi)

三重県 (Mie)

🎎 Kinki (Kansai)

滋賀県 (Shiga)

京都府 (Kioto)

兵庫県 (Hyogo)

和歌山県 (Wakayama)

⛩️ Chūgoku

広島県 (Hiroshima)

島根県 (Shimane)

鳥取県 (Tottori)

🏝️ Shikoku

徳島県 (Tokushima)

香川県 (Kagawa)

愛媛県 (Ehime)

高知県 (Kochi)

🌋 Kyūshū

福岡県 (Fukuoka)

大分県 (Oita)

長崎県 (Nagasaki)

佐賀県 (Saga)

熊本県 (Kumamoto)

宮崎県 (Miyazaki)

鹿児島県 (Kagoshima, excepto Amami)

🌊 Okinawa

沖縄本島地方 (Islas principales de Okinawa)

🌡️ Claves del día

🌞 Alta presión atmosférica cubre el centro y oeste del país.

🔥 Varias ciudades alcanzarán ≥35℃ (moshōbi – 猛暑日 / “día extremadamente caluroso”).

🧂 Riesgo de golpe de calor elevado: beber agua y sales minerales, usar aire acondicionado y evitar ejercicio.

📖 ¿Qué es el WBGT?

El Atsusa shisū – 「暑さ指数 」(WBGT: Wet Bulb Globe Temperature) no solo mide la temperatura, sino también:

la humedad,

la radiación solar,

y el viento.

Es un indicador más preciso del riesgo de golpe de calor que la temperatura sola.

🧍‍♂️ Consejos para protegerse del golpe de calor

💧 Hidratación constante: agua + bebidas con electrolitos o sales.

❄️ Usar aire acondicionado en interiores; no confiar solo en ventiladores.

🕶️ Evitar actividades al aire libre largas, especialmente entre 10:00 y 17:00.

🍲 Alimentación ligera y descanso adecuado.

👶👴 Atención especial a niños y ancianos, los más vulnerables.

⚠️ Contexto humano

Este calor fuera de temporada preocupa porque ocurre a fines de agosto, cuando tradicionalmente las temperaturas empiezan a ceder. El fenómeno pone en riesgo no solo a deportistas o trabajadores al aire libre, sino también a familias que todavía dudan en usar aire acondicionado por razones económicas.

En Japón, cada verano se reportan miles de hospitalizaciones y centenares de muertes por 熱中症 (Netchūshō / golpe de calor), por lo que estas alertas buscan salvar vidas.

