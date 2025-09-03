[gaika ryōgae]  Yen cierra con leves variaciones

📊 Yen con movimientos leves frente al dólar y al euro
📍Tōkyō | 3 de septiembre de 2025
En la jornada del miércoles, el mercado de divisas de Tokio mostró cierta calma. El yen registró pequeñas variaciones tanto frente al dólar como al euro, en comparación con la sesión del día anterior.
🔹 Cotizaciones al cierre de la tarde (17:00 JST)
-
Dólar / Yen:
¥148.73 – ¥148.75
→ El yen se depreció 9 sen (0.09 yenes) frente al dólar respecto al día 2, es decir, leve tendencia a yen débil y dólar fuerte.
-
Euro / Yen:
¥173.05 – ¥173.09
→ Aquí el yen se apreció 5 sen, es decir, ligera subida del yen frente al euro.
-
Euro / Dólar:
1.1635 – 1.1636 USD
→ El euro permaneció prácticamente estable frente al dólar.
🔹 Factores que influyeron en el mercado
-
Tasas de interés en EE.UU.
-
El aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense a largo plazo impulsó temporalmente compras de dólares, ya que los inversores buscan activos que ofrezcan mayores retornos.
-
Esto explica los momentos en que el yen se debilitó frente al dólar durante la jornada.
-
-
Expectativa por datos de empleo en EE.UU.
-
El mercado se mantuvo cauto a la espera de la publicación, durante la noche en Japón, de indicadores laborales clave en Estados Unidos.
-
Estos datos son importantes porque ayudarán a los inversionistas a especular sobre si la Reserva Federal (FRB) optará por bajar las tasas de interés en los próximos meses.
-
Si los datos muestran un mercado laboral débil, crecerán las apuestas por un recorte de tasas; si son fuertes, podría mantenerse la política monetaria actual.
-
🔹 ¿Por qué es importante para la vida diaria de los residentes en Japón?
-
Para extranjeros que envían dinero al exterior:
Un yen débil (como en el caso frente al dólar) significa que se necesita más dinero en yenes para enviar la misma cantidad en dólares. Por ejemplo, mandar USD a países de Latinoamérica o EE.UU. resulta más caro en yenes.
-
Para compras y turismo internacional:
-
El yen débil encarece productos importados (como alimentos, electrónicos o combustibles).
-
Para quienes viajan al extranjero, el costo en yenes también aumenta.
-
En contraste, un yen ligeramente más fuerte frente al euro reduce mínimamente el costo de viajes o compras relacionadas con Europa.
-
-
Para la economía japonesa en general:
-
Un yen más débil ayuda a las grandes empresas exportadoras (autos, electrónica) porque ganan más al convertir dólares a yenes.
-
Sin embargo, afecta a los consumidores en Japón, ya que suben los precios de productos importados.
-
📌 Panorama
Aunque hoy el movimiento fue leve, el trasfondo es importante: el mercado espera con atención los datos de empleo en EE.UU., que podrían marcar el rumbo de la política monetaria global y, con ello, el futuro del yen.
👉 En resumen: el yen apenas se movió, pero la calma podría romperse pronto dependiendo de lo que diga la economía estadounidense.
