[Ōbātsūrizumu] Osaka endurece tasas hoteleras

🏨 Osaka endurece su impuesto al alojamiento: turistas deberán pagar más

📍Tōkyō, 1 de septiembre de 2025

Desde hoy lunes, Osaka se convierte en la primera prefectura de Japón en endurecer de manera significativa su 宿泊税 (shukuhaku-zei, impuesto al alojamiento), una medida que busca equilibrar el boom turístico con la calidad de vida de sus residentes.

📌 ¿Qué cambia exactamente?

Hasta ayer, el impuesto se aplicaba únicamente a quienes se hospedaban en hoteles o ryokan con tarifas a partir de 7.000 yenes por noche. Con la nueva reforma:

El umbral se reduce a 5.000 yenes por noche.

Las tarifas pasan de 100–300 yenes a un rango de 200–500 yenes por persona y por noche.

En la práctica, esto significa que no solo los visitantes de hoteles de lujo estarán obligados a pagarlo: ahora también los que elijan alojamientos de gama media o incluso algunos hostales más completos quedarán incluidos.

💰 Un refuerzo millonario para las arcas de Osaka

El gobierno prefectural estima que, gracias a esta subida, el ingreso fiscal anual será de unos 73.000 millones de yenes.

Ese dinero no se usará de forma abstracta: Osaka planea destinarlo a:

Medidas contra el overtourism (exceso de visitantes en puntos críticos como Dōtonbori, Universal Studios Japan o el Castillo de Osaka).

Mejoras en la infraestructura turística, como transporte y limpieza.

Programas de convivencia ciudadana, para aliviar tensiones entre locales y turistas.

🌏 Contexto internacional y nacional

El aumento se enmarca en un fenómeno global: ciudades como Barcelona, Roma o París también aplican “city tax” para regular el turismo masivo. Japón, que vive cifras récord de visitantes tras la pandemia, comienza a adaptarse a la misma lógica.

En el país, Kioto fue pionera con un impuesto turístico en 2018, aunque lo aplica de forma uniforme sin importar la tarifa del hotel. Ahora Osaka, con una fórmula escalonada y ampliada, se posiciona como un ejemplo de gestión agresiva frente a la saturación urbana.

👥 Impacto en turistas y residentes

Turistas extranjeros: quienes viajen con presupuesto ajustado sentirán el golpe, ya que incluso estancias más económicas estarán gravadas. Una familia de cuatro personas podría pagar entre 800 y 2.000 yenes extra por noche.

Residentes en Japón: muchos japoneses que viajan a Osaka por negocios o vacaciones internas también deberán pagar más, lo que podría incentivar a buscar alternativas fuera del centro.

Hoteles y hostales: deberán comunicar con transparencia el impuesto en las reservas para evitar confusión o quejas. Los establecimientos de gama media son los que más notarán la reacción de clientes que antes no estaban sujetos al pago.

📊 Un impuesto que refleja la realidad del turismo masivo

El “shukuhaku-zei” no es un castigo, sino una forma de hacer sostenible la industria turística: Osaka recibe millones de visitantes cada año, lo que genera beneficios económicos enormes, pero también problemas de saturación, alza en precios de vivienda y molestias para los locales.

En palabras simples:

“Más turismo implica más presión sobre la ciudad. El impuesto busca que quienes disfrutan Osaka contribuyan también a cuidarla.”

