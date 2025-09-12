[fujisan]  Fin de la temporada de ascenso

🚫 Todas las rutas cerradas hasta julio de 2026 por seguridad

📍Tōkyō | 12 de septiembre

El pasado miércoles concluyó oficialmente la temporada de ascenso al Monte Fuji (3,776 m), y con ello quedaron cerradas las cuatro rutas principales (Yoshida, Fujinomiya, Subashiri y Gotemba).

Estas no volverán a abrirse hasta julio del próximo año, cuando las condiciones climáticas lo permitan.

La razón principal es la seguridad: a partir de septiembre, la montaña entra en condiciones invernales, con fuertes tormentas de nieve, hielo y vientos que hacen extremadamente peligroso el ascenso.

⚠️ Advertencia de las autoridades

La policía local y los gobiernos de Yamanashi y Shizuoka, prefecturas que administran las rutas, lanzaron una advertencia clara:

“No suban al Monte Fuji cuando los senderos están cerrados. Las condiciones invernales son mortales para quienes no están preparados”.

Aun así, han notado un aumento preocupante de ascensos fuera de temporada y de turistas que intentan subir sin equipo adecuado, lo que ha provocado rescate de excursionistas varados e incluso muertes.

💴 Nuevas medidas de este año

Para mejorar la seguridad y manejar el flujo de visitantes:

Entrada de pago : se implementó una tarifa de 4,000 yenes por persona.

Restricciones horarias (solo en Yamanashi): los accesos fueron limitados para evitar que la gente intente subir de noche sin preparación.

Las autoridades señalaron que estas medidas han tenido cierto éxito, reduciendo los ascensos improvisados.

🚨 Casos recientes de riesgo

Muchos de los incidentes ocurren porque algunas personas deciden de improviso subir sin ropa adecuada, linternas o crampones.

Otro grupo vulnerable son los turistas extranjeros, que al tener poco tiempo en Japón se arriesgan a subir en temporada cerrada.

Un ejemplo trágico: en junio del año pasado, los cuerpos de tres hombres fueron encontrados dentro del cráter en el lado de Shizuoka.

🌍 Contexto

El Monte Fuji no solo es la montaña más alta de Japón, también es Patrimonio de la Humanidad y símbolo nacional. Sin embargo, a pesar de su fama y de que miles lo ascienden cada verano, no es una montaña sencilla: fuera de temporada, las temperaturas pueden caer bajo cero incluso a inicios de otoño, y una tormenta repentina puede costar la vida.

Las autoridades piden a japoneses y visitantes extranjeros respetar el cierre y esperar a la próxima temporada, recordando que “la montaña siempre estará allí, pero la vida humana no se recupera”.

