[shusshōsū] mínimo histórico de nacimientos

👶📉 Japón registra mínimo histórico de nacimientos en 2025: el país pierde medio millón de personas en seis meses

📍 Tōkyō, 31 de agosto de 2025

Japón vive un nuevo golpe demográfico. Según datos publicados por el Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar, entre enero y junio de 2025 nacieron 339,280 bebés, un 3.1% menos que en el mismo periodo del año anterior.



Se trata del número más bajo desde que hay registros comparables (1969).

En contraste, en esos mismos meses murieron 836,818 personas, lo que amplió la brecha y dejó un saldo negativo de 497,538 habitantes en apenas medio año.

Además, los matrimonios cayeron un 4%, con 238,561 parejas registradas.

🌱 Más allá de las cifras

Detrás de estos números se reflejan tendencias sociales y humanas que afectan la vida cotidiana:

Parejas jóvenes que retrasan el matrimonio o la crianza de hijos por la incertidumbre económica y las largas jornadas laborales.

Familias que sienten que el costo de la vivienda, la educación y la crianza supera las ayudas actuales.

Comunidades rurales donde cierran escuelas y guarderías porque simplemente ya no hay niños suficientes.

Las cifras no solo son estadísticas: significan menos nietos para los abuelos, menos voces infantiles en los parques y más soledad en los hogares.

🏛️ Políticas y promesas

El gobierno ha prometido medidas de “otra dimensión” para revertir la tendencia: subsidios económicos, más plazas en guarderías, ampliación de permisos de crianza y apoyo en vivienda. Sin embargo, los datos muestran que estas iniciativas aún no se traducen en un cambio real. En 2024 los nacimientos ya habían caído por debajo de los 700,000 anuales y todo indica que 2025 cerrará con un nuevo mínimo.

⚠️ Riesgos a futuro

Menos trabajadores para sostener el sistema económico y de pensiones.

Menos consumidores, lo que afecta el crecimiento interno.

Municipios en riesgo de desaparición, especialmente en zonas rurales.

Japón enfrenta así un desafío histórico: cómo sostener su sociedad en un escenario de envejecimiento acelerado y natalidad en retroceso.

©NoticiasNippon