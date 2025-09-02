[gaika ryōgae] El yen se debilita

💱: Enviar dinero al extranjero se encarece, pero recibir remesas en Japón rinde más

📍Tōkyō | 2 de septiembre de 2025

El mercado cambiario japonés cerró este martes con un yen debilitado frente al dólar y al euro, lo que impacta directamente en la vida de los extranjeros residentes en el país.

Según el Banco de Japón, el dólar pasó de ¥147.09 en la mañana a ¥148.66 en la tarde, mientras que el euro subió de ¥172.31 a ¥173.14 frente al yen.

El euro, sin embargo, perdió valor frente al dólar al caer de 1.1714 a 1.1645.

📈 ¿Qué significa esto?

El dólar se fortaleció globalmente, impulsado por los rendimientos de los bonos estadounidenses.

El yen se debilitó y con ello aumentó el costo de comprar divisas extranjeras desde Japón.

El euro subió frente al yen, pero cayó frente al dólar.

👤 Impacto en la vida de los extranjeros en Japón

Envío de dinero al extranjero : ahora cuesta más yenes conseguir la misma cantidad de dólares o euros, encareciendo las remesas hacia los países de origen.

Recepción de dinero desde fuera : quienes reciben dólares o euros desde sus familias en el extranjero ganan más yenes al cambiarlos, lo que supone un alivio financiero.

Costo de vida : la debilidad del yen encarece productos importados como gasolina, carne, café o trigo, presionando los precios en supermercados y restaurantes.

Viajes: para los residentes que planean salir de Japón, comprar divisas extranjeras resulta más caro; en cambio, para los turistas que llegan, Japón se vuelve un destino más barato.

👉 En resumen: la jornada cambiaria del 2 de septiembre confirma un escenario de “dólar fuerte y yen débil”, que se siente en la billetera de cada extranjero residente en Japón, ya sea al mandar dinero a casa, recibir apoyo familiar, o simplemente al hacer la compra diaria.

