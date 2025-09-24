[netchūshō]  verano 2025 marca un triste hito

El cambio climático se siente en carne propia: récord de víctimas del golpe de calor en Japón

📍Tōkyō | 24 de septiembre

Entre mayo y el 21 de septiembre de 2025, más de 99,573 personas en todo Japón fueron llevadas de emergencia al hospital por netchūshō (熱中症, golpe de calor).

Este número ya superó el récord del año pasado (97,578), convirtiéndose en el más alto desde que se iniciaron las estadísticas en 2008.

🕯️ Fallecidos: 116 personas

🏥 Casos graves o moderados: 36,264

🤕 Casos leves: 62,824

📊 Panorama general

Periodo analizado: del 1 de mayo al 21 de septiembre .

2025 (令和7年, barras rojas): 99,573 personas trasladadas por golpe de calor.

2024 (令和6年, barras verdes): 96,987 personas.

➡️ Esto significa que en 2025 ya se superó el récord del año pasado, con casi 2,600 casos más.

🗾 Distribución por regiones y prefecturas

La gráfica muestra diferencias notables entre prefecturas. Algunos puntos clave:

Prefecturas con más traslados en 2025: Tokio: 9,268 casos (vs. 8,081 en 2024). Aichi (Nagoya y alrededores): 7,145 casos (vs. 7,210 en 2024, leve baja). Osaka: 6,598 casos (vs. 6,390 en 2024). Saitama: 6,112 casos (vs. 5,595 en 2024). Chiba: 4,937 casos (vs. 4,248 en 2024).

Prefecturas con aumentos significativos: Tokio, Saitama, Chiba, Fukuoka y Okinawa registraron subidas notables frente al año anterior. Ejemplo: Fukuoka pasó de 3,756 a 4,653 casos, un aumento de casi 900 personas .

Prefecturas con descensos o estabilidad: Aichi es uno de los pocos casos con descenso (7,210 → 7,145). Hiroshima, Nagasaki y Yamaguchi se mantuvieron casi estables.



👵👶 ¿Quiénes fueron los más afectados?

La edad juega un papel clave:

Mayores de 65 años: 56,910 (más de la mitad del total)

Adultos de 18 a 64 años: 33,788

Adolescentes (7 a 18 años): 8,348

Niños menores de 7 años: 527

👉 Esto refleja que los ancianos son los más vulnerables, pero también hay impacto en jóvenes y escolares, lo que evidencia que el calor extremo no discrimina.

🌡️ ¿Por qué ocurre esto?

El verano 2025 estuvo marcado por:

Olas de calor prolongadas , con temperaturas récord en varias prefecturas.

Alta humedad , que impide que el sudor refresque el cuerpo.

Cambio climático, que intensifica fenómenos extremos cada año.

🧊 Consejos básicos que salvan vidas

La Agencia de Bomberos y Gestión de Desastres insiste en medidas simples pero vitales:

💧 Beber agua constantemente, incluso sin sentir sed.

👒 Usar sombrero o sombrilla al salir.

🪭 Ventilar y usar aire acondicionado, especialmente para ancianos.

🛑 Evitar esfuerzos físicos bajo el sol.

👶 Prestar atención a niños y ancianos, que no siempre expresan la sed o el malestar.

🌍 Un mensaje para residentes extranjeros

Para quienes viven en Japón y no están acostumbrados al verano nipón:

Los golpes de calor pueden ocurrir incluso en interiores .

Si siente mareo, dolor de cabeza, náuseas o fatiga extrema , busque ayuda inmediata.

Aprender la palabra clave en japonés puede salvar tiempo: 熱中症 (nechūshō) .

En caso de emergencia, marque 119.

📌 En síntesis: Japón enfrenta un verano histórico en hospitalizaciones por golpe de calor, con los ancianos como los más afectados, pero con un impacto transversal en todas las edades. Este récord es un reflejo directo del cambio climático y una llamada urgente a reforzar la prevención comunitaria y personal.

©NoticiasNippon