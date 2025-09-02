[natsu] el más caluroso de la historia

🌡️ Récord histórico: más de 9,300 días de calor extremo en un solo verano

📍Tōkyō, 2 de septiembre de 2025

Este verano (junio–agosto) fue oficialmente el más caluroso en Japón desde que existen registros, informó la Agencia Meteorológica de Japón (JMA).

Según Kishōchō, las temperaturas medias nacionales fueron 2.36 °C superiores a lo normal, superando ampliamente los récords de 2023 y 2024 (ambos con +1.76 °C).

🔑 Razones del calor extremo

Cambio climático: el calentamiento global eleva la base de las temperaturas.

Alta presión del Pacífico: se mantuvo más fuerte y estable de lo habitual.

Factores regionales: intensa actividad convectiva en el océano Índico y cerca de Filipinas que reforzó el calor en Japón.

📈 Cifras récord

5 de agosto: en Isesaki (Gunma) se llegó a 41.8 °C, el valor más alto jamás registrado en Japón.

153 estaciones meteorológicas: en 132 se alcanzaron las máximas históricas de verano.

9,385 días de “extremo calor” (temperaturas ≥35 °C) acumulados en todo el país → nuevo récord, superando los 8,821 días en 2024.

El 1 de septiembre todavía se registraron 38 °C en ciudades como Hatoyama (Saitama), Nagoya (Aichi), Tajimi (Gifu), Kuki (Saitama), Kiryu (Gunma) y Toyama.

📅 Perspectivas para septiembre y otoño

Septiembre: 80% de probabilidad de que las temperaturas superen la media estacional en casi todo Japón. Hokkaidō y Tōhoku: 70% de probabilidad de calor por encima de lo normal (6–12 de septiembre). Menos lluvias y más sol en general, aunque el oeste de Hokkaidō–Tōhoku será más lluvioso.

Hasta noviembre: el pronóstico trimestral indica que seguirán las temperaturas más altas de lo normal, debido a mares más cálidos cerca de Filipinas y corrientes en chorro más al norte de lo habitual.

🚑 Impacto en la salud y emergencias

Solo en Tokio, 8,341 personas fueron trasladadas en ambulancia por golpes de calor hasta finales de agosto.

Esto ya supera el récord del verano pasado (7,996 casos).

La JMA y el Departamento de Bomberos de Tokio recomiendan: Usar aire acondicionado de forma constante. Beber agua en pequeños sorbos antes de sentir sed. Protegerse del sol con sombreros o sombrillas.



🌍 Contexto

Japón está viviendo una tendencia clara de veranos cada vez más extremos, donde el calor no solo marca récords de temperatura, sino también récords en número de afectados por heatstroke (熱中症, netchūshō). Este fenómeno afecta la vida diaria, la productividad laboral, el gasto energético en hogares y el sistema de salud pública.

📌 En resumen: Japón no solo vivió el verano más caluroso de su historia, sino que las proyecciones indican que el calor prolongado se mantendrá hasta noviembre. Para los residentes y extranjeros en el país, adaptarse con medidas de prevención y ahorro energético será cada vez más necesario.

