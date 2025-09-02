[netchūshō keikai arāto] alerta en 27 prefecturas

Japón en “alerta roja” por calor: riesgo extremo en gran parte del país mañana martes

📍Tōkyō | 2 de septiembre de 2025

El Ministerio de Medio Ambiente y la Agencia Meteorológica de Japón (JMA) han activado la alerta por golpe de calor (熱中症警戒アラート, Netchūshō Keikai Arāto) en 27 prefecturas que abarcan desde Tōhoku hasta Kyūshu.

Esto significa que el riesgo de sufrir un golpe de calor será especialmente alto, debido a la combinación de temperaturas extremas (35 °C o más) y alta humedad.

🗾 Prefecturas bajo alerta

Tōhoku: Iwate, Fukushima.

Kantō – Koshin: Ibaraki, Gunma, Saitama, Tokio, Chiba, Kanagawa, Yamanashi.

Chūbu: Shizuoka, Aichi, Mie, Niigata, Toyama, Ishikawa.

Kinki (Kansai): Kioto, Hyōgo, Wakayama.

Chūgoku: Okayama, Hiroshima.

Shikoku: Tokushima, Kagawa, Ehime.

Kyūshū: Ōita, Nagasaki, Kumamoto, Miyazaki, Kagoshima, excepto Amami.

🔎 ¿Qué es la alerta de golpe de calor?

Sustituye al antiguo aviso de “alta temperatura”.

Se emite cuando el Índice WBGT (暑さ指数, Atsusa Shisū) supera 33.

El WBGT considera no solo la temperatura, sino también la humedad, radiación solar y viento, por lo que refleja mejor el impacto real en el cuerpo que la temperatura sola.

En rango “peligroso” (危険, Kiken), se recomienda suspender actividades físicas al aire libre.

🚨 Recomendaciones de prevención

Hidratación constante: agua + bebidas con sales minerales. Evitar esfuerzos al aire libre en las horas centrales del día. Usar aire acondicionado en casa o lugares públicos. Descansar y dormir bien para que el cuerpo se recupere. Vestimenta ligera y transpirable (ropa clara, sombrero, sombrilla). Atender a niños y ancianos, ya que son más vulnerables.

📌 Contexto

El calor extremo de este septiembre en Japón continúa por la influencia del anticiclón del Pacífico, que mantiene las temperaturas de pleno verano. En Tokio, Nagoya y Osaka se esperan máximas cercanas a 35 °C con una sensación bochornosa y peligrosa para la salud.

La alerta busca prevenir hospitalizaciones: estudios muestran que cuando el WBGT supera el rango de “estricto cuidado” (厳重警戒, Genjū Keikai), los casos de golpes de calor aumentan drásticamente.



